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Технологии и медиа ,  
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Трамп допустил введение запрета на работу Alibaba в США

Президент США заявил, что рассматривает возможность введения ограничений в отношении других работающих в стране китайских компаний вслед за ByteDance
Alibaba BABA $253,7 +0,48% Купить
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент США Дональд Трамп не исключил, что вслед за ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, может оказать давление и на другие китайские компании, работающие в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой шла в Twitter Белого дома.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, планируют ли власти вводить ограничения против корпорации Alibaba. «Да, мы рассматриваем и другие варианты», — сказал Трамп.

Президент напомнил об уже введенных ограничениях в отношении китайской Huawei и указал, что не собирается отменять их. «Huawei сюда не придет», — добавил он.

Трамп запретил владельцам TikTok иметь активы в США
Общество
Фото: Thomas Suen / Reuters

Alibaba — одна из крупнейших в мире компаний по электронной коммерции и цифровым платежам. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Компания была основана в 1999 году Джеком Ма, Forbes оценивает его состояние в $48,4 млрд.

Накануне Трамп подписал указ, обязывающий ByteDance в течение трех месяцев продать все активы в США и уничтожить все собранные ею личные данные пользователей. Документ также запрещает ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly, а также владение любыми активами этого сервиса через дочерние компании, аффилированных лиц и иных акционеров из Китая.

Власти США считают, что TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям КНР. В начале июля американский госсекретарь Майк Помпео допустил блокировку видеоприложения в США. Позже об этом заявил и Трамп, который потребовал, чтобы TikTok был продан Microsoft или любой другой американской компании до 15 сентября.

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WSJ узнала о согласии Пентагона ужесточить санкции против Huawei
Политика
Фото: Sven Hoppe / Global Look Press

Владельцы TikTok неоднократно указывали, что действуют независимо от властей КНР. WSJ выяснила, что до ноября 2019 года видеосервис собирал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android, обходя установленные Google меры защиты конфиденциальности. Таким образом, приложение отслеживало пользователей, которые находились в Сети. В ЦРУ доказательств того, что видеоприложение передавало данные властям КНР, не нашли.

США внесли Huawei в черный список, запретив закупать оборудование и ПО у американских компаний без разрешения правительства, в мае 2019 года. Вашингтон обвиняет компанию в краже американских технологий и оказании помощи Ирану в уклонении от санкций США. Кроме того, американские власти считают, что Huawei не менее десяти лет незаконно получает доступ к персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру. Однако Минпромторг США выдает китайской компании временную лицензию на обслуживание сетей и обновление ПО.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Alibaba, TikTok, Huawei
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