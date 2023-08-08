Достоевский вытеснил Кинга из лидеров рейтинга самых издаваемых авторов

Стивен Кинг и Джоан Роулинг уступили лидерство в России классикам: в первой половине 2023 года самыми издаваемыми авторами стали Достоевский и Чуковский. Эксперты объясняют, что эти писатели востребованы в основном у молодежи

Памятник писателю Федору Достоевскому (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Стивен Кинг потерял лидерство в топ-20 самых издаваемых авторов художественной литературы в России. Это следует из статистики Российской книжной палаты за первые шесть месяцев 2023 года, с которой ознакомился РБК. По итогам аналогичного периода прошлого года совокупный тираж книг Кинга превышал 1 млн экземпляров. Но за январь—июнь 2023-го он опустился на шестое место с общим тиражом 240,9 тыс. экземпляров. Если брать в расчет данные не полугодий, а полных лет, то Кинг удерживал первое место в рейтинге с 2019 года, в 2017-м и 2018-м занимал вторую строчку.

Первая строчка рейтинга Книжной палаты теперь принадлежит Федору Достоевскому, который в 2022 году был на втором месте. Cовокупный тираж его произведений по итогам полугодия — 463,2 тыс. экземпляров против 577,6 тыс. в январе—июне 2022-го. На вторую позицию с третьей поднялась Агата Кристи (411 тыс. экземпляров против 454 тыс. годом ранее). Замыкает тройку лидеров Анна Джейн (псевдоним российской писательницы Анны Потапкиной, в числе последних романов которой — «Твое сердце будет разбито» и «Восхитительная ведьма»). В прошлом году в рейтинге ее не было, но в первом полугодии 2023-го совокупный тираж ее произведений составил 294 тыс.

На 18-й строчке рейтинга по итогам полугодия оказался польский писатель Анджей Сапковский, известный по саге «Ведьмак». В прошлом году его не было в рейтинге, но сейчас совокупный тираж его книг составляет 132 тыс. экземпляров. Среди других «новичков» топа — автор детективов о Шерлоке Холмсе и научной фантастики о профессоре Челленджере Артур Конан Дойль (130 тыс. экземпляров), российский автор любовных романов Ася Лавринович (219 тыс. экземпляров) и современная американская писательница Эмма Скотт («Свет между нами», «Выше только любовь»; общий тираж — 189 тыс.).

Перемены произошли и в топ-20 наиболее издаваемых авторов по детской литературе, следует из статистики Книжной палаты. Так, из рейтинга выбыла автор цикла «Гарри Поттер» Джоан Роулинг. В первой половине 2022 года она была лидером в этом сегменте и опережала Холли Вебб (циклы книг о Мейзи Хитчинс, «Котята в музее» и т.д.) и Корнея Чуковского. По итогам первого полугодия 2023 года рейтинг возглавляет Чуковский (636 тыс. экземпляров), далее следует Александр Пушкин (почти 351 тыс.) и Елена Ульева (автор сказок и развивающих пособий, совокупный тираж — 293,5 тыс.).

Почему в России сократились тиражи Кинга и Роулинг В марте 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине ряд популярных иностранных авторов объявили, что в том или ином виде ограничивают присутствие на российском рынке. Одним из первых был Стивен Кинг, сообщивший, что не будет продлевать договоры с российскими издательствами. Тем не менее даже после этого заявления новый роман писателя «Билли Саммерс» в России был издан — это произошло в рамках еще действующего на тот момент соглашения. Летом прошлого года в продажу в России также поступила последняя новинка писателя — «Последнее дело Гвенди», написанная в соавторстве с Ричардом Чизмаром. Аналогичное решение приняли английский фантаст Нил Гейман (романы «Звездная пыль» и «Американские боги»), канадский романист Линвуд Баркли (написал «Нет времени для прощания»), польский фантаст Адам Пшехшта (автор цикла Materia Prima). Позже из сервисов электронных книг MyBook и «ЛитРес» исчезли книги Роулинг из цикла «Гарри Поттер». В интервью РБК президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков упоминал писательницу в числе иностранных авторов, новых контрактов с которыми группа лишилась.

Почему растет популярность российских классиков

За последний год издательская группа «Эксмо-АСТ» (лидер российского рынка как по количеству непериодических изданий, так и по общему тиражу) отмечает рост интереса к классической литературе, утверждают в пресс-службе холдинга: «Тиражи Толстого, Достоевского, Ремарка — это сотни тысяч экземпляров в год. За первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сегмент художественной литературы вырос примерно на 8%».

Глава Российской государственной библиотеки Вадим Дуда лидерство Достоевского в перечне наиболее издаваемых российских авторов связал с тем, что писатель выступал не только в роли литератора, но и «философа, психолога и учителя жизни». «Именно ему удалось перевернуть литературный и интеллектуальный мир, который мы все пытаемся познать сегодня», — добавил Дуда.

Большой вклад в популярность классической литературы вносит молодежь, отмечают в «Эксмо-АСТ». Самые активные покупатели бумажных книг, по данным издательской группы, — люди до 25 лет. «При этом наиболее читающие — подростки от 15 лет. Они предпочитают бумажные книги».

Несмотря на зафиксированное Книжной палатой снижение тиражей Кинга, в «Эксмо-АСТ» фиксируют, что книги писателя как и раньше популярны у российских читателей: «Сейчас АСТ (у издательства с Кингом эксклюзивный контракт. — РБК) продолжает переиздавать его обширный бэклист (вышедшие ранее книги, тиражи которых были полностью распроданы. — РБК), и книги автора по-прежнему пользуются спросом у читателей. В августе на русском языке в АСТ выходит новый роман младшего сына писателя, Оуэна Кинга, — «Куратор».