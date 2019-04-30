Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ритейлеров предложила установить единую пошлину на посылки из-за рубежа

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Ритейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%. В соответствии с этой инициативой иностранные посылки должны облагаться таким налогом вне зависимости от цены товаров, сообщает газета «Коммерсантъ». Теперь данный вопрос изучают Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и «Почта России».

По данным издания, АИКТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и обложить их сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.

Свое предложение ритейлеры объяснили желанием уравнять условия, в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce.

Опрошенные изданием представители отрасли к инициативе АИКТ отнеслись негативно. Так, собеседник на рынке интернет-торговли «Коммерсанта» указывает, что новый сбор приведет к росту цен для конечного потребителя, что заметно снизит темпы роста объемов интернет-покупок в России. «Это приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли», — полагает он.