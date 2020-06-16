В магазинах появилась Конституция с вынесенными на голосование поправками

В книжных магазинах появились издания Конституции с поправками, голосование по которым состоится 1 июля. Издатели говорят, что распространение проектов документов для ознакомления с ними граждан — обычная практика

Фото: Георгий Кожевников для РБК

В книжных магазинах появились издания текста Конституции с поправками, которые вынесены на голосование 1 июля, убедился корреспондент РБК. «Конституция Российской Федерации. Вступает в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования», — указано на обложке выпущенной издательством «Омега-Л» брошюры, которую корреспондент РБК приобрел в одном из столичных магазинов книжной сети «Читай-город». В сети также продается текст Конституции «с последними изменениями на 2020 год» от издательства «Эксмо».

Конституцию с вынесенными на голосование поправками можно приобрести и в сети магазинов «Библио-Глобус»: на сайте магазина сказано, что она продается под заказ. РБК направил запрос в «Библио-Глобус».

Конституцию с поправками выпустило и издательство «Проспект». Решение издавать Конституцию с учетом предложенных поправок было принято руководством «Проспекта» еще в марте, следует из письма гендиректора издательства Леонида Рожникова к коллегам, в котором он объясняет законность выпуска новой редакции Конституции (письмо, датированное 26 марта 2020 года, есть у РБК). «Понимая, что публикация данной редакции до дня всероссийского голосования может вызвать вопросы у потребителей, мы специально указываем» на то, что «изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования», говорится в письме.

В магазины «Читай-город» действительно поступил для продажи проект текста Конституции, который только выносится на общероссийское голосование, сообщили РБК в пресс-службе книжной сети. Подтвердили выпуск новой редакции Конституции и в издательской группе «Эксмо-АСТ».