Консервативная революция: как инвестировать в новых условиях

Фото: Андрей Любимов / РБК

Уходящий 2022 год стал шоковым для многих инвесторов. Геополитическая неопределенность, резкое снижение стоимости активов на бирже и заморозка некоторых инструментов — все эти факторы заставляют задаваться вопросом, как сохранить свои сбережения. В периоды турбулентности инвесторы начинают отдавать предпочтение консервативным инструментам и стратегиям.

Разворот к консервативным инструментам происходит потому, что другие становятся убыточными, либо же генерируют доходность, сопоставимую с доходностью консервативных инструментов или даже меньшую, при значительно более высоких инвестиционных рисках, поясняет главный аналитик облигационного рынка

ИФК «Солид» Максим Плешков. Чтобы уйти от таких рисков инвесторы перекладываются, например, из акций в облигации, уточнил эксперт.

«При этом основным мотивом инвестора в кризис должно быть сохранение, а не приумножение средств. Для этого необходимо, чтобы доходность по инструменту превышала инфляцию», — подчеркивает он.

Какие бывают консервативные инвестиционные инструменты

Консервативные инструменты для российского инвестора — это банковские вклады на сумму менее 1,4 млн руб. (до такого порога их сохранность обеспечивается Агентством по страхованию вкладов), а также государственные облигации и облигации от надежных российских корпоративных эмитентов, напоминает Максим Плешков.

Критерием надежности для банков и корпоративных эмитентов можно считать кредитные рейтинги не менее AA- от АКРА и Эксперт РА, пояснил эксперт.

Эффективно инвестировать с минимальным риском можно и в облигации эмитентов с более низким кредитным рейтингом. Доходность у таких облигаций будет выше, чем у бумаг эмитентов «первого эшелона». Но для этого инвестору необходимо обладать хорошими навыками кредитного анализа, чтобы исключить «проблемные» вложения, подчеркивает Плешков.

Как и зачем покупать ОФЗ

Облигации федеральных займов (ОФЗ) — государственные ценные бумаги, выпускаемые Минфином России. Они обеспечены всем имуществом Российской Федерации, поэтому считаются безрисковым долговым инструментом.

Выпуская ОФЗ, государство, простыми словами, берет взаймы у населения под процент. В 2022 году преимущественно за счет заимствований планируется покрыть дефицит федерального бюджета, который по прогнозам составит около 2% ВВП, рассказывал глава Минфина Антон Силуанов. Использование же средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфин решил перенаправить на инфраструктурные проекты.

Около полугода правительство не проводило размещения госдолга, но когда в сентябре 2022 года Минфин вернулся к выпуску ОФЗ, это привело к ажиотажному спросу со стороны инвесторов на новые выпуски ценных бумаг. В декабре Министерство финансов провело уже три аукциона, на которых разместило ОФЗ на 809 млрд руб. До этого за один только аукционный день 16 ноября было размещено облигаций общим номиналом 823 млрд руб., а спрос инвесторов тогда стал рекордным за всю историю размещений, достигнув уровня в 1,2 трлн руб.

Привлекательность ОФЗ связана с возможностью на длительный срок зафиксировать доходность, превышающую ставку по депозитам. Доходность, в свою очередь, зависит от сроков погашения: при нормальном состоянии экономики чем дольше этот срок, тем выше у гособлигаций доходность.

Такой инструмент доступен для любого инвестора: цена одной ОФЗ обычно не превышает 1000 руб. ОФЗ могут быть приобретены даже в количестве от 1 штуки.

Облигации или депозит — как выбрать?

Многие считают, что депозиты надежнее облигаций, поскольку сумму до 1,4 млн страхует упомянутое Агентство по страхованию вкладов (АСВ), замечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Это суждение имеет право на существование, однако оно все же не совсем корректно, поскольку, если мы говорим про ОФЗ, то в обоих случаях гарантии вкладчику дает государство, подчеркивает эксперт.

В целом доходность ОФЗ, как правило, выше вкладов, говорит главный аналитик облигационного рынка ИФК «Солид» Максим Плешков. Сейчас средняя процентная ставка по вкладам физлиц в рублях на срок от года до трех, по данным Банка России, составляет 6,48%, напомнил он.

Доходность же по ОФЗ с фиксированным купоном (то есть, регулярной выплатой) на срок в три года составляет 8,35%. Если мы берем больший период времени, то инвестировать еще выгоднее: на ОФЗ со сроком погашения пять лет доходность составит 9,35%, семь лет — 9%, более десяти лет — примерно 10,1%.

В период высокой инфляции или волатильности банковских ставок ОФЗ, в отличие от вкладов и большинства корпоративных рублевых облигаций, предоставляют дополнительные возможности привязать процентный доход к изменяющимся макроэкономическим условиям, отдельно заметил Плешков.

По подсчетам эксперта, доходность ОФЗ-ИН, «линкеров», привязанных к инфляции, с 30 ноября 2021 года по 30 ноября 2022-го составила от 16,5% до 17,6%. Доходность ОФЗ-ПК, «флоутеров», выплаты по которым привязаны к ставке RUONIA (ставке по необеспеченным межбанковским кредитам в рублях на условиях «овернайт»), за тот же период составила от 9,9% до 11,7%. Доходность классических ОФЗ-ПД за этот период с учетом волатильности их цены составила не более 3%.

«Важно, что при досрочной продаже ОФЗ (до даты погашения облигации) не теряется, в отличие от банковских вкладов, полученный процентный доход, — подчеркивает Максим Плешков. — Правда, стоит сказать, что в момент продажи ОФЗ цена на облигацию может быть ниже цены ее покупки, так как это рыночный инструмент».

Важная разница между вкладом и облигациями заключается в том, что последние дают возможность инвестировать как пассивно, так и активно, рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев. Речь идет о том, что облигация, в отличие от депозита, потенциально предоставляет возможность заработать не только собственно на купоне (проценте), но и на приросте своей цены, объяснил эксперт.

«Дело в том, что стоимость облигации с фиксированным купоном меняется вслед за изменением процентных ставок в экономике. В частности, когда ставки падают, цена облигаций растет, и наоборот, — рассказал Ковалев. — И чем дальше дата погашения, тем сильнее изменяется цена облигации в ответ на движение процентных ставок».

По его словам, активное инвестирование имеет смысл только с ОФЗ, поскольку, во-первых, долгосрочных корпоративных облигаций очень немного, а, во-вторых — их биржевая ликвидность с ОФЗ просто несопоставима.