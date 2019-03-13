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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Российский рынок интернет-торговли к 2024 году достигнет 2,78 трлн руб.
На фоне стагнации аудитории Рунета онлайн-ретейлеры будут развиваться за счет наращивания количества заказов на одного пользователя, говорится в исследовании института Гайдара
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Российский рынок электронной торговли к 2024 году составит 2,78 трлн руб., следует из прогноза Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, подготовленного для Национальной ассоциации дистанционной торговли (отчет есть в распоряжении РБК). Таким образом, электронная торговля к этому моменту может занять 8,5% от оборота всего российского ретейла, говорится в исследовании. В 2017 году эта доля составляла 3,47%, в 2018-м — 4,07%. ​

Прогноз Института Гайдара оказался значительно ниже, например, ожиданий банка Morgan Stanley, по оценке которого российский рынок электронной коммерции к 2024 году достигнет 3,491 трлн руб., что более чем в два с половиной раза выше, чем в 2018 году.

Видео: РБК

В отчете института указано, что прогноз составлен на основе ранее проведенных оценок различных экспертных организаций, в том числе компании Data Insight, Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), ЦБ РФ, Hermes Group, НАДТ и Euromonitor International.

Технологии и медиа
Количество посылок из иностранных онлайн-магазинов возросло на 25%

В начале 2010-х годов, когда, по версии авторов исследования, и началось формирование рынка электронной коммерции в России как отдельного сегмента, доля проникновения интернета составляла 43–50%. Уже тогда аудитория интернета из фазы бурного роста переходила к насыщению. К концу 2015 года проникновение достигло 69–72% — интернетом в стране пользовались 82,7 млн человек в месяц. Последние три года интернет-аудитория не росла, и, как следствие, количество вовлеченных в сферу онлайн-торговли покупателей также не увеличивалось. Сейчас это не более 35–43% населения, или 41–51 млн человек, следует из данных института Гайдара.

Как результат — дальнейший рост интернет-торговли возможен за счет увеличения количества заказов на одного покупателя, указывают авторы обзора. Сегодня интернетом в России пользуется немногим более 70% населения, и количество пользователей в последние годы, действительно, растет очень незначительно, подтверждает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его мнению, в таких условиях потенциал для роста рынка интернет-торговли существует не только за счет увеличения частоты заказов, но и за счет того, что пользователи интернета, которые сейчас не покупают товары онлайн, начнут использовать этот канал.

По оценкам Соколова, сейчас товары онлайн покупают около 45 млн человек, их число может увеличится до 55–60 млн человек. По его данным, сегодня самой популярной категорией по частоте совершения покупок являются продукты питания — за ними интернет-пользователи возвращаются в среднем 8,4 раза в год. Второе место занимаются товары для детей (в среднем 4,6 раза в год). Для сравнения, частота покупок в категории смартфонов и планшетов составляет около 1,4 раза в год, а крупной бытовой техники — 1,5 раза в год.

Что ждет российский рынок интернет-торговли — в материале РБК Pro.

Авторы: Ольга Дубравицкая, Александра Посыпкина
Теги: электронная коммерция
Материалы по теме
Количество посылок из иностранных онлайн-магазинов возросло на 25%
Технологии и медиа
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