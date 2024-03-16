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Эксклюзив

Крупнейшая типография заявила об аномалии трат на клей из-за толщины книг

Траты крупнейшей типографии на клей аномально выросли из-за «потолстевших» книг
Увеличение толщины книг, падение спроса на малые форматы и волатильность курса рубля привели к росту расходов издателей на клей почти на 80%. Прежде незначительная категория трат теперь существенно влияет на себестоимость издания
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Типография «Парето-Принт» (по итогам 2023 года занимает первое место по объему печатных листов и второе — по тиражам) в первом квартале 2024 года зафиксировала аномальный рост затрат на клей. По предварительным данным, расходы на него увеличились на 80% относительно прошлого года, сообщил РБК гендиректор «Парето-Принт» Павел Арсеньев.

Столь заметный рост расходов на эту категорию материалов Арсеньев частично связывает с волатильностью валютного курса, так как на российском производстве используется только иностранный клей — в основном он завозится из стран Европы (Германии и Испании). «Однако основным фактором стало увеличение на 6% полосности (количество листов. — РБК) и на 40% — площади обложек издаваемых книг, — обращает внимание гендиректор «Парето-Принт». — По сравнению с прошлым годом книги издательств стали фактически толще. Это большая тенденция, которая увеличила долю расходов на клей в общей себестоимости производства книги до 11%. В пересчете на количество издаваемых экземпляров (ежегодно «Парето-Принт» выпускает около 6 млн книг) — десятки миллионов рублей в квартал».

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В крупнейшей в России издательской группе «Эксмо-АСТ» (выпускает больше четверти всех книг) указывают, что существует целый ряд книг и серий, объем которых может превышать 500 страниц, хотя оговариваются, что отдельной статистики по полосности не ведут. «Увеличение полосности связано с желанием объединить в одно издание несколько произведений, так как читатели склонны лучше покупать первые тома, а на вторые спрос падает, — объясняет директор по стратегическим коммуникациям «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова. — Это влияет на экономику издания: сделать трехтомник или один том, объединяющий три части. Также поддержать спрос на того или иного автора можно, объединив его ключевые произведения в увесистую антологию».

Существует целый ряд бестселлеров, которые на издательском сленге называются doorstopper, продолжает Кожанова: «Это настолько многостраничные фолианты, что в шутку им стали искать разные применения в быту и используют, в частности, как подпорки для двери». Среди них — «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса, (книга издательства «АСТ» насчитывает 1280 страниц и весит почти 2 кг) или «Курт Кобейн. Личные дневники лидера Nirvana» (также издательство «АСТ», 512 страниц и вес 1,4 кг).

Рост среднестатистического объема книг связан не с тем, что издания стали толще, а с уменьшением количества малообъемных и малоформатных книг, считает, в свою очередь, директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. «Виной этому маркетплейсы, — утверждает он. — Дело в том, что на маркетплейсах невыгодно торговать дешевыми книгами, потому что и на дешевые, и на дорогие издания цены на услуги одни и те же. Поэтому со временем уходят дешевые книги, а те, что раньше были дорогими и объемными, остаются. И происходит смещение в более толстые, многостраничные издания за счет сокращения доли малостраничных».

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Директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь настаивает, что затраты на клей хоть и существенны, но в общей стоимости книги для издателя «они занимают пренебрежимо малую долю». «На мой взгляд, более важным является то, что российская промышленность не смогла наладить выпуск клея, и все зависит от параллельного импорта, стоимость которого может резко возрасти», — опасается Лунь.

Впрочем, с проблемой роста расходов на клей столкнулись не все участники рынка. В Первой образцовой типографии РБК рассказали, что объем потребления клея остается на уровне 2023 года. Однако из-за введения пятипроцентной импортной пошлины начинают расти траты на другой компонент — пластины (точная динамика не приводится).

С какими еще проблемами сталкивается книгоиздательство

Клей не единственный необходимый для печати книг расходник, поставки которого полностью зависимы от импорта. Еще в середине 2023 года на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) на проблему отсутствия отечественных аналогов большей части компонентов типографского производства обращала внимание Лариса Данилова, руководитель отдела маркетинга OktoPrint Service — одного из крупнейших поставщиков расходных материалов для полиграфии (сотрудничает в том числе с Первой образцовой типографией, Ярославским полиграфическим комбинатом и типографией «Курьер», выпускающей ряд крупнейших СМИ).

Так, в России полностью отсутствует отечественное производство офсетных красок (их покупают в Китае и Южной Корее) и офсетных резиново-тканевых полотен (поставляются из Китая и Индии), а производство лаков зависит от импортных концентрата и сырья. Директор «Парето-Принта» в разговоре с РБК ранее отмечал, что покупать за рубежом приходится нитки и проволоку для сшивания брошюр: российские аналоги первых рвутся и портят оборудование для сшивания, а вторых — быстро ржавеют.

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При этом практически полностью удалось заменить мелованную бумагу: потребность в ней на 95% закрывается предприятиями российского производства. Более популярная у книгоиздателей офсетная бумага полностью отечественная.

Что происходит с продажами книг

Объем коммерческого книжного рынка (без учета учебной литературы) в 2023 году показал рост как в деньгах, так и в штуках, рассказывал ранее президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Динамика в денежном выражении составила 9% относительно уровня 2022 года (до 94 млрд руб.), в натуральном — 3% (до 231 млн экземпляров). Общий рост был обеспечен именно повышенным спросом, так как увеличение себестоимости производства книг в 2023 году не превысило и 5%, что ниже уровня инфляции.

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