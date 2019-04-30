«Почта России» ответила на предложение о сборе за покупки из-за рубежа

«Почта России» ответила на предложение о сборе за покупки из-за рубежа

В «Почте России» прокомментировали предложение ретейлеров заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%.

В соответствии с этой инициативой иностранные посылки должны облагаться таким налогом независимо от цены товаров. Свое предложение Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ретейлеров, направила вице-премьеру Дмитрию Козаку. Таким образом ретейлеры хотят уравнять условия, в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce.

«Мы внимательно изучим эту инициативу, но в целом считаем правильно идти в рамках согласованной позиции между странами ЕврАзЭС, то есть постепенное снижение беспошлинного порога», — сообщил РБК представитель пресс-службы «Почты России».

С 1 января порог беспошлинного ввоза иностранных посылок в Россию был снижен с €1 тыс. до €500.