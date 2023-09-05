Типографии не нашли в России замену европейским краскам и нитям для книг

Типографии заявили о росте стоимости на печать из-за отсутствия отечественных аналогов расходных материалов. Чтобы замедлить рост цен в магазинах, полиграфисты вынуждены демпинговать. Но из-за этого падает рентабельность бизнеса

Сотрудники в цехе печати (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Крупнейшие российские типографии и поставщики материалов спустя полтора года после введения санкций на ввоз европейских расходников для книгопечатания заявили о невозможности импортозамещения в этой отрасли. Об этом РБК рассказали, в частности, представители Первой образцовой типографии и «Парето-Принта» (обе входят в топ-20 крупнейших полиграфических предприятий России). Внимание на проблему на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) также обратила Лариса Данилова, руководитель отдела маркетинга OktoPrint Service — одного из крупнейших поставщиков расходных материалов для полиграфии (сотрудничает в том числе с Первой образцовой типографией, Ярославским полиграфическим комбинатом и типографией «Курьер», выпускающей ряд крупнейших СМИ).

Так, по словам Даниловой, в России полностью отсутствует собственное производство офсетных красок, которые сейчас закупаются в Китае и Южной Корее, и офсетных резиново-тканевых полотен (поставляются из Китая и Индии). Производство лаков есть, но и оно зависит от импортных концентрата и сырья. А необходимый растворитель D60, как утверждает Данилова, не удовлетворяет по качеству запросы типографий.

Почему возникла необходимость импортозамещения расходников для печати Большинство расходников для типографских нужд вместе с бумагой, упаковочными материалами и оборудованием для переплетов и печати попали в пятый пакет санкций Евросоюза, принятый 8 апреля 2022 года. В ответ на это Минпромторг уже 19 апреля включил некоторые категории, например краски, в перечень разрешенных для параллельного импорта товаров. Однако представители печатной индустрии не раз предупреждали о том, что зависимость отрасли от импортных поставок может привести к дефициту расходников и типографских машин, росту цен на полиграфическую продукцию и даже к остановке работы предприятий. Механизм параллельного импорта в печатной отрасли оказался затруднен: например, в типографском оборудовании у каждой печатной машины есть свой серийный номер, и, как следствие, многие комплектующие для них уникальны. Из-за этого производитель по специальному каталожному номеру может понять, что та или иная деталь будет в итоге отправлена в Россию, и запретит поставку. Решать проблему, по мнению участников отрасли, можно только при поддержке правительства и наращивании либо собственного, либо совместного с азиатскими партнерами производства. Уже в конце мая 2023 года крупнейшие издательства сообщили, что поднимают цены на книги, аргументировав это именно увеличением расходов на полиграфию и материалы. Рост стоимости расходников участники рынка по итогам первого квартала оценивали минимум в 5–10%, прогноз на конец года — еще плюс 15%. Крупнейшая в стране издательская группа «Эксмо-АСТ» прогнозирует, что по итогам 2023 года выручка российских книгоиздателей вырастет на 8%, тогда как в штуках увеличится только на 3%.

Об отсутствии красок российского производства сообщил и директор «Парето-Принта» Павел Арсеньев. «Краски мы закупаем в Китае и Южной Корее, — констатирует он. — Еще один необходимый для книгопечатания расходник — нитки — мы также закупаем за рубежом, поскольку нитки российского производства недостаточно высокого качества: они тянутся и слишком абразивны, из-за чего портят машины. То же самое — с проволокой для сшивания брошюр: российские варианты отличаются не очень хорошим хромированием и со временем ржавеют».

В Первой образцовой типографии подтвердили, что «сложно назвать импортозамещением процесс поиска новых поставщиков вместо европейских». В России, по словам представителя типографии, сейчас «нет достойных образцов красок, пластин и клея», подходящих для работы на установленном оборудовании.

В производстве расходников российские предприятия попросту не заинтересованы, считает Арсеньев: «Мы пытались привлечь несколько производств мебельных клеев, которые довольно близки к полиграфическим, но у производителя никакого интереса это не вызвало».

Что будет с ценами на книги

Переход с европейских расходников на азиатские напрямую отразился на стоимости производства книжной продукции, утверждает Арсеньев. По его оценке, она увеличилась примерно на 15–20%. «Во-первых, сказывается усложнение логистики, — объясняет он. — Во-вторых, увеличились сроки поставки. В-третьих, наши партнеры из Азии не считают нужным давать привлекательные цены, понимая, что особых вариантов у нас нет. Кроме того, в моменте сказались и колебания курсов валют». О негативном влиянии курса сообщили и в Первой образцовой типографии: отрасль зависима от импорта, а все цены даже с азиатскими производителями номинированы в валюте.

Что касается конечной стоимости книг, часть издержек типографиям приходится брать на себя, добавляет Арсеньев. Полиграфические предприятия, стремясь отвечать покупательной способности россиян, вынуждены «заниматься демпингом», из-за чего снижается рентабельность бизнеса.

Несмотря на это, гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин предполагает, что до конца 2023 года рост цен на бумажные книги все же произойдет, причем именно из-за «непрерывного удорожания себестоимости производства». Так, рост цен на бумагу, по его словам, составил порядка 20% за год, на полиграфические услуги — 25–40%.

Что удалось импортозаместить в книжной отрасли Единственным значимым компонентом производства книжной продукции, которую российским предприятиям полноценно удалось импортозаместить, стала офсетная бумага. Прежде ключевым поставщиком такой бумаги выступала Финляндия. За полтора года после введения санкций на ее поставки из Европы российские книгоиздатели почти полностью перешли на отечественные аналоги. Однако несмотря на то что в общей массе, по словам участников рынка, российская бумага не уступает по качеству европейской, специфичных дизайнерских сортов местные производства издательствам предложить не могут. Кроме того, некоторые аналитики выражали сомнения в том, что российского производства хватит для покрытия всех запросов книгоиздателей и обеспечения прежних тиражей.

Что говорят власти

Единственный российский производитель офсетных красок, выпускающий их «в небольших объемах на базе бывшего Торжокского завода», — ООО «Полиграфические краски», признают в пресс-службе Минпромторга. Но как уточняет собеседник РБК на полиграфическом рынке, техника, установленная на крупных предприятиях, требует определенного состава краски, и печатать книги с использованием продукции этого завода невозможно.

«Основная потребность» рынка в расходниках действительно закрывается за счет поставок из стран Азии и параллельного импорта. Отвечая на вопрос о том, как процесс перехода с европейских расходников на российские и азиатские отразился на стоимости, в Минпромторге лишь отметили, что эта сфера «подвержена текущему валютному курсу», однако заявили, что «информацией о конкретных ценах» не располагают.

В пресс-службе Минцифры кратко заявили, что дефицита материалов на рынке не видят, «изменились только предприятия-изготовители».