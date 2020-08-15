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Трамп запретил иметь активы в США владельцам TikTok

Компания ByteDance (владеет видеосервисом TikTok) должна в течении 90 дней продать все активы в США. Об этом сказано в указе президента США Донольда Трампа, опубликованный пресс-пулом Белого Дома.

Согласно указу президента, ByteDance обязана уничтожить в течении трех месяцев все собранные ею личные данные пользователей.

Также президент запретил указом ByteDance покупку музыкального сервиса musical.ly. В документе сказано, что это сделано из соображений национальной безопасности.

WSJ узнала о переговорах Twitter о возможном объединении c TikTok
Технологии и медиа
Фото: AP

Ранее издание The Wall Street Journal выяснило, что TikTok собирал уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android, обходя мер защиты конфиденциальности, установленных Google. Таким образом, приложение отслеживало пользователей, которые находились в Сети.

Издание отметило, что видеосервис остановил эту практику в ноябре 2019 года.

Теги: TikTok, Дональд Трамп, США
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