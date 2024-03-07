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Эксклюзив

Издательства зафиксировали рост продаж книг о войнах и патриотизме

«Эксмо»: продажи книг о войнах и патриотизме в 2023 году выросли на 15%
В России растет спрос на военно-патриотическую литературу. В лидерах продаж — «Искусство войны» и «Гибель империи. Российский урок», а спрос на Ремарка увеличился почти на 80%
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О росте продаж военной и патриотической литературы по итогам 2023 года РБК сообщили несколько российских издательств и сетей книжных магазинов. Тренд наметился еще в 2022 году, после начала специальной военной операции России на Украине, однако в 2023-м эти категории стали еще более востребованными.

По данным издательства «Эксмо» — крупнейшего по количеству непериодических изданий в стране, — продажи книг, тематика которых связана с патриотизмом, историей и военным искусством, в 2023 году выросли год к году на 15% по количеству купленных экземпляров и на 30% — в рублях. Годом ранее продажи таких книг в натуральном выражении были стабильны, а в рублях они выросли на 16%.

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Фото:Мария Девахина / РИА Новости

Продажи художественной прозы АСТ, занимающего второе место по количеству непериодических изданий, в категории «патриотизм, военная и историческая проза» в 2023 году по сравнению с 2021-м выросли на 43% в штуках (к 2022-му динамика не приводится). Рост сохраняется и сейчас, отмечают в издательстве: в феврале 2024-го он составил 61% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Отдельно в АСТ говорят о росте продаж военно-патриотического направления в рамках детской литературы. По данным профильного департамента «Планета детства», количество проданных экземпляров детской художественной литературы в категории «история, военная проза, патриотизм» с 2022 по 2023 год увеличилось на 78%. Продажи научно-популярных книг выросли за этот же период примерно в три раза. Увеличилось и количество наименований в этих категориях: в художественной литературе — на 83%, в нон-фикшен — на 65%.

В издательской группе «Азбука-Аттикус» (также входит в группу «Эксмо-АСТ») «заметный и стабильный рост продаж» исторической литературы фиксируют с 2021 года. В категории «военное дело» и «история» годовой рост тиражей в 2022 году составил 11%, а в 2023 году они увеличились еще на 27% — это является следствием растущего спроса. Продажи этой литературы выросли в денежном выражении в 2022 году на 48%, а в 2023-м — на 62% (данные по количеству проданных экземпляров в издательстве не предоставили).

Общие продажи книг издательства «Альпина нон-фикшн» в 2023 году увеличились на 17% год к году; в 2022-м динамика составляла 10%, причем рост, как подчеркивают в издательстве, произошел именно за счет исторической литературы.

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Фото:Jens Buettner / dpa / ТАСС

Статистику подтверждают и крупнейшие книжные магазины. Так, в «Читай-городе» категория «военное дело» в 2023 году выросла на 15% к 2022-му в натуральном выражении. В «Библио-Глобусе» утверждают, что к февралю 2024 года спрос на историческую литературу в целом увеличился почти на 40% относительно февраля 2023-го.

Какие военно-исторические книги пользуются спросом

Топ-5 бестселлеров издательства АСТ в нише «военное искусство» и «история» по состоянию на февраль 2024 года возглавляет «Искусство войны» Сунь-Цзы. На втором месте — «Книга пяти колец» Мусаси Миямото, далее следуют «Бусидо» и «Воспоминания о войне» Николая Никулина. В издательстве отдельно отмечают рост продаж произведений Эриха Марии Ремарка — с 2020 года к 2023 году он составил порядка 80%.

Что покупают из новинок

В топ-10 самых продаваемых современных книг в категориях «военное дело, история Отечества, военная проза и патриотическая современная литература», по версии издательской группы «Эксмо-АСТ» за 2023 год, вошли:

  • «Тактическая медицина. Первая помощь в условиях боевых действий» Артема Катулина;
  • «Координата Z» Захара Прилепина;
  • «Мальчики, прославившие Россию» и «Девочки, прославившие Россию» Натальи и Ольги Артемовых;
  • «Водоворот. Сборник рассказов» Маргариты Симоньян.

В «Азбуке-Аттикус» отдельно отмечают интерес к книге «Мобилизованная нация» Николаса Старгардта. Она вышла в конце января 2021 года, с началом специальной военной операции на Украине ее среднемесячные продажи в штуках выросли на 33%. А в октябре 2022-го, на фоне объявленной в России частичной мобилизации, продажи выросли в семь раз — до 2,5 тыс. экземпляров в месяц. Пики в 5,5 тыс. экземпляров пришлись на декабрь 2022-го и февраль 2023 года, что в издательстве связывают с годовщиной начала спецоперации.

В «Эксмо» в категориях «военное дело», «история» и «патриотизм» лидером продаж также выступает «Искусство войны». В рейтинг по итогам февраля 2024 года вошли «Военное искусство. Опыт величайшего полководца» Наполеона Бонапарта, «После хорошей войны» Марка Солонина, «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря и «Великая Отечественная война 1941–1945. Самая полная иллюстрированная энциклопедия» Алексея Исаева и Артема Драбкина.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Растет и интерес к художественным произведениям, сюжет которых разворачивается в годы Великой Отечественной войны или в ходе военных конфликтов, подчеркивают в «Эксмо». Среди наиболее популярных книг января—февраля 2024 года в этой нише — «Разорванный берег» Сергея Зверева, «Беспокойное лето 45-го» Валерия Шарапова, «Зловещий лабиринт» Александра Тамоникова и «Тайный узел» Евгения Сухова.

В 2022 и 2023 годах абсолютным лидером продаж в «Альпина нон-фикшн» стала книга «Сказать жизни «Да!» австрийского психиатра Виктора Франкла, который прошел четыре нацистских концлагеря и описал свой опыт. Издательство поставляло продавцам более 100 тыс. экземпляров в год, а за первые два месяца 2024 года продано уже больше 20 тыс. В лидерах сегмента в 2023 году также были «Кратчайшая история Советского Союза» Шейлы Фицпатрик, «Наполеон» Эндрю Робертса, «Последние дни Сталина» Джошуа Рубинштейна, «Пелопоннесская война» Дональда Кагана и «Крестоносцы» Дэна Джонса (точные показатели не приводятся).

В «Библио-Глобусе» лидером на февраль 2024 года называют книгу митрополита Тихона (Шевкунова) «Гибель империи. Российский урок», посвященную событиям февральской революции 1917 года. В топе также «Рассказы из русской истории. Петр Первый» Владимира Мединского, «Мемуары» Феликса Юсупова и «История государства российского» Николая Карамзина.

В целом спрос потребителей нацелен на такие книжные сегменты, как дневники и мемуары исторических деятелей, книги об истории СССР, а также о жизни и быте русского дворянства, купечества и крестьянства, отмечают в «Библио-Глобусе».

Литературные предпочтения общества — это поиск ответов на волнующие вопросы или «попытка спрятаться от действительности», отмечает политолог Валерия Касамара. «Кризисы и перемены, а мы проживаем в эпоху перемен, провоцируют тревожность, поэтому несложно обнаружить повышение спроса на книги о ментальном здоровье, различных духовных и психологических практиках, — утверждает она. — Мемуары, дневники, исторические книги позволяют людям провести аналогии с днем сегодняшним, найти схожесть, подтверждение своему мнению, отследить поведенческую модель великих мыслителей, которую можно заимствовать, отмечает Касамара. В ближайшее время сегмент военной и исторической литературы продолжит расти, прогнозирует эксперт.

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