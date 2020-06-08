Кремль увидел «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию

И граждане, и основные политические силы в стране поддерживают внесение поправок в Конституцию, уверены в Кремле. Но это не мешает тем, кто с ними несогласен, высказывать свою позицию

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Кремль уверен, что сейчас поправки в Конституцию поддерживает превалирующее большинство россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок, об этом свидетельствую практически все социологические исследования… Мы знаем, что крупнейшие политические силы в стране также поддерживают поправки. Есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, они могут высказывать точку зрения, не нам давать им советы», — заявил представитель президента.

Против голосования по поправкам в Конституцию выступала партия «Яблоко». 8 июня федеральный комитет партии выпустил заявление, в котором сообщил, что считает голосование по поправкам неприемлемым.

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако его перенесли из-за вспышки коронавируса. Голосование пройдет 1 июля, этот день объявят нерабочим. Россиянам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» В бюллетене будет предусмотрено два варианта: за и против. Россияне, которые захотят принять участие в электронном голосовании, могут подать заявления через «Госуслуги».