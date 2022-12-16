Как изменился спрос на приложения для инвестиций в 2022 году. Инфографика

Охваты российских инвестиционных приложений так и не восстановились до уровня зимы 2021–2022 года, оценили в Mediascope. Этими приложениями активнее всего пользуются мужчины со средним уровнем дохода, а также жители Петербурга

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Аудитория инвестиционных мобильных приложений в России к ноябрю 2022 года так и не восстановилась после спада, возникшего на фоне специальной военной операции и закрытия торгов в начале года. Это следует из данных исследовательской компании Mediascope за период с ноября 2021-го по ноябрь 2022 года (есть в распоряжении РБК).

В первые недели после начала спецоперации и введения санкций против российского финансового сектора произошел кратковременный прирост недельного и среднесуточного охвата таких приложений. Годовой пик пришелся на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года: тогда количество россиян, хотя бы раз воспользовавшихся инвестиционными приложениями, достигло 5,6%. Неделей ранее, на которую пришлось начало спецоперации, этот показатель составлял 5,3%. До этого с ноября 2021 года недельный охват таких приложений ни разу не превышал 4,8%. Однако уже с 7 марта охват упал до 4,9%, а после 11 апреля и до конца ноября колебался в диапазоне 3,5–4%.

Как россияне использовали инвестиционные приложения за прошедший год — в обзоре РБК.

Что происходило с брокерами и их приложениями С конца февраля ряд крупных российских банков, входящих в их контур брокеров и управляющих компаний попали под санкции ЕС и США. Одними из первых ограничения коснулись банка ВТБ и брокера «ВТБ Мои инвестиции». После объявления санкций банковские и инвестиционные приложения ВТБ стали недоступны для скачивания из магазинов Play Market и App Store. Из-за санкций ВТБ принял решение о переводе своих клиентов к другим участникам рынка, например к брокеру Альфа-банка. Вместе с ВТБ под волну блокировок российских банков попал и «Сбер». Сначала США ввели запрет на открытие корреспондентских счетов для него, а месяц спустя внесли банк в SDN-список (то есть заблокировали ему доступ к долларовой системе). Скачанные до введения ограничений мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» и «Сбербанк Инвестиции» продолжили работать, но скачать их из магазинов Play Market и App Store стало невозможно. Как и ВТБ, брокер «Сбера» после попадания в санкционные списки организовал централизованный переход клиентов к другим участникам рынка. В начале апреля 2022 года под блокирующие санкции США попал и Альфа-банк (до этого был под секторальными санкциями Вашингтона, также ограничения в отношении банка вводил ЕС). При этом под санкции не попала управляющая компания «Альфа-Капитал». Ограничения в отношении Альфа-банка привели к тому, что банковское и инвестиционное приложение Альфа-банка стали недоступны для скачивания в Play Market и App Store, ранее загруженные версии при этом работают, также функционирует и приложение «Альфа-Капитал». В отличие от других брокеров, попавших под санкции, «Альфа-Инвестиции» не стали централизованно переводить клиентов к другим участникам рынка, сославшись на дополнительные санкционные риски для клиентов. Банк «Тинькофф» и входящий в его структуру брокер «Тинькофф Инвестиции» напрямую не попали под санкции Запада. Ряд банков, попавших под санкции, дает возможность скачать приложения для инвесторов напрямую с их сайтов — но только для платформы Android. Такую опцию предлагают и «Сбер», и ВТБ, и «Альфа».

Как на аудиторию инвестиционных приложений повлияла спецоперация

После начала спецоперации и всплеска недельных охватов сильно сократилось среднее время, которое пользователи проводили в инвестиционных приложениях, что связано с остановкой торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах с 24 февраля. Если с 1 ноября 2021 года по 27 февраля 2022-го этот показатель в среднем составлял 17 минут в сутки, то на неделе с 28 февраля по 6 марта он упал почти в два раза — до 9 минут в сутки. Годовой минимум — 7 минут в сутки — выпал на следующую неделю (с 7 по 13 марта).

В результате постепенного снятия ограничений на операции на биржах показатель среднего времени стабилизовался, однако так и не достиг прежнего уровня даже после 28 марта, когда Московская биржа начала проводить торги почти в прежнем режиме. С 4 апреля по конец ноября среднее время, которое россияне проводили в инвестиционных приложениях, в среднем составляло 13–14 минут.

Кто чаще использует инвестиционные приложения в России

Анализ портрета аудитории инвестиционных приложений Mediascope провел за период с сентября по ноябрь 2022 года среди жителей всех городов России старше 18 лет. Исследование показало, что в среднем хотя бы один раз в месяц в такие приложения заходят 6,8 млн россиян, или 6% населения страны старше 18 лет.

Активнее всего инвестиционными приложениями пользуются в Санкт-Петербурге: доля тех, кто использует такие приложения, составляет 9% от жителей города. Москва занимает второе место с долей 7,8% пользователей инвестиционных приложений от всего населения. В городах с населением больше 700 тыс. человек этот показатель составляет 7,4%.

Абсолютное большинство пользователей инвестиционных приложений — 73% — мужчины. Работающих пользователей таких приложений — 78%. У 41% средний уровень дохода (то есть, как поясняют в Mediascope, они могут позволить себе еду и одежду, но не дорогие вещи), у 36% — выше среднего (хватает на дорогие вещи).

Среди возрастных категорий больше всего пользователей — 28% — из категории от 35 до 44 лет. Еще 24% приходится на группу 25–34 года, 21% — от 45 до 54 лет. Меньше всего пользователей инвестиционных приложений — всего 4% — приходится на группу старше 65 лет.

