Трамп запретил иметь активы в США владельцам TikTok

Компания ByteDance (владеет видеосервисом TikTok) должна в течении 90 дней продать все активы в США. Об этом сказано в указе президента США Донольда Трампа, опубликованный пресс-пулом Белого Дома.

Согласно указу президента, ByteDance обязана уничтожить в течении трех месяцев все собранные ею личные данные пользователей.

Также президент запретил указом ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly. В документе сказано, что это сделано из соображений национальной безопасности.

Ранее издание The Wall Street Journal выяснило, что TikTok собирал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android, обходя мер защиты конфиденциальности, установленных Google. Таким образом, приложение отслеживало пользователей, которые находились в Сети.