Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 15:21
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Общество, 21:28 Власти Подмосковья заявили об отсутствии условий для снятия ограничений Политика, 21:24 Британская MI5 сочла фейковой версию об искусственном появлении COVID-19 Общество, 21:22 Собянин допустил «радикальные решения» по смягчению ограничений Общество, 21:21 Минкомсвязь запустила сервис для электронного голосования по Конституции Общество, 21:15 Ростехнадзор не проверял аварийный резервуар «Норникеля» из-за ремонта Бизнес, 20:56 В Петербурге решили открыть автосалоны и промтоварные магазины Экономика, 20:56 Четыре футболиста «Рубина» переболели коронавирусом Спорт, 20:55 Как снять красивый ролик на смартфон: универсальная пошаговая инструкция РБК Стиль и Huawei, 20:49 Путин оценил ситуацию с безработицей и инфляцией в России Политика, 20:21 Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу Экономика, 20:21 Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера РБК и БКС, 20:20 Двух игроков «Боруссии» оштрафовали за нарушение медицинского регламента Спорт, 20:16 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июня Общество, 20:12
Поправки в Конституцию ,  
0 

Минкомсвязь запустила сервис для электронного голосования по Конституции

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минкомсвязь запустила на Едином портале госуслуг специальный раздел, посвященный голосованию по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В личных кабинетах более 80 млн пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью России специально для участников голосования», — говорится в сообщении.

Принять участие в электронном голосовании смогут жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области, которые ранее выбрала Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Для этого пользователи с подтвержденной учетной записью должны подать заявление через госуслуги. После этого список подавших заявление будет сопоставлен со списком избирателей ЦИК.

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
Общество
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Также открыт прием заявлений о голосовании на дому. В личных кабинетах пользователей можно найти услугу по отзыву заявления по голосованию, если у человека поменялись планы.

Для того, чтобы проголосовать лично на любом участке на территории России, необходимо заранее подать заявление.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев накануне объявил, что портал госуслуг сможет принимать заявки от россиян на участие в электронном голосовании с 5 июня. По его словам, сервис готов к приему заявлений с технической стороны.

Само электронное голосование будет проходить на интегрированном портале og2020.ru, добавила глава ЦИК Элла Памфилова.

Теги: Минкомсвязь, сервисы, госуслуги, голосование, поправки, Конституция
Материалы по теме
Шадаев заявил о готовности портала госуслуг к голосованию по Конституции
Технологии и медиа
Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать
Политика
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter