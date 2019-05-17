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Технологии и медиа ,  
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ФАС объяснила предложение отменить НДС для онлайн-магазинов
Власти начали обсуждать возможность отмены НДС для отечественных интернет-магазинов. Пока это только идея, но российские ретейлеры добиваются равных условий с зарубежными продавцами уже не первый год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объяснила предложение об отмене НДС для российских интернет-магазинов. Такая инициатива была озвучена представителем службы 16 мая в ходе совещания, посвященного выравниванию конкуренции в сфере интернет-торговли. Об этом РБК ранее рассказывали несколько участников встречи.

Как пояснила РБК начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, эта идея действительно возникла в ходе совещания с онлайн-ретейлерами. «Но это пока только рассуждение на тему того, как можно выровнять конкурентные условия на рынке. Если невозможно обязать иностранных онлайн-продавцов платить НДС, то, возможно, стоит посмотреть на проблему с другой стороны и освободить от налога российские магазины. Однако о какой-то четко сформулированной инициативе или позиции речи не идет, тем более что вопрос о регулировании в части налоговой политики должно решать профильное ведомство, то есть Минфин», — заключила Заева.

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Инициативу поддержал Минпромторг. «Создание налоговых преференций и льгот позитивно отразится на динамике развития электронной коммерции в России и позволит увеличить ее объемы, в том числе и на международных рынках», — цитировало издание RNS словам представителя ведомства. В Минпромторге подтвердили РБК, что выступают за подобное предложение, но напомнили, что выработка государственной налоговой политики — это функция Министерства финансов. Представитель последнего не ответил на запрос РБК на момент публикации.

Неравные условия

Участники рынка не раз заявляли, что иностранные интернет-продавцы, не зарегистрированные в российской юрисдикции, не платят НДС, но получают доход от продажи товаров российским покупателям. В 2018 году объем российского рынка интернет-торговли составил 1,3 трлн руб, подсчитали аналитики Института экономической политики имени Е.Гайдара с учетом оценок Центробанка, аналитиков и профильных ассоциаций. Владельцы иностранных интернет-магазинов получили от россиян 363 млрд руб.

Российские онлайн-ретейлеры платят НДС (1 января 2019 года ставка налога была повышена на два процентных пункта — с 18 до 20%). По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, отмена НДС для отечественных игроков положительно скажется на отрасли. «Как только это произойдет, объем российского рынка сразу же увеличится в разы, а этот рост в свою очередь приведет к совершенствованию логистики и более быстрой доставке товаров до конечного пользователя», — сказал Соколов.

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Еще один участник рынка интернет-торговли отметил, что подобное решение действительно позволит выровнять условия для российских и зарубежных продавцов. Он не исключил, что рационально было бы ограничить компании, для которых применяется эта мера, размером оборота. «Таким образом, это позволит придать импульс развитию малого и среднего бизнеса», — заключил собеседник РБК.

В апреле АКИТ предложила другой способ уравнять условия, в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce: заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% для всех отправлений независимо от их цены. Соответствующее предложение было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку. Однако идею раскритиковали Mail.ru Group (вместе с Alibaba Group проводит интеграцию маркетплейса AliExpress с соцсетью «ВКонтакте»), заявив, что ассоциация и ее члены «пытаются захватить рынок дешевых китайских товаров, применив к ним свои торговые наценки в 50% и более». В «Почте России» также усомнились в целесообразности предложения. «Мы внимательно изучим эту инициативу, но в целом считаем правильным идти в рамках согласованной позиции между странами ЕврАзЭС, то есть постепенного снижения беспошлинного порога», — сообщил представитель пресс-службы «Почты России».

Шансы на успех

По мнению директора Центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилла Никитина, государством уже и так сделано достаточно для создания комфортных условий для российских онлайн-магазинов. «Я имею в виду постепенное снижение порога беспошлинного ввоза (с 1 января он был снижен с €1000 до €500). Поэтому ждать дополнительных послаблений в виде отмены НДС, скорее всего, не стоит», — отметил эксперт и добавил, что вряд ли власти станут рушить сложившуюся систему НДС ради удовлетворения запросов бизнеса.

Также, по мнению Никитина, для развития диалога о снижении нагрузки на онлайн-ретейл будет полезно, чтобы компании начали раскрывать информацию о своей прибыли, уплаченных налогах и прочие финансовые результаты деятельности. «Тогда можно будет оценить убедительность аргументов этого сегмента бизнеса относительно ущерба от внешней конкуренции», — считает он.

Освобождение от уплаты НДС сейчас действует для нескольких товаров и услуг. Например, этим налогом не облагается продажа отдельных видов медицинской техники и медицинских изделий, предоставление части образовательных услуг, благотворительность и бюджетная научно-исследовательская деятельность.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: онлайн-коммерция, Федеральная антимонопольная служба, НДС
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