Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 73,51 (+0,01) Инвестиции, 12 мар, 13:15
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 87,8 (+0,04) Инвестиции, 12 мар, 13:15
12 форматов для мероприятий для Clubhouse от Линор Горалик Pro, 09:34 СМИ узнали о новых планах властей по российским поисковикам и смартфонам Технологии и медиа, 09:33 Со спортбазы в Подмосковье с отравлением госпитализировали девять детей Общество, 09:30 Блогеры оценили эффект от замедления Twitter и новых налогов Google Технологии и медиа, 09:00 Цифровой алгоритм «подсветит» COVID-больных клиник Москвы исходя из риска Город, 09:00 Кешбэк для инвесторов, 10 лет войне в Сирии. Главное за ночь Общество, 08:50 РБК Pro: как ИТ-компании завлекают топ-специалистов «вечной удаленкой» Pro, 08:44 В Новосибирской области завели второе дело из-за гибели детей в пожаре Общество, 08:41 Почему культовый Reebok терпит неудачи 30 лет — Quartz Pro, 08:20 Во Владивостоке водитель насмерть сбил инспектора ДПС Общество, 08:01 Что произошло с Сирией за десять лет войны Политика, 08:00 Тэйлор Свифт и Билли Айлиш получили главные призы «Грэмми» Общество, 07:42 Синоптик назвал сроки прихода весеннего тепла в центр европейской России Общество, 07:39 Почти четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю Общество, 07:30
Технологии и медиа ,  
0 

Блогеры оценили эффект от замедления Twitter и новых налогов Google

Замедление работы сервиса микроблогов Twitter в России, введение новых налогов от Google и российских властей — лидеры мнений оценили влияние этих инициатив на свою работу и доходы
Twitter TWTR $68,1 -0,38% Купить
Alphabet GOOGL $2 051 -2,47% Купить
Фото: Максим Змеев / Reuters
Фото: Максим Змеев / Reuters

В среду, 10 марта, блогеры столкнулись сразу с несколькими инициативами, которые могут негативно отразиться на их доходах.

  • Роскомнадзор заявил, что начал замедлять доступ к Twitter из-за того, что эта соцсеть не выполняла требования по удалению материалов, склоняющих несовершеннолетних к самоубийствам, содержащих детскую порнографию или информацию об использовании наркотиков. Пока ведомство снижает скорость загрузки фото- и видеоконтента, но, если площадка не удалит запрещенный контент, Роскомнадзор не исключил возможность полной блокировки Twitter.
  • Минцифры предложило обязать иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Такая идея содержится в подготовленном министерством плане развития ИТ-отрасли. Соцсети должны будут выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», что должно увеличить поступления в российский бюджет. Проект соответствующего закона планируется подготовить к середине года. Нововведение может коснуться YouTube, Facebook, Instagram, TikTok и Twitter.
  • Google (владеет YouTube) предупредила, что с июня может начать удерживать подоходный налог в пользу США от доходов YouTube-блогеров из других стран. В сообщении компании говорилось, что налогами будет облагаться доход, полученный блогерами от просмотра контента в США. Размер налоговой ставки будет варьироваться от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составить 0%. Если блогеры не предоставят Google налоговую информацию до 31 мая, компания может начать удерживать налог в размере 24% со всей суммы дохода. Компания обосновала требования изменениями в налоговом законодательстве США.

    Видео: РБК
    Видео: РБК
    Video

Как перечисленные инициативы повлияли на рынок influence-маркетинга (продвижение товаров и услуг брендов через популярных блогеров), разбирался РБК.

Готовы ли блогеры уйти из Twitter

Большинство опрошенных РБК популярных пользователей Twitter заявили, что не собираются менять платформу, несмотря на возникшие проблемы. Авторы блогов указали, что наладить работу сервиса и обойти ограничения Роскомнадзора можно, используя VPN.

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter. Что важно знать об ограничениях
Технологии и медиа
Фото:Global Look Press

Так, представитель проекта «Усы Пескова» (имена авторов проекта не раскрываются, аккаунт занимал 16-е место у русскоязычной аудитории по числу комментариев, лайков и репостов в феврале, по данным Brand Analytics) сообщил, что за несколько дней после объявления Роскомнадзора просмотры его канала остались на том же уровне, а темпы прироста аудитории даже увеличились. По его словам, аудитория и просмотры в том числе заметно росли 10 марта. При этом просмотры видеоконтента снизились, однако автор проекта связывает это не с замедлением, а с тем, что размещенный материал «просто не понравился аудитории»: «Что касается полной блокировки Twitter в России, то это будет обидно, но не критично для нашего проекта, так как «Усы Пескова» представлены во всех соцсетях и активная аудитория, которой нравится наш контент, просто перейдет на более удобную площадку. Кроме того, никто пока не отменял VPN, который в два клика решает проблемы блокировок любых соцсетей».

