Роскомнадзор заявил об отсутствии ответа на требования к Twitter

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Социальная сеть Twitter не отвечает на требования об удалении запрещенных материалов. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

«Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал», — говорится в сообщении.

Кроме того, замглавы ведомства Вадим Субботин в комментарии «Интерфаксу» назвал абсурдными заявления Twitter о том, что регулятор пытается ограничить свободу дискуссии в интернете.

«Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?» — сказал замглавы ведомства.