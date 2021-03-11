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Ограничение работы Twitter ,  
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Роскомнадзор заявил об отсутствии ответа на требования к Twitter

Фото: Jeff Chiu / AP
Фото: Jeff Chiu / AP

Социальная сеть Twitter не отвечает на требования об удалении запрещенных материалов. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

«Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал», — говорится в сообщении.

Кроме того, замглавы ведомства Вадим Субботин в комментарии «Интерфаксу» назвал абсурдными заявления Twitter о том, что регулятор пытается ограничить свободу дискуссии в интернете.

«Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?» — сказал замглавы ведомства.

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10 марта Роскомнадзор ограничил скорость работы Twitter. В качестве причины ведомство назвало отказ социальной сети удалять противозаконный контент: с 2017 года компании было направлено более 28 тыс. требований об удалении, но к 10 марта более 2,5 тыс. материалов остались неудаленными. Среди них 450 — с детской порнографией и 149 — с информацией об использовании наркотиков.

Представители Twitter в комментарии The Wall Street Journal сказали, что обеспокоены «участившимися попытками пресекать и ограничивать общественную дискуссию». При этом в социальной сети указали на нулевую терпимость компании к сексуальной эксплуатации детей и пропаганде самоубийства. Услуги продажи и покупки наркотиков соцсеть пресекает, отметил ее представитель.

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