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CNBC узнал о планах Маска побыть гендиректором Twitter несколько месяцев

Возглавить компанию Маск может после завершения сделки по ее покупке, ожидается, что это произойдет до конца года. Сейчас пост гендиректора занимает Параг Агравал
Twitter TWTR $50,67 +3,6% Купить
Tesla TSLA $878,49 -7,51% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue)

Основатель Tesla и Space X Илон Маск после завершения сделки по покупке Twitter в течение нескольких месяцев будет ее гендиректором, сообщили источники CNBC. До этого вопрос о том, кто возглавит Twitter после покупки компании Маском, практически не обсуждался, указывает телеканал.

Пост гендиректора Twitter c декабря занимает Параг Агравал. Как сообщал Reuters, на собрании сотрудников компании Агравал сообщил им, что после покупки соцсети Маском ее будущее не определено.

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Маск заключил окончательное соглашение о покупке Twitter за $44 млрд 25 апреля. Акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов.

Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что Маск получил финансирование на сумму $7,14 млрд на покупку соцсети от группы инвесторов, в том числе криптовалютной биржи Binance, инвестиционной компании Qatar Holding LLC и племянника саудовского короля Аль-Валида ибн Талала Аль Сауда.

Маск после объявления о сделке назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные вопросы будущего человечества, а также заявил о планах сделать соцсеть «лучше, чем когда-либо», дополнив новыми функциями.

До этого, в начале апреля, Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2%.

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