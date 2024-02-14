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Технологии и медиа ,  
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Продажи Стивена Кинга рухнули почти на четверть

Крупнейшая издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщила о падении продаж книг Кинга
Стивен Кинг выбыл из топ-5 самых издаваемых в России писателей, а продажи его книг упали на 22%, следует из статистики «Эксмо-АСТ». В издательской группе напрямую связывают это с уходом писателя с российского рынка
Стивен Кинг
Стивен Кинг (Фото: Nancy Kaszerman / zumapress.com / Global Look Press)

Продажи книг Стивена Кинга в 2023 году рухнули на 22% в штучном выражении по сравнению с 2022-м. Об этом говорится в итоговой презентации издательской группы «Эксмо-АСТ» — крупнейшего участника издательской отрасли по объему непериодических изданий (на издательства группы приходится около четверти книжного рынка). Падение напрямую связано с отказом писателя сотрудничать с Россией.

Кинг заявил о том, что не планирует заключать новые контракты с российскими компаниями, еще 5 марта 2022 года. Решение писателя стало реакцией на начало специальной военной операции России на Украине.

По данным Российской книжной палаты, по итогам 2023 года Стивен Кинг также потерял лидерство в рейтинге самых издаваемых авторов и опустился на седьмое место с общим тиражом в 400,9 тыс. экземпляров. В лидеры же вышли автор романов Анна Джейн (874,3 тыс. экземпляров), Федор Достоевский (858 тыс. экземпляров) и Агата Кристи (628 тыс. экземпляров).

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Стивен Кинг

На этом фоне, по словам президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, увеличилось количество издаваемых книг российских авторов и писателей из дружеских стран, в том числе из Китая. Объем коммерческого книжного рынка (без учета учебников) в 2023 году вырос на 9% (до 94 млрд руб.) в денежном и на 3% (до 231 млн экземпляров) — в натуральном выражении. Новиков обращает внимание, что в 2022 году рост себестоимости книг демонстрировал рост на 30%, соответственно, цены на них увеличились на 20%. В этом же году рост цен на книги был на уровне инфляции, около 5%. «Это значит, что общий рост был обеспечен именно повышенным спросом», — отмечает Новиков.

Отдельное внимание Новиков обратил на продажи книг авторов-иноагентов (среди них, например, Борис Акунин). Доля таких авторов в общем объеме продаж в 2023 году составила менее 1%. «Продавать их не запрещено, хотя делать это можно только с соответствующей маркировкой, — отметил Новиков, уточнив также, что в издательской группе видят и общее снижение интереса к этим авторам у читателей.

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Фото:Worawee Meepian / Shutterstock

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В 2024 году, по прогнозам «Эксмо-АСТ», рост рынка продолжится: в денежном выражении на 8% (до 102 млрд руб.), в штучном — на 1% (до 233 млн экземпляров). Среди негативных факторов, влияющих на книжный рынок, в издательской группе отмечают тренд на закрытие книжных офлайн-магазинов и снижение трафика федеральных книжных сетей: минус 3% в 2023 году относительно 2022-го.

Рост рынка обеспечен продажами в интернете и на маркетплейсах, утверждает президент Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина. При этом розничные продажи упали на 4,9% в денежном выражении. В большей степени тенденция отмечается в учебной, а также в художественной литературе. В экземплярах падение еще глубже — минус 12,5%. Сокращается и доля книжного ассортимента в офлайн-магазинах: их доля в объеме реализованных товаров составляет 58%. Средняя розничная цена на книгу на этом фоне выросла на 8,7%.

О чем еще сообщили в «Эксмо-АСТ»

Значительно более высокий интерес к чтению в 2023 году сохраняют женщины, которые остаются наиболее активными покупателями книг.

Среднее снижение интереса к чтению отмечается практически во всех возрастных группах. Общий показатель падения составил 1% (как именно определяется этот показатель, не уточняется).

Наиболее высокие показатели чтения демонстрируют покупатели книг в возрастных группах от 16 до 24 лет и от 55 до 64 лет.

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