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Неудобная ностальгия: станет ли Dispo новым Instagram Давид Ян: большинство компаний работают с сотрудниками как 300 лет назад Назло Бузовой: зачем тиктокеры живут в одном доме и учатся петь

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (его Twitter — 20-е место в рейтинге) заметил единственное изменение — стали плохо «прогружаться» картинки. На вопрос о смене социальной сети в случае ухудшения ситуации Венедиктов сообщил, что не собирается уходить с данной площадки ни при каких условиях. «Мы имеем дело с постепенным нарастанием давления на Twitter. Борьба государств как регулирующей силы против ИТ-гигантов будет долгой и увлекательной, поэтому стоит только наблюдать», — отметил главред «Эха Москвы».

Госдеп ответил на замедление Twitter в России словами о свободе слова
Политика
Фото:Jaap Arriens / Zuma / ТАСС

Автор блога «Великое колено» (имя не раскрывается, четвертое место) также заметил, что в Twitter стали медленнее «прогружаться» аватарки профилей, а также картинки. «В первый день я не придавал этому значения, но на второй день это стало уже более заметно. В ленте новостей стали появляться одни одноцветные квадраты», — рассказал собеседник РБК. Он не задумывался о переходе на другую платформу, потому что может использовать VPN.

Основатель Общества защиты интернета Леонид Волков (девятое место) сообщил, что Twitter работает стабильно, он также не собирается уходить из этой соцсети. «Twitter — это площадка для журналистов и политических активистов, которые пользуются VPN, поэтому им абсолютно все равно на Роскомнадзор и его ограничения», — резюмировал он.

Какое влияние могут оказать новые налоги

По мнению руководителя партнерской сети Admitad Анны Гидирим, на российском рынке введение налогообложения не сильно отразится, так как большинство крупных блогеров и так уже платят налоги с доходов. «Некоторые владельцы YouTube-каналов пользуются статусом самозанятого, индивидуального предпринимателя или регистрируют ООО — в зависимости от объема доходов и других нюансов. Для блогеров, которые сотрудничают с рекламодателями и партнерской сетью, это стандартная практика, так как компании сами стремятся работать с прозрачными с юридической точки зрения авторами и платежами», — рассказала Гидирим. По ее словам, инициатива властей по налогообложению может коснуться только небольших блогеров, которые еще не сталкивались с необходимостью легализовать доходы.

Google введет налоги на доходы YouTube-блогеров от просмотров в США
Технологии и медиа
Фото:Toby Melville / Reuters

Предупреждение Google также не несет каких-либо существенных рисков, поскольку налогом намерены облагать доходы только с показов на американскую аудиторию, а российские блогеры работают на отечественную аудиторию, считает директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черных. С этим соглашается и Гидирим. По ее мнению, у блогеров не будет оснований для ухода из YouTube, так как существенная их часть уже платят налоги или осознают, что при работе с брендами или партнерскими программами им нужно будет легализовать прибыль. «Может отсеяться только небольшой процент маленьких, маломаржинальных каналов, которые зарабатывают скромные суммы с рекламной сети самого YouTube», — предполагает Гидирим.

По оценке Admitad, сумма продаж, приведенных YouTube-блогерами, в 2020 году выросла более чем на 30%, до 17–18 млрд руб. Весной прошлого года эксперты прогнозировали, что рынок influence-маркетинга может упасть в два раза по итогам года. Однако Гидирим говорит, что как минимум для YouTube локдаун и пандемия положительно сказались и на количестве аудитории, и на доходах блогеров — бизнес понимал, что общаться с аудиторией теперь предстоит в основном в онлайне, и решил расширить сотрудничество с онлайн-инфлюэнсерами. «Мы рассчитываем, что с учетом темпов роста в предыдущие годы рынок YouTube-рекламы продолжит расти. Причем увеличиваться будут не только суммы рекламных контрактов, но и число авторов, которые работают на партнерских условиях (то есть за вознаграждение от сделанных заказов). В прошлом году их число выросло на 10%, и в 2021 году мы ждем еще большего прироста», — сообщила Анна Гидирим.

По прогнозу Василия Черных, influence-маркетинг продолжит ускоренными темпами выходить из серой зоны, а