Какие инвестиционные приложения пользуются наибольшим спросом

Введение санкций против ряда российских банков вынудило их перевести клиентов, на счетах которых были иностранные активы, другим брокерам, напоминают в Mediascope. Это в совокупности с падением биржевых индексов привело к сокращению охватов — в первую очередь инвестиционных приложений подсанкционных банков. Так, месячный охват приложения «Сбербанк Инвестор» до начала спецоперации составлял в среднем 1%, с мая по октябрь он сократился до 0,8%, а в ноябре составил 0,7% (статистика учитывает объединенные данные и по «Сбербанк Инвестору», и по запущенному ему на смену в мае 2021 года приложению «СберИнвестор», так как общее название медиапродукта — «Сбербанк Инвестор»). У «ВТБ Мои инвестиции» в ноябре 2021 года средний охват составлял 1,4%, а в ноябре 2022-го — всего 0,6%.

При этом охват таких приложений, как «Тинькофф Инвестиции» и «Альфа-Инвестиции» после событий начала года остается стабильным. Стабильность охвата «Тинькофф Инвестиции» в Mediascope связывают с тем, что банк не коснулись санкции, а также с использованием его брокерских услуг и посещением социальной сети «Пульс», являющейся частью экосистемы «Тинькофф». В результате и в ноябре 2021-го, и в ноябре 2022 года охват «Тинькофф Инвестиции» составил 3,7% (на протяжении года он колебался от 3,5% в декабре 2021-го и апреле 2022-го до 4,1% в феврале и марте 2022-го).

«Стабильность приложения «Альфа-Инвестиции», вероятно, отчасти связана с переводом иностранных бумаг клиентов ВТБ в Альфа-банк», — отмечают в Mediascope. В результате год к году охват этого приложения даже вырос: с 0,5% в ноябре 2021-го до 0,7% в ноябре 2022-го, пик же — 1% — пришелся на март 2022-го.

Что говорят аналитики и брокеры

В связи с ограничениями со стороны иностранных магазинов приложений «Сбер» рекомендовал клиентам использовать приложения сторонних компаний для доступа к своим брокерским услугам, уточнили РБК в пресс-службе банка. «Эти приложения не могли быть учтены при проведении исследования», — подчеркивает представитель банка.

В «Сбере» отмечают, что начали предлагать клиентам активно переходить с приложения «Сбербанк Инвестор» на новое приложение «СберИнвестор» с ноября этого года. «У нас начался массовый переход клиентов в новое приложение, при этом в первую очередь переходили активные клиенты», — объясняет директор дивизиона «СберИнвестор» Айша Кубезова. В будущем «Сбер» рассчитывает на увеличение доли аудитории нового приложения за счет притока новых инвесторов. По ее оценке, после «небольшого оттока весной» с начала года доля фондированных клиентов «Сбера» выросла более чем на 8%.

Представитель ВТБ связывает снижение интереса клиентов к приложению с их переводом к другим брокерам — «такая ситуация, конечно, сказалась на охвате приложения». Сокращение времени пребывания в приложении собеседник РБК называет следствием изменения структуры по типу клиентов. «Доля инвесторов, предпочитающих более рисковые инструменты, снизилась в пользу клиентов с более консервативными стратегиями. Кроме того, снизился уровень фондирования всего рынка», — объясняет он.

Об общем снижении торговой активности инвесторов говорит и статистика двух крупных российских бирж. Так, в ноябре 2021 года на Московской бирже совершали сделки 2,6 млн клиентов, а по итогам ноября 2022 года их было 2,1 млн. На Санкт-Петербургской бирже количество активных счетов инвесторов снизилось более чем в четыре раза — с 910 тыс. (ноябрь 2021 года) до 205 тыс. (ноябрь 2022 года).

Представитель брокера Альфа-банка подтвердил вывод Mediascope, что финансовая организация не наблюдает оттока. «У клиентов сохраняется интерес к инвестированию в том числе благодаря тому, что российские бумаги остаются фундаментально дешевыми и обладают потенциалом к росту в среднесрочной перспективе», — отметил он.

В управляющей компании «Альфа-Капитал» видят рост числа онлайн-клиентов. По оценке руководителя блока «Цифровой бизнес» УК «Альфа-Капитал» Антона Граборова, по итогам трех кварталов приток клиентов составил 73 тыс. человек. Также Граборов обратил внимание, что клиенты управляющей компании в принципе тратят меньше времени на самостоятельное управление капиталом, делегируя эту функцию. «Соответственно, такие инвестиции не требуют от клиента регулярных действий в отличие от самостоятельного инвестирования. Среднее время в приложении в ноябре—декабре 2022 года составляло порядка трех минут, существенного снижения в сравнении с прошлым годом мы не наблюдаем», — заключил собеседник РБК.

Представитель банка «Тинькофф» считает, что выводы Mediascope о показателях его инвестиционного приложения «не соответствуют действительности». «Мы наблюдаем рост показателей приложения «Тинькофф Инвестиций» — в сентябре DAU (количество уникальных пользователей за сутки. — РБК) выросло на 26,2%, а MAU (количество уникальных пользователей за месяц. — РБК) на 23,0% по отношению к прошлому году», — говорит собеседник РБК. В ноябре эти показатели, по словам представителя банка, на уровне предыдущего года. «Но при этом «Тинькофф Инвестиции» растут — в 2022-м мы перенесли часть функционала в основное приложение «Тинькофф», и теперь наши клиенты пользуются функционалом двух приложений, а не одного», — резюмирует представитель банка.