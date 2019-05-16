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American Express $140 (+16,76%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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ФАС предложила подумать над отменой НДС для российских онлайн-ретейлеров
Чтобы поддержать отечественные онлайн-магазины, ФАС неожиданно предложила подумать над идеей отмены НДС для них. Участники рынка осторожны в оценках реалистичности такой меры
Елена Заева (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила участникам рынка подумать над идеей отмены НДС для российских онлайн-магазинов, чтобы снять конкурентное преимущество иностранных продавцов. Такое предложение высказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева в рамках совещания, посвященного выравниванию конкуренции в сфере интернет-торговли, которое прошло в четверг, 16 мая, рассказали РБК несколько источников, знакомых с темой обсуждения.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, который присутствовал на совещании, отмена НДС (1 января 2019 года ставка НДС была повышена на 2% — с 18 до 20%) для российских онлайн-ретейлеров положительно скажется на отрасли. Он подтвердил, что такое предложение от ФАС было озвучено. «Как только это произойдет, объем российского рынка сразу же увеличится в разы, а этот рост, в свою очередь, приведет к совершенствованию логистики и более быстрой доставке товаров до конечного пользователя», — сказал Соколов.

На своей странице в Facebook глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов (был на встрече в ФАС) также написал об идее ФАС, отметив, что «эту идею сгоряча поддержали и мы, и супротивники». «Супротивники, конечно, от нее быстро откажутся, потому что на нулевой НДС к нам рванут всякие там амазоны (Amazon. — РБК) и супротивническим лабазам настанет конец. А мы откажемся потому, что этот путь неестественный и для экономики в целом — вредный», — отметил он в своих комментариях.

На момент публикации представитель ФАС не ответил на запрос РБК.

Источник РБК, присутствовавший на совещании, отметил, что подобное решение действительно позволит выровнять условия для российских и зарубежный онлайн-продавцов. При этом он не исключил, что рационально было бы ограничить компании, для которых применяется эта мера, размером оборота. «Таким образом, это позволит придать импульс развитию малого и среднего бизнеса», — заключил собеседник РБК.

Российские онлайн-продавцы уже не раз заявляли о том, что на рынке созданы неравные условия для российских и иностранных интернет-магазинов, так как последние не платят НДС. Еще в 2016 году ФНС совместно с профильными министерствами готовила предложения для введения НДС для иностранцев. Тогда представитель ФНС говорил, что  существуют и другие варианты выравнивания условий для российских и зарубежных онлайн-ретейлеров. В пример он привел обсуждающийся сейчас вопрос снижения порога беспошлинной торговли. Так с января 2019 года порог беспошлинного ввоза для международных онлайн-отправлений был снижен с €1000 до €500.

По оценке Национальной ассоциации дистанционной торговли, российский e-com рынок в 2018 году составил $13,54 млрд. Из них $10,3 млрд составили внутрироссийские продажи, а $3,24 — международные.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: Федеральная антимонопольная служба, НДС, онлайн-торговля ..., малый и средний бизнес
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