Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

Ритейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%. В соответствии с этой инициативой иностранные посылки должны облагаться таким налогом вне зависимости от цены товаров, сообщает газета «Коммерсантъ». Теперь данный вопрос изучают Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и «Почта России».
По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
Свое предложение ритейлеры объяснили желанием уравнять условия, в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce.
Опрошенные изданием представители отрасли к инициативе АИКТ отнеслись негативно. Так, собеседник на рынке интернет-торговли «Коммерсанта» указывает, что новый сбор приведет к росту цен для конечного потребителя, что заметно снизит темпы роста объемов интернет-покупок в России. «Это приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли», — полагает он.С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза иностранных посылок в Россию был снижен с €1000 до €500. Однако это не повлияло на количество посылок из крупных интернет-магазинов. По данным DHL Express, рост количества импортированных грузов для физических лиц в России из крупнейших зарубежных интернет-магазинов в январе 2019 года составил 20% по сравнению с январем 2018-го.