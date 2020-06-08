Кремль увидел «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 13:45
Талантливое поколение Z: четыре глубинных интервью Совместный проект, 13:49 Онлайн-продажи делают выручку: главное в продуктовом ретейле Pro, 13:31 Юристы усомнились в праве ЦСКА заявить Вагнера на остаток сезона Спорт, 13:23 Генерал СК возглавил управление генпрокуратуры по контролю за следствием Общество, 13:22 Сотня за 2,8 секунды, 400 км и зарядка за 20 минут: электрический Porsche РБК и Porsche, 13:20 Один человек погиб и семь пострадали в ДТП в Новосибирской области Общество, 13:17 Редактор NYT уволился из-за статьи о силовом разгоне протестов в США Общество, 13:13 Мишустин упростил въезд и выезд из России Общество, 13:07 СМИ узнали об уходе капитана «Зенита» по окончании сезона Спорт, 13:05 Кремль заявил об отсутствии данных о дате возобновления полетов Общество, 12:56 Как поступить в европейскую бизнес-школу из топ-50 со стипендией РБК и Венский университет, 12:51 В США предусмотрели борьбу с финансируемыми в биткоине беспорядками Крипто, 12:46 «Первый канал» объяснил показ погромов в США под песню «Гудбай, Америка» Технологии и медиа, 12:44 Как Москва будет возвращаться к привычному образу жизни РБК и Центр поддержки экономики, 12:43
Поправки в Конституцию ,  
0 

Кремль увидел «превалирующую поддержку» поправок в Конституцию

И граждане, и основные политические силы в стране поддерживают внесение поправок в Конституцию, уверены в Кремле. Но это не мешает тем, кто с ними несогласен, высказывать свою позицию
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Кремль уверен, что сейчас поправки в Конституцию поддерживает превалирующее большинство россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок, об этом свидетельствую практически все социологические исследования… Мы знаем, что крупнейшие политические силы в стране также поддерживают поправки. Есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения, они могут высказывать точку зрения, не нам давать им советы», — заявил представитель президента.

Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать
Политика
Фото: пресс-служба ЦИК России / ТАСС

Против голосования по поправкам в Конституцию выступала партия «Яблоко». 8 июня федеральный комитет партии выпустил заявление, в котором сообщил, что считает голосование по поправкам неприемлемым. 

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, однако его перенесли из-за вспышки коронавируса. Голосование пройдет 1 июля, этот день объявят нерабочим. Россиянам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» В бюллетене будет предусмотрено два варианта: за и против. Россияне, которые захотят принять участие в электронном голосовании, могут подать заявления через «Госуслуги».

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
Политика
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости

Согласно данным ВЦИОМа, 67% россиян намерены принять участие в голосовании по принятию поправок в Конституцию (48% уверены в этом точно, и 19% — не исключили этого). Из тех, кто намерен посетить голосование, за поправки планируют проголосовать 61%.

Авторы: Полина Химшиашвили, Георгий Тадтаев
Теги: Конституция, Дмитрий Песков
Материалы по теме
Минкомсвязь запустила сервис для электронного голосования по Конституции
Общество
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
Политика
Путин отметил важность закрепления нормы о защите животных в Конституции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter