Роскомнадзор заблокировал почти 300 доменов Google из-за сервиса Zello

На сегодняшний день заблокировано 286 IP и 285 доменов Google, используемых для работы приложения Zello. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

С помощью Zello можно использовать мобильные телефоны как рации. Приложение также работает как мессенджер. Оно стало популярным во время протестов дальнобойщиков против системы сбора платежей «Платон».

Роскомнадзор заблокировал Zello в апреле 2017 года из-за отказа приложения зарегистрироваться в качестве организатора распространения информации. На момент блокировки приложением пользовались около 400 тыс. российских пользователей. Представитель Zello заявлял РБК, что требования Роскомнадзора «абсурдны и невыполнимы».

В ноябре 2017 года глава исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев заявил, что приложение Zello и мессенджер Telegram использовались для дистанционного управления боевиками в России с территории Ближнего Востока и Турции.