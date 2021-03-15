Блогеры оценили эффект от замедления Twitter и новых налогов Google

Так, представитель проекта «Усы Пескова» (имена авторов проекта не раскрываются, аккаунт занимал 16-е место у русскоязычной аудитории по числу комментариев, лайков и репостов в феврале, по данным Brand Analytics) сообщил, что за несколько дней после объявления Роскомнадзора просмотры его канала остались на том же уровне, а темпы прироста аудитории даже увеличились. По его словам, аудитория и просмотры в том числе заметно росли 10 марта. При этом просмотры видеоконтента снизились, однако автор проекта связывает это не с замедлением, а с тем, что размещенный материал «просто не понравился аудитории»: «Что касается полной блокировки Twitter в России, то это будет обидно, но не критично для нашего проекта, так как «Усы Пескова» представлены во всех соцсетях и активная аудитория, которой нравится наш контент, просто перейдет на более удобную площадку. Кроме того, никто пока не отменял VPN, который в два клика решает проблемы блокировок любых соцсетей».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (его Twitter — 20-е место в рейтинге) заметил единственное изменение — стали плохо «прогружаться» картинки. На вопрос о смене социальной сети в случае ухудшения ситуации Венедиктов сообщил, что не собирается уходить с данной площадки ни при каких условиях. «Мы имеем дело с постепенным нарастанием давления на Twitter. Борьба государств как регулирующей силы против ИТ-гигантов будет долгой и увлекательной, поэтому стоит только наблюдать», — отметил главред «Эха Москвы».

Автор блога «Великое колено» (имя не раскрывается, четвертое место) также заметил, что в Twitter стали медленнее «прогружаться» аватарки профилей, а также картинки. «В первый день я не придавал этому значения, но на второй день это стало уже более заметно. В ленте новостей стали появляться одни одноцветные квадраты», — рассказал собеседник РБК. Он не задумывался о переходе на другую платформу, потому что может использовать VPN.

Основатель Общества защиты интернета Леонид Волков (девятое место) сообщил, что Twitter работает стабильно, он также не собирается уходить из этой соцсети. «Twitter — это площадка для журналистов и политических активистов, которые пользуются VPN, поэтому им абсолютно все равно на Роскомнадзор и его ограничения», — резюмировал он.

Какое влияние могут оказать новые налоги

По мнению руководителя партнерской сети Admitad Анны Гидирим, на российском рынке введение налогообложения не сильно отразится, так как большинство крупных блогеров и так уже платят налоги с доходов. «Некоторые владельцы YouTube-каналов пользуются статусом самозанятого, индивидуального предпринимателя или регистрируют ООО — в зависимости от объема доходов и других нюансов. Для блогеров, которые сотрудничают с рекламодателями и партнерской сетью, это стандартная практика, так как компании сами стремятся работать с прозрачными с юридической точки зрения авторами и платежами», — рассказала Гидирим. По ее словам, инициатива властей по налогообложению может коснуться только небольших блогеров, которые еще не сталкивались с необходимостью легализовать доходы.

Предупреждение Google также не несет каких-либо существенных рисков, поскольку налогом намерены облагать доходы только с показов на американскую аудиторию, а российские блогеры работают на отечественную аудиторию, считает директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черных. С этим соглашается и Гидирим. По ее мнению, у блогеров не будет оснований для ухода из YouTube, так как существенная их часть уже платят налоги или осознают, что при работе с брендами или партнерскими программами им нужно будет легализовать прибыль. «Может отсеяться только небольшой процент маленьких, маломаржинальных каналов, которые зарабатывают скромные суммы с рекламной сети самого YouTube», — предполагает Гидирим.

По оценке Admitad, сумма продаж, приведенных YouTube-блогерами, в 2020 году выросла более чем на 30%, до 17–18 млрд руб. Весной прошлого года эксперты прогнозировали, что рынок influence-маркетинга может упасть в два раза по итогам года. Однако Гидирим говорит, что как минимум для YouTube локдаун и пандемия положительно сказались и на количестве аудитории, и на доходах блогеров — бизнес понимал, что общаться с аудиторией теперь предстоит в основном в онлайне, и решил расширить сотрудничество с онлайн-инфлюэнсерами. «Мы рассчитываем, что с учетом темпов роста в предыдущие годы рынок YouTube-рекламы продолжит расти. Причем увеличиваться будут не только суммы рекламных контрактов, но и число авторов, которые работают на партнерских условиях (то есть за вознаграждение от сделанных заказов). В прошлом году их число выросло на 10%, и в 2021 году мы ждем еще большего прироста», — сообщила Анна Гидирим.

По прогнозу Василия Черных, influence-маркетинг продолжит ускоренными темпами выходить из серой зоны, а стоимость размещения у блогеров из-за этого будет постепенно расти. Он приводит оценку BloggerBase, согласно которой видеоблогеры в России в 2020 году заработали 18 млрд руб. «Если учитывать все три основные платформы для блогеров, а это YouTube, Instagram и TikTok, то объем рынка influence-маркетинга с учетом его серой составляющей в 2020 году мог превысить 25 млрд руб.», — считает Черных.