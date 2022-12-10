В ЦБ объяснили рост инвестиций вопреки санкционному давлению

Аналитики ЦБ разобрали факторы, которые привели в 2022 году к росту инвестиционной активности в России, не характерному для кризисных периодов. В 2023-м бизнес ждет сохранения инвестиций на текущем уровне, показал опрос регулятора

Фото: Андрей Любимов / РБК

В январе–сентябре 2022 года инвестиционная активность в России увеличилась в годовом выражении на 5,9%, а по итогам третьего квартала — на 3,1% в реальном выражении, сообщал Росстат в конце ноября (.xls). Главными драйверами инвестиций в условиях структурной трансформации экономики стали необходимость изменения хозяйственных связей и технологических процессов, а также реализация курса на импортозамещение, утверждается в докладе «Региональная экономика» Банка России, опубликованном 8 декабря.

Между тем еще в сентябре в базовом прогнозе социально-экономического развития (.pdf) Минэкономразвития заявляло, что по итогам 2022 года инвестиции в основной капитал снизятся на 2%, в 2023 году — еще на 1%, и лишь в 2024 году вернутся к росту.

Данные опроса ЦБ оптимистичнее этого прогноза: по оценкам бизнеса, в 2023 году инвестиции сохранятся на уровне текущего года — несмотря на рост неопределенности и торговые ограничения. Треть предприятий сообщила об увеличении размера капитальных затрат в 2022 году, и 18% — о снижении, сообщил ЦБ.

РБК направил запросы в Банк России и Минэкономразвития.

Почему инвестиционная активность растет

Внешние ограничения сдерживали экономическую активность, но бизнес постепенно адаптировался к работе в новых условиях, говорится в докладе Банка России. ЦБ выделил несколько основных факторов роста инвестиций в основной капитал:

Импортозамещение

Из-за сохраняющихся проблем с импортом промежуточной продукции производители меняли ассортимент, перестраивали производственные процессы и налаживали собственное производство необходимых комплектующих. Например, в Псковской области началось строительство производства промышленных аккумуляторов, что позволит на четверть снизить долю импорта этой продукции на российском рынке уже в следующем году. А в Чувашии химическое предприятие наладит выпуск перекиси водорода, который полностью покроет внутренний спрос в стране, отмечается в докладе (в этой серии докладов ЦБ не называет предприятия, о которых говорит).

Реализация запущенных ранее проектов

Например, в Амурской области на финальной стадии находится строительство крупного газоперерабатывающего завода, оборудование для которого было закуплено в начале текущего года, указали в ЦБ. В регионе проект Амурского ГПЗ для переработки газа с 2015 года реализует «Газпром», в 2021 году были запущены первые две линии завода, в планах — запуск еще четырех линий с полным выходом на проектную мощность в 2025 году.

Тезис о реализации ранее запущенных проектов ранее выдвигал и первый вице-премьер Андрей Белоусов. В конце августа он говорил: «Бизнес отреагировал на санкционные ограничения ровно наоборот, чем это предполагалось авторами санкций — <...> вместо того, чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы».

Федеральные и региональные меры господдержки

При поддержке властей в Московской области был налажен запуск гидравлического оборудования для спецтехники лесозаготовительных, ломоперерабатывающих и коммунальных предприятий, приводит пример ЦБ. Широкое распространение получают и офсетные контракты: с их использованием в Москве на территории особой экономической зоны локализуют производство лекарственных препаратов и медицинских изделий (в офсетных контрактах инвестор открывает в регионе новое производство, а регион гарантирует, что будет покупать его продукцию в течение нескольких лет. — РБК).

Поддержку инвестициям оказывала и частичная компенсация затрат по капитальному строительству, за счет чего одному из крупнейших тепличных комплексов в Подмосковье удалось быстро нарастить объемы производства, следует из доклада. Минэкономразвития в конце ноября также отмечало, что инвестиционную активность стимулирует постепенное восстановление корпоративного кредитования.

Российский бизнес не отказывается от инвестиций, но откладывает многие проекты, потому что стоит на развилке между импортозамещением и перестройкой логистики импорта, заявлял глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Тот факт, что инвестиции не сильно падали в этом году, неожиданно для всех, означает, что бизнес начал вкладываться в импортозамещение. Хотя многие инвестиционные проекты, которые были запланированы, конечно, отодвинуты, поскольку многие ориентировались на внешние рынки, на использование западного оборудования, целых заводов, фактически под ключ», — отмечал Шохин.

Что мешает росту инвестиций

Банк России выделил и несколько основных барьеров, препятствующих наращиванию инвестиционной активности в стране в 2022 году:

Экономическая неопределенность и внешнеторговые ограничения

Они привели к увеличению сроков реализации или приостановке ряда проектов. Так, изготовитель пластиковых изделий из Ульяновской области приостановил проект по модернизации производства, а металлургический завод в Свердловской области отказался от запланированных инвестиций, продолжив лишь плановую замену оборудования. Ограничения импорта продукции инвестиционного назначения, согласно результатам опроса Банка России, отмечали предприятия всех макрорегионов. По этой причине на два месяца сместился срок запуска кондитерской фабрики в Калининградской области, а крупный производитель бумажных изделий в Брянской области приостановил инфраструктурный проект из-за невозможности импорта европейских установок.

О том, что восстановление инвестиционного импорта идет намного сложнее, чем потребительского, заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников. Экономисты Альфа-банка написали 5 декабря, что, по их оценкам, в 2023 году спад инвестиций в основной капитал может составить до 10%, объясняя это в частности тем, что «в структуре российских инвестиций 37% приходится на машины и оборудование, то есть на сегмент, который будет уязвим к перебоям во внешнеторговых поставках».

Снижение капитальных вложений иностранных компаний

Так, крупный американский производитель кормов для животных отложил проект по увеличению мощности завода в Ростовский области, пишет ЦБ. Из-за ухода из России международной энергетической корпорации отменено строительство завода по производству сжиженного природного газа в Хабаровском крае, говорится в докладе. Речь о проекте американской ExxonMobil.

На долю иностранных компаний и компаний с частичным участием иностранного капитала приходится 13% совокупных российских инвестиций, и в 2023 году этот сегмент может продемонстрировать сильное сокращение инвестпрограмм, считает Альфа-банк.

К факторам, мешающим компаниям осуществлять инвестиции, в Минэкономразвития относят также снижение спроса на инвестиции в отраслях, ориентированных на экспорт, и сокращение собственных средств предприятий. По данным Росстата, чистая прибыль российского бизнеса (прибыль минус убытки; без учета малого бизнеса, банков, госучреждений) за девять месяцев 2022 года сократилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (до 20,16 трлн руб.), а с учетом обесценения денег из-за двузначной инфляции спад прибылей оказался бы еще больше.

Что происходит в отдельных отраслях

В отраслевом разрезе за девять месяцев наибольший объем инвестиций (порядка 85%) приходился на добычу полезных ископаемых, проекты в сфере транспортировки и хранения, обрабатывающие производства.

Так, инвестиции в добычу нефти и природного газа увеличились на 10,9%. Выход иностранных инвесторов и приостановка работы нефтесервисных компаний не оказали значительного влияния на ход реализации проектов, отмечается в докладе ЦБ. В частности, по плану велись работы на крупнейшем нефтяном проекте на севере Красноярского края, активно развивался топливно-энергетический комплекс на юге (освоение нефтегазовых месторождений Северного Каспия, модернизация НПЗ в Краснодарском крае). Вместе с тем сроки реализации некоторых проектов сместились, указали в ЦБ. Среди них — строительство газохимического комплекса в Амурской области из-за переноса поставки импортного оборудования, а также комплекса по переработке этансодержащего газа в Ленинградской области из-за выхода из проекта европейского подрядчика.

В транспортировке и хранении капитальные вложения в январе–сентябре выросли даже сильнее, чем в добыче нефти и газа, — на 11,1%. В условиях переориентации грузопотоков с западного на южное и восточное направления важное значение приобрели инвестиции в развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры, говорится в докладе.

В то же время обрабатывающая промышленность, наоборот, продемонстрировала спад. За девять месяцев инвестиции в обработке сократились на 0,9%: на компании ряда обрабатывающих отраслей существенно повлияли ограничения на поставку зарубежного оборудования, пояснили в ЦБ. Например, на Урале одно из моторостроительных предприятий столкнулось с ограничениями на получение импортных комплектующих и в 2023 году ожидает снижения капиталовложений. В Поволжье крупная химическая компания приостановила строительство установки по производству азотной кислоты из-за сложностей с поставщиками оборудования.

Каков прогноз на будущее

В 2023 году инвестиционную активность планируют увеличить 26% компаний, показал опрос ЦБ. В результате, по оценкам бизнеса, инвестиции сохранятся на уровне прошлого года, говорится в докладе. Взгляд компаний, опрошенных ЦБ, оптимистичнее сентябрьского прогноза Минэкономразвития, заложенного в федеральный бюджет 2023–2025 годов.

Динамика инвестиций в основной капитал стала для экспертов самым большим удивлением в этом году, ситуация сложилась намного лучше, чем можно было ожидать, подтверждает экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец. По ее прогнозу, рост объема инвестиций по итогам 2022 года составит 5% или более, что «очень нетипично», поскольку для всех прошлых кризисов был характерен спад инвестиционной активности.

Положительную динамику экономист объясняет, в первую очередь, государственным финансированием, в частности, инфраструктурного строительства. Этот тренд сохранится. «Наиболее устойчивыми окажутся инвестиции в инфраструктуру, поддерживаемые правительством. В наибольшей рисковой зоне находятся инвестиции в развитие, которые ориентированы на спрос, поскольку ни с внутренним, ни с внешним спросом больших перспектив роста не наблюдается», — отмечает Донец. Объем государственных вложений в инфраструктуру по итогам 2022 года вырастет на 8–10%, почти до 3 трлн руб., подсчитали ранее аналитики Sherpa Group.

По мнению Донец, наиболее выигрышной ситуацией с точки зрения долгосрочного роста является наращивание инвестиций в области импортозамещения, но не разовых, связанных только с перестройкой каналов поставки и подстройкой под новых поставщиков, а налаживание новых производств внутри страны.

При этом с уверенностью говорить о динамике инвестиций в основной капитал в 2023 году нельзя — «вилка» может составлять от минус 5% до 5%, считает Донец. «При определенных сценариях следующий год может быть такой же, как этот, если все тренды усилятся. Например, импортозамещение распространится на новые сектора или госрасходы будут увеличиваться. И наоборот: столкнувшись с ограничениями по спросу и уже единожды перестроившись, производитель перестанет инвестировать в рост, тогда мы можем вернуться к классической картине со спадом минус 5%», — заключает она.