Минкомсвязь запустила сервис для электронного голосования по Конституции

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минкомсвязь запустила на Едином портале госуслуг специальный раздел, посвященный голосованию по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В личных кабинетах более 80 млн пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью России специально для участников голосования», — говорится в сообщении.

Принять участие в электронном голосовании смогут жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области, которые ранее выбрала Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Для этого пользователи с подтвержденной учетной записью должны подать заявление через госуслуги. После этого список подавших заявление будет сопоставлен со списком избирателей ЦИК.

Также открыт прием заявлений о голосовании на дому. В личных кабинетах пользователей можно найти услугу по отзыву заявления по голосованию, если у человека поменялись планы.