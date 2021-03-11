Госдеп ответил на замедление Twitter в России словами о свободе слова

Возможность выражать разные мнения и освещать разногласия укрепляет общество, заявили в Госдепартаменте США в ответ на российские санкции против Twitter. Про блокировку аккаунта Дональда Трампа там при этом не вспомнили

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Американское дипломатическое ведомство обеспокоено мерами, которые российские власти принимают для контроля над интернетом, в частности санкциями против Twitter. Об этом в ведомстве заявили РБК.

«Мы обеспокоены активизацией усилий России по контролю за интернетом и онлайн-контентом. Выражение мнений и разногласий, в том числе через интернет, укрепляет общество, а не несет ему угрозу. Свобода самовыражения играет важную роль в формировании более толерантного и инклюзивного общества», — заявили РБК в пресс-службе Госдепартамента в ответ на запрос о реакции США на решение России ограничить доступ к работе сети Twitter и том, будет ли Вашингтон предпринимать какие-либо ответные действия.

Роскомнадзор 10 марта объявил, что начал замедлять скорость работы соцсети Twitter в России. Ограничение коснется всех мобильных устройств и 50% стационарных. Как пояснил представитель ведомства, используемый механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений. Выбирая меры воздействия, «ведомство ставило своей целью свести к минимуму неудобства для пользователей Twitter».

Социальную сеть обвинили в отказе удалить противозаконный контент. По данным Роскомнадзора, с 2017 года соцсети было направлено больше 28 тыс. требований об удалении контента. На 10 марта 2021 года неудаленными остаются 2569 материалов с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 — с детской порнографией, 149 — с информацией об использовании наркотиков.