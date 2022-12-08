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Технологии и медиа ,  
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Snapchat неожиданно вернулся в число самых популярных приложений в России

Мессенджер Snapchat стал одним из самых скачиваемых в России на фоне ухода Zenly
Мессенджер Snapchat стал одним из самых скачиваемых приложений в России, по данным на середину недели. Популярность могло спровоцировать закрытие мессенджера Zenly, пользователям которого предложили «переехать» в Snapchat
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Приложение мессенджера Snapchat попало на первые строки в топ-100 наиболее скачиваемых на платформе iOS в России и Белоруссии, свидетельствуют данные аналитического сервиса data.ai. Так, 4 декабря приложение поднялось сразу на 55 строк и попало на первое место. На следующий день оно опустилось на второе место, уступив финансовому приложению «Деньги всем», где и находится по настоящее время. В Белоруссии весь упомянутый период Snapchat находится на первом месте по скачиваниям на iOS. На момент публикации материала, 8 декабря, Snapchat по-прежнему оставался в топ-10 популярных приложений.

До взлета в рейтингах последние месяцы приложение Snapchat не поднималось выше 80-й строчки.

На рост популярности приложения могут влиять кардинальные обновления сервиса или добавление новых функций, но Snapchat таких изменений не проводил за указанный период. Но 4 декабря мессенджер Zenly, который, так же как и Snapchat, принадлежит корпорации Snap Inc., объявил о закрытии через 57 дней. При этом пользователям предложили перейти в Snapchat.

Snapchat был создан в 2011 году студентами Стэнфордского университета Эваном Шпигелем, Фрэнком Брауном и Бобби Мерфи. Мессенджер позволяет обмениваться фотографиями, сообщениями и видео, которые удаляются через короткое время. Популярность он приобрел в том числе благодаря фильтрам и маскам, которые придают пользователю тот или иной вид. Именно в этом приложении впервые появились исчезающие через какое-то время «истории». В марте 2017-го Snap Inc. провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже с оценкой компании в $25 млрд. Количество уникальных пользователей за сутки Snapchat в мире по результатам третьего квартала 2022 года составляет 363 млн, в Европе (к этому региону компания относит в том числе Россию и Турцию) — 88 млн.

В 2017 года компания Snap Inc. купила приложение Zenly, которое позволяет пользователям видеть на карте, где в настоящее время находятся их друзья. Проект основали выпускники парижской бизнес-школы Антуан Мартин и Алексис Бонилло. В России сервис работал с 2016 года.

В конце августа гендиректор Snap Inc. Эван Шпигель заявил о намерении закрыть сервис Zenly на фоне сокращения расходов. Компания также собирается свернуть музыкальное приложение Voisey, разработку камер для дронов Pixy и некоторые другие проекты. Помимо этого Snap Inc. сократит 20% сотрудников.

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В 2019 году Snapchat стала пятой по размеру соцсетью в России, следовало из данных MediaScope за июнь того года. В ноябре 2022 года месячный охват российских пользователей старше 12 лет десктопной и мобильной версии Snapchat составлял 7,6 млн. Аналогичный показатель мобильного приложения Zenly за тот же период — 7,1 млн. Эти результаты ставят Snapchat и Zenly на шестое и седьмое места соответственно в рейтинге соцсетей с многократным отставанием от конкурентов. Так, в топ-5 входят «ВКонтакте» (месячный охват в ноябре — 84,7 млн), TikTok (64,9 млн), «Одноклассники» (почти 50 млн), Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена, охват — 31,3 млн) и Facebook (также принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена, охват — 18,4 млн). Аудиторные показатели Snapchat и Zenly в России сопоставимы, например, с платформой «Mail.ru // Мой мир», месячный охват которой в ноябре достигал 6,5 млн.

По итогам третьего квартала квартальная выручка Snap Inc. выросла на 6%, до $1,1 млрд в годовом выражении. Сдерживающим фактором для роста доходов от рекламы, в частности, является конфликт на Украине, объясняла компания в документах для американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. В начале марта Snap Inc. заявила, что прекратила показ рекламы в России, Белоруссии и на Украине. «Мы приостанавливаем продажу рекламы всем российским и белорусским организациям и соблюдаем все санкции в отношении российских юридических и физических лиц. Мы не принимаем выручку от российских государственных компаний», — говорилось в блоге компании.

«Переезд» из Zenly в Snapchat многие пользователи не оценили: в последние дни в отзывах в магазине AppStore стали появляться низкие оценки и негативные отзывы (преимущественно о том, что Snapchat не обладает функционалом Zenly). Основная аудитория мессенджера Zenly — это молодые люди 12–24 лет, отметил представитель «Яндекс 360». «Молодой аудитории, в отличие от пользователей постарше, интереснее посмотреть, кто из друзей где находится, как проводит время, самим рассказать об этом. Они более открыты, меньше думают о приватности своей жизни и щедро делятся этой информацией через мессенджер, указывая свое местоположение», — сказал собеседник.

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
соцсети мессенджер скачивания технологии
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