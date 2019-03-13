Российский рынок интернет-торговли к 2024 году достигнет 2,78 трлн руб.

На фоне стагнации аудитории Рунета онлайн-ретейлеры будут развиваться за счет наращивания количества заказов на одного пользователя, говорится в исследовании института Гайдара

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Российский рынок электронной торговли к 2024 году составит 2,78 трлн руб., следует из прогноза Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, подготовленного для Национальной ассоциации дистанционной торговли (отчет есть в распоряжении РБК). Таким образом, электронная торговля к этому моменту может занять 8,5% от оборота всего российского ретейла, говорится в исследовании. В 2017 году эта доля составляла 3,47%, в 2018-м — 4,07%. ​

Прогноз Института Гайдара оказался значительно ниже, например, ожиданий банка Morgan Stanley, по оценке которого российский рынок электронной коммерции к 2024 году достигнет 3,491 трлн руб., что более чем в два с половиной раза выше, чем в 2018 году.

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В отчете института указано, что прогноз составлен на основе ранее проведенных оценок различных экспертных организаций, в том числе компании Data Insight, Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), ЦБ РФ, Hermes Group, НАДТ и Euromonitor International.