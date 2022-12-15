Консервативная революция: как инвестировать в новых условиях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Как планировать деловые поездки, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 10:55
Навка пообещала сделать все возможное для проведения ледового шоу в ЛНР Спорт, 10:55
Житель Хабаровска получил 12,5 лет колонии по делу о госизмене Общество, 10:48
Как прокачать через облако ИТ-структуру ретейла и онлайн-торговлю РБК и Cloud, 10:43
Как работает программа обновления объектов здравоохранения Москвы Город, 10:43
Последствия массированного обстрела Донецка. Видео Политика, 10:41
Во Франции задержали 170 человек за беспорядки после полуфинала ЧМ Спорт, 10:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Консервативная революция: как инвестировать в новых условиях Национальные проекты, 10:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:38
Пашинян заявил о кризисе из-за блокировки Карабаха «экологами» из Баку Политика, 10:36
Цифровая трансформация: как меняется отечественная энергетическая отрасль РБК+, 10:34
Традиции респектабельной классики: какая недвижимость подчеркивает статус РБК и Амарант, 10:32
На перекрестке столиц: как новый квартал «Метрополия» изменил юго-восток РБК Недвижимость, 10:30
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ Город, 10:30
Национальные проекты ,  
0 

Консервативная революция: как инвестировать в новых условиях

Бизнес
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Уходящий 2022 год стал шоковым для многих инвесторов. Геополитическая неопределенность, резкое снижение стоимости активов на бирже и заморозка некоторых инструментов — все эти факторы заставляют задаваться вопросом, как сохранить свои сбережения. В периоды турбулентности инвесторы начинают отдавать предпочтение консервативным инструментам и стратегиям.

Разворот к консервативным инструментам происходит потому, что другие становятся убыточными, либо же генерируют доходность, сопоставимую с доходностью консервативных инструментов или даже меньшую, при значительно более высоких инвестиционных рисках, поясняет главный аналитик облигационного рынка

ИФК «Солид» Максим Плешков. Чтобы уйти от таких рисков инвесторы перекладываются, например, из акций в облигации, уточнил эксперт.

«При этом основным мотивом инвестора в кризис должно быть сохранение, а не приумножение средств. Для этого необходимо, чтобы доходность по инструменту превышала инфляцию», — подчеркивает он.

Какие бывают консервативные инвестиционные инструменты

Консервативные инструменты для российского инвестора — это банковские вклады на сумму менее 1,4 млн руб. (до такого порога их сохранность обеспечивается Агентством по страхованию вкладов), а также государственные облигации и облигации от надежных российских корпоративных эмитентов, напоминает Максим Плешков.

Критерием надежности для банков и корпоративных эмитентов можно считать кредитные рейтинги не менее AA- от АКРА и Эксперт РА, пояснил эксперт.

Читайте на РБК Pro
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
«Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию
Ресторатор Борис Зарьков: «Рынок очищается от «голых королей»

Эффективно инвестировать с минимальным риском можно и в облигации эмитентов с более низким кредитным рейтингом. Доходность у таких облигаций будет выше, чем у бумаг эмитентов «первого эшелона». Но для этого инвестору необходимо обладать хорошими навыками кредитного анализа, чтобы исключить «проблемные» вложения, подчеркивает Плешков.

Как и зачем покупать ОФЗ

Облигации федеральных займов (ОФЗ) — государственные ценные бумаги, выпускаемые Минфином России. Они обеспечены всем имуществом Российской Федерации, поэтому считаются безрисковым долговым инструментом.

Выпуская ОФЗ, государство, простыми словами, берет взаймы у населения под процент. В 2022 году преимущественно за счет заимствований планируется покрыть дефицит федерального бюджета, который по прогнозам составит около 2% ВВП, рассказывал глава Минфина Антон Силуанов. Использование же средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфин решил перенаправить на инфраструктурные проекты.

Около полугода правительство не проводило размещения госдолга, но когда в сентябре 2022 года Минфин вернулся к выпуску ОФЗ, это привело к ажиотажному спросу со стороны инвесторов на новые выпуски ценных бумаг. В декабре Министерство финансов провело уже три аукциона, на которых разместило ОФЗ на 809 млрд руб. До этого за один только аукционный день 16 ноября было размещено облигаций общим номиналом 823 млрд руб., а спрос инвесторов тогда стал рекордным за всю историю размещений, достигнув уровня в 1,2 трлн руб.

Привлекательность ОФЗ связана с возможностью на длительный срок зафиксировать доходность, превышающую ставку по депозитам. Доходность, в свою очередь, зависит от сроков погашения: при нормальном состоянии экономики чем дольше этот срок, тем выше у гособлигаций доходность.

Такой инструмент доступен для любого инвестора: цена одной ОФЗ обычно не превышает 1000 руб. ОФЗ могут быть приобретены даже в количестве от 1 штуки.

Облигации или депозит — как выбрать?

Многие считают, что депозиты надежнее облигаций, поскольку сумму до 1,4 млн страхует упомянутое Агентство по страхованию вкладов (АСВ), замечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев. Это суждение имеет право на существование, однако оно все же не совсем корректно, поскольку, если мы говорим про ОФЗ, то в обоих случаях гарантии вкладчику дает государство, подчеркивает эксперт.

В целом доходность ОФЗ, как правило, выше вкладов, говорит главный аналитик облигационного рынка ИФК «Солид» Максим Плешков. Сейчас средняя процентная ставка по вкладам физлиц в рублях на срок от года до трех, по данным Банка России, составляет 6,48%, напомнил он.

Доходность же по ОФЗ с фиксированным купоном (то есть, регулярной выплатой) на срок в три года составляет 8,35%. Если мы берем больший период времени, то инвестировать еще выгоднее: на ОФЗ со сроком погашения пять лет доходность составит 9,35%, семь лет — 9%, более десяти лет — примерно 10,1%.

В период высокой инфляции или волатильности банковских ставок ОФЗ, в отличие от вкладов и большинства корпоративных рублевых облигаций, предоставляют дополнительные возможности привязать процентный доход к изменяющимся макроэкономическим условиям, отдельно заметил Плешков.

По подсчетам эксперта, доходность ОФЗ-ИН, «линкеров», привязанных к инфляции, с 30 ноября 2021 года по 30 ноября 2022-го составила от 16,5% до 17,6%. Доходность ОФЗ-ПК, «флоутеров», выплаты по которым привязаны к ставке RUONIA (ставке по необеспеченным межбанковским кредитам в рублях на условиях «овернайт»), за тот же период составила от 9,9% до 11,7%. Доходность классических ОФЗ-ПД за этот период с учетом волатильности их цены составила не более 3%.

«Важно, что при досрочной продаже ОФЗ (до даты погашения облигации) не теряется, в отличие от банковских вкладов, полученный процентный доход, — подчеркивает Максим Плешков. — Правда, стоит сказать, что в момент продажи ОФЗ цена на облигацию может быть ниже цены ее покупки, так как это рыночный инструмент».

Важная разница между вкладом и облигациями заключается в том, что последние дают возможность инвестировать как пассивно, так и активно, рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Ковалев. Речь идет о том, что облигация, в отличие от депозита, потенциально предоставляет возможность заработать не только собственно на купоне (проценте), но и на приросте своей цены, объяснил эксперт.

«Дело в том, что стоимость облигации с фиксированным купоном меняется вслед за изменением процентных ставок в экономике. В частности, когда ставки падают, цена облигаций растет, и наоборот, — рассказал Ковалев. — И чем дальше дата погашения, тем сильнее изменяется цена облигации в ответ на движение процентных ставок».

По его словам, активное инвестирование имеет смысл только с ОФЗ, поскольку, во-первых, долгосрочных корпоративных облигаций очень немного, а, во-вторых — их биржевая ликвидность с ОФЗ просто несопоставима.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
гособлигации Инвестиционная стратегия ОФЗ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter