Mail.Ru Group заявил о росте числа новых пользователей «ТамТам» в 10 раз

За последние несколько часов число новых регистраций в мессенджере холдинга Mail.Ru Group «ТамТам» возросло в 10 раз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

«Из сервисов больше всего популярностью пользуются видеозвонки и передача файлов. Активно себя ведут авторы каналов: только за последние два дня их создали более 40 тыс.», — отметили в Mail.Ru Group.

«ТамТам» появился в мае 2017 года. С помощью месенджера можно отправлять личные сообщения, переписываться в групповых чатах и совершать голосовые и видеозвонки. Кроме того, мессенджер позволяет вести приватные или публичные каналы. В «ТамТаме» также можно делиться стикерами с gif-анимацией, отправлять фотографии, видео и аудиозаписи и показывать live-трансляции.

Количество скачиваний и пользователей Mail.Ru Group не раскрывает.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил ограничить на территории России доступ к сервису Telegram. Роскомнадзор должен направить постановление суда операторам связи с указанием необходимости принять меры по ограничению доступа к сервису. Позднее ведомство внесло в реестр запрещенных сайтов доменные имена t.me и web.telegram.org. В реестр также могут быть внесены telegram.org и IP-адреса серверов Telegram.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в разговоре с РБК отмечал, что возврат к переговорам с владельцами Telegram и его разблокировка возможна, если компания выполнит требования закона об организаторах распространения информации (ОРИ), указанных в исках ФСБ и подтвержденных решением судов в двух инстанциях.

Руководство Telegram заявляло, что выполнить требования невозможно по техническим причинам, поскольку ключи к секретным чатам хранятся на устройствах пользователей. Адвокаты мессенджера говорили о намерении обжаловать решение суда, однако на заседание 13 апреля юристы компании не пришли. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, который представляет мессенджер в суде, пояснил, что основатель Telegram Павел Дуров рекомендовал юристам не участвовать в этом процессе.