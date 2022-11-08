Альфа-банк объяснил проблемы с входом в приложение из-за границы

Альфа-банк: некоторые клиенты из-за рубежа не могут войти в приложение из-за техработ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбоя в работе сайта и приложения Альфа-банка нет, у некоторых клиентов могут быть сложности со входом, если они за границей, заявили РБК в пресс-службе организации.

«Сбоя нет. Из-за технических работ у единичных клиентов временно не получается войти в приложение, если они за границей. Мы рекомендуем зайти позже еще раз либо зайти через VPN, подключив российский IP-адрес», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Downradar, пользователи сообщают о проблемах в работе сайта и приложения банка вторые сутки. Пик жалоб пришелся на вечер 7 ноября (около 18:00 зафиксировано 142 отчета) и утром 8 ноября (128 жалоб около 10:00). Наибольшее число отчетов о проблемах пришло из Алма-Аты.

25 октября сбой произошел в работе сервисов Райффайзенбанка. Тогда у пользователей возникли проблемы со входом в приложение. Банк подтвердил эти данные и пообещал оперативно устранить проблемы.