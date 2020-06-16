В магазинах появилась Конституция с вынесенными на голосование поправками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу РБК оценить факт продажи текста новой Конституции до того, как состоялось общероссийское голосование, а результаты его, соответственно, неизвестны, заявил: «Не вижу здесь ничего особенного, тем более что там четко указывается, что (основной закон) вступает в силу только после голосования. Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать».
Что написано о голосовании в тексте
Внутри брошюры, выпущенной «Омегой-Л», на третьей странице указано: «Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования». Дата общероссийского голосования в издании не указана. В скобках дано примечание, что текст Конституции опубликован с учетом поправок, вносившихся в различные годы, включая поправки от 14 марта 2020 года — в этот день Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации законопроект о поправках к Конституции.
Помимо текста Основного закона в брошюре содержатся тексты федеральных конституционных законов «О государственном гимне», «О государственном гербе» и «О государственном флаге». Тираж брошюры — 20 тыс. экземпляров. В печать издание было подписано еще 17 марта 2020 года. Тогда голосование планировалось на 22 апреля, о его переносе президент объявил 25 марта.
Можно ли продавать тексты законопроектов до одобрения
В беседе с РБК гендиректор издательства «Проспект» обратил внимание на то, что в выпущенное издание добавлен закон «О поправке к Конституции Российской Федерации», опубликованный на официальном портале правовой информации 14 марта 2020 года. Следовательно, издание легально введено в гражданский оборот, не вводит потребителей в заблуждение и может свободно распространятся, уверен Рожников.
На обложке книги указано, что данная редакция содержит изменения, вынесенные на общероссийское голосование, отмечает представитель «Эксмо-АСТ». Тем самым читатель может ознакомиться со всеми предлагаемыми поправками, объясняют в издательской группе выпуск новой редакции Конституции.
«Запретов и ограничений на распространение нормативных актов, как утвержденных, так и в состоянии проектов, нет. Более того, распространение проектов нормативных актов с целью ознакомления граждан с их содержанием — обычная практика», — настаивает представитель сети «Читай-город». На вопрос о том, что будет с тиражом этой редакции Конституции, если поправки не примут, в пресс-службе ответили, что сеть магазинов «регулярно снимает с продажи «нормативные акты, которые утратили силу, а так же опубликованные законопроекты, которые по разным причинам перестали быть актуальными».
Профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук Илья Шаблинский считает издание и продажу текста новой Конституции до того, как состоялось общероссийское голосование, неправовым явлением, так как еще не было голосования. Когда принималась Конституция 1993 года, в ноябре был опубликован ее текст, но именно в качестве проекта Основного закона, напоминает Шаблинский. Само голосование состоялось 12 декабря.
По мнению Шаблинского, текст Конституции можно считать вступившим в силу, так как согласно ст. 136, поправки к главам 3-8 Конституции принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, — двумя третями голосов Госдумы и Совета Федерации, и вступают в силу после их одобрения не менее чем двумя третями заксобраний регионов. Но, если решено провести общероссийское голосование, правомерным было бы, если бы появилась отдельная брошюра с текстом закона о поправке в Конституцию, полагает эксперт.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Изменения в Основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан, принявших участие в плебисците. В этом случае поправки вступят в силу со дня опубликования результатов общероссийского голосования.