ФАС предложила подумать над отменой НДС для российских онлайн-ретейлеров

Чтобы поддержать отечественные онлайн-магазины, ФАС неожиданно предложила подумать над идеей отмены НДС для них. Участники рынка осторожны в оценках реалистичности такой меры

Елена Заева (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила участникам рынка подумать над идеей отмены НДС для российских онлайн-магазинов, чтобы снять конкурентное преимущество иностранных продавцов. Такое предложение высказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева в рамках совещания, посвященного выравниванию конкуренции в сфере интернет-торговли, которое прошло в четверг, 16 мая, рассказали РБК несколько источников, знакомых с темой обсуждения.

По словам главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, который присутствовал на совещании, отмена НДС (1 января 2019 года ставка НДС была повышена на 2% — с 18 до 20%) для российских онлайн-ретейлеров положительно скажется на отрасли. Он подтвердил, что такое предложение от ФАС было озвучено. «Как только это произойдет, объем российского рынка сразу же увеличится в разы, а этот рост, в свою очередь, приведет к совершенствованию логистики и более быстрой доставке товаров до конечного пользователя», — сказал Соколов.

На своей странице в Facebook глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов (был на встрече в ФАС) также написал об идее ФАС, отметив, что «эту идею сгоряча поддержали и мы, и супротивники». «Супротивники, конечно, от нее быстро откажутся, потому что на нулевой НДС к нам рванут всякие там амазоны (Amazon. — РБК) и супротивническим лабазам настанет конец. А мы откажемся потому, что этот путь неестественный и для экономики в целом — вредный», — отметил он в своих комментариях.

На момент публикации представитель ФАС не ответил на запрос РБК.

Источник РБК, присутствовавший на совещании, отметил, что подобное решение действительно позволит выровнять условия для российских и зарубежный онлайн-продавцов. При этом он не исключил, что рационально было бы ограничить компании, для которых применяется эта мера, размером оборота. «Таким образом, это позволит придать импульс развитию малого и среднего бизнеса», — заключил собеседник РБК.