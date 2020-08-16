Трамп допустил введение запрета на работу Alibaba в США

Президент США заявил, что рассматривает возможность введения ограничений в отношении других работающих в стране китайских компаний вслед за ByteDance

Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, может оказать давление и на другие китайские компании, работающие в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой шла в Twitter Белого дома.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, планируют ли власти вводить ограничения против корпорации Alibaba. «Да, мы рассматриваем и другие варианты», — сказал Трамп.

Президент напомнил об уже введенных ограничениях в отношении китайской Huawei и указал, что не собирается отменять их. «Huawei сюда не придет», — добавил он.

Alibaba — одна из крупнейших в мире компаний по электронной коммерции и цифровым платежам. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Компания была основана в 1999 году Джеком Ма, Forbes оценивает его состояние в $48,4 млрд.