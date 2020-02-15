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WSJ узнала о согласии Пентагона ужесточить санкции против Huawei

Пентагон согласился на предложение Белого дома ужесточить требования к американским компаниям, поставляющим микросхемы Huawei
NASDAQ NASDAQ 9 731,18 +0,2%
Фото: Sven Hoppe / Global Look Press

Министерство обороны США одобрило предложение Белого дома ужесточить требования к американским компаниям, поставляющим микросхемы китайской корпорации Huawei Technologies Co. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее, как пишет издание, в ходе обсуждений поправок в администрации президента Дональда Трампа чиновники Пентагона выразили обеспокоенность тем, что полная остановка продаж для Huawei лишит американских производителей микросхем «жизненно важных доходов, необходимых для финансирования передовых исследований». WSJ уточняет, что Пентагон и сам тратит много средств на исследования, чтобы «сохранить передовые позиции в сфере вооружения и оборонительных возможностей».

Таким образом, изменение позиции Минобороны устраняет препятствие для введения новых мер по контролю за экспортом, призванных сократить поток товаров американского производства в Huawei из соображений нацбезопасности, заключает газета. При этом, по данным WSJ, ужесточение правил торговли с Китаем вызывает недовольство у Минфина США. В пресс-службе Пентагона отказались комментировать позицию министерства, однако указали на то, что «поддерживают совместный межведомственный процесс, позволяющий услышать опасения всех сторон перед принятием потенциальных серьезных нормативных изменений».

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Накануне Министерство торговли США продлило до апреля срок действия лицензии, позволяющей компаниям поставлять китайской Huawei телекоммуникационную продукцию, не затрагивающую нацбезопасность, не опасаясь санкций. Действие предыдущей лицензии, полученной Huawei, истекает 16 февраля 2020 года. По данным ведомства, продление лицензии необходимо для того, чтобы «существующие поставщики телекоммуникационных услуг, особенно в сельских общинах, могли продолжать временно и безопасно эксплуатировать существующие сети, пока они ищут будущие альтернативы Huawei».

На сегодняшний день американские компании могут поставлять продукцию зарубежным предприятиям, внесенным в США в черный список, если комплектующие товаров на 25% и менее американского производства. В минувшую пятницу сенатор от Республиканской партии Рик Скотт (штат Флорида) внес на рассмотрение законопроект о снижении соответствующего показателя до 10%. «Мы знаем, что Huawei контролируется коммунистами в Пекине, которые продолжают нарушать права человека и воровать наши данные, технологии и интеллектуальную собственность», — заявил он.

Власти Вашингтона внесли Huawei в черный список, запретив закупать оборудование и ПО у американских компаний без разрешения правительства, в мае 2019 года. Сама Huawei в августе оценивала свои годовые потери выручки от торговых американских санкций в $10 млрд. В декабре WSJ писала, что Huawei при производстве смартфонов Mate 30 отказалась от комплектующих, произведенных в США. До введения санкций Huawei закупала микрочипы у американских Qorvo Inc., Skyworks Solutions, Broadcom и Cirrus Logic.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Huawei, Пентагон
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