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Российские книгоиздатели почти полностью перешли на отечественную бумагу

Минцифры: книжная отрасль в России почти на 95% перешла на отечественную бумагу
За полтора года санкций российские книгоиздатели почти полностью перешли на отечественную бумагу. По данным Минцифры, это 95% потребления. Игрокам рынка нравится, что она дешевле импорта, но их не устраивает узкий ассортимент
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Крупнейшие российские издательства за полтора года после введенного Евросоюзом запрета на поставку в Россию мелованной бумаги практически полностью перешли на российские аналоги. Об этом РБК сообщили представители групп «Эксмо-АСТ» (объединяет «Эксмо», АСТ, «Азбуку-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и др., удерживает четверть рынка) и «Альпина», а также издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт» (по данным Российской книжной палаты, входит в топ-5 крупнейших полиграфических предприятий страны).

Слова участников рынка подтвердили и в Минцифры. Несмотря на то что объем закупки бумаги в азиатских странах на текущий момент увеличился почти на 300%, для отечественной книжной индустрии он остается незначительным и «составляет не более 5% от потребления отечественных сортов газетной, офсетной, типографской и мелованной бумаги», сказал представитель министерства. Таким образом, на бумагу российского производства приходится около 95% потребления. Потребность отрасли в офсетной бумаге полностью покрывается собственным производством, добавили в Минцифры.

Какие проблемы возникли после запрета на ввоз европейской бумаги

В книгоиздательской отрасли используется два типа бумаги: мелованная и офсетная. На первую приходится порядка трети выпускаемой литературы, она наиболее востребована для печати дорогих и качественных изданий с иллюстрациями, требующих высокой цветопередачи. Офсетная же бумага подходит для обычных книг.

Большую часть сортов мелованной бумаги Россия прежде завозила из других стран: по данным Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП), импорт составлял порядка 80–85% от объема рынка, причем около 70% поставок обеспечивали европейские страны: Финляндия, на которую приходилось почти 42% всего импорта, Германия (10%) и Швеция (8%).

Весной 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Евросоюз ввел запрет на поставки в Россию материалов для производства книжной продукции, в первую очередь мелованной бумаги. Под ограничения в рамках пятого пакета санкций ЕС от 8 апреля попали необходимые для печати и распространения книг мелованные картоны, крафт-картоны, этикеточная бумага и термобумага, частично — пленки для гибкой упаковки. После введения санкций в Минцифры заявляли, что дефицит мелованной бумаги может составить до 40% от потребляемого в России объема, а книжной индустрии придется использовать отечественные сорта офсетной бумаги либо замещать дефицит, переориентировавшись на импорт из других регионов, прежде всего из Китая.

Как издательства описывают текущую ситуацию с сырьем

В первой половине 2022 года у «Эксмо-АСТ» оставался запас европейской бумаги, а с 2023-го группа полностью перешла на мелованную бумагу отечественного производства, рассказал РБК представитель группы. «Доля китайской бумаги ничтожна», — уточнил представитель издательства, не указав точных данных.

В «Альпине» также сообщили, что закупают бумагу в России и Белоруссии. Поставок материалов из Китая и Европы у издательства нет, но часть книг оно печатает непосредственно в Китае. «Местные материалы, по нашей оценке, лучше и дешевле европейских», — рассказал представитель «Альпины», не указав, какая доля книг приходится на китайское производство.

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В издательстве «Просвещение», лидирующем в России по тиражу непериодических изданий и специализирующемся на выпуске учебников, сообщили, что всегда закупали бумагу только российского производства. Прочую информацию, в частности по изменению стоимости и объемов закупок, представитель «Просвещения» назвал коммерческой тайной.

Типография «Парето-Принт» закупки европейской бумаги в 2023 году свела к нулю, рассказал представитель предприятия: «Китайскую бумагу мы пока не использовали, так как первая партия поступит только в сентябре, и будет ли на нее спрос у клиентов — предсказать трудно».

По итогам первого полугодия 2023 года, по статистике Минцифры, в азиатских странах, преимущественно в Китае, Россия закупила 28,9 тыс. т бумаги различных сортов, в европейских — 0,5 тыс. т. Для сравнения: в первом полугодии 2022 года объем закупок у азиатских производителей составлял — 9,6 тыс. т, у европейских — 21 тыс. т.

Кто и как производит бумагу для книг в России

По данным Росстата, которые приводит пресс-служба Минпромторга, производство офсетной бумаги в России выросло на 18,9%: с 186,5 тыс. т по итогам первой половины 2022 года до 221,8 тыс. т за аналогичный период 2023-го. Производство мелованной бумаги также увеличилось на 14,3%: с 53,4 тыс. до 61,1 тыс. т.

В России легкомелованную бумагу производит завод «Кама», уточнили в Минпромторге. Сырьем для производства продукции выступает древесина лиственных пород. Мощность производственного комплекса легкомелованной бумаги «Камы» составляет 85 тыс. т в год. Еще один производитель мелованной бумаги — группа «Илим», которая выпускает ее под брендом «Омела», следует из информации на ее сайте.

Отразился ли переход на ценах и качестве

В общей массе российская бумага не уступает по качеству европейской, говорит член правления Союза предприятий печатной индустрии Татьяна Иванова. Но дизайнерских сортов, необходимых для специфичных запросов книгоиздателей и выпуска коллекционных книг или альбомов, российские предприятия попросту не выпускают. «Некоторые издатели вовсе перешли на газетную бумагу для печати, например, покетбуков (простые книги в мягкой обложке. — РБК)», — утверждает Иванова.

Представитель ГИПП сомневается, что российского производства достаточно для покрытия всех запросов издателей. «Раньше больше половины мелованной бумаги мы закупали в Европе, — говорит Иванова. — Какого-то многократного скачка производства в этом сегменте не произошло. Единственное, за счет чего могли сбалансироваться спрос и предложение, — это сокращение тиражей».

У присутствующих на рынке отечественных видов бумаги представлен не весь диапазон плотностей, соглашаются в Российском книжном союзе (РКС), ссылаясь на аналитику Первой образцовой типографии (с учетом филиалов входит в тройку крупнейших полиграфических предприятий России по общему тиражу). В частности, российские производители не предлагают тонких и плотных бумаг. Тем не менее отечественная мелованная бумага «Омела», по словам представителя типографии, «не уступает по качеству мелованным бумагам китайского производства». «Появившаяся недавно на рынке мелованная бумага производства Камского целлюлозно-бумажного комбината пока не дотягивает по качеству до полноценной мелованной бумаги, она остается в нише LWC (легкомелованная бумага. — РБК)», — добавляют в РКС. Что касается офсетной бумаги, предлагаемые материалы, например марок «Котлас» и СЛПК, в РКС называют «стабильно качественными».

Разницу в книгах, отпечатанных на российской мелованной бумаге, по сравнению с напечатанными на зарубежной может заметить разве что профессиональное сообщество, считают в РКС: «Издательства испытывают потребность в расширении ассортимента мелованных бумаг. Простые потребители могут и не заметить переход».

Что касается расценок, импортная мелованная бумага дороже отечественной на 10–15%, констатируют в РКС со ссылкой на данные Первой образцовой типографии. В Минцифры подтверждают, что издатели на рост цен на бумагу не жаловались. «По имеющимся у нас данным, повышение цен на нее [бумагу российского производства] было в пределах инфляции», — добавили в пресс-службе министерства.

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книги бумага санкции против России Минцифры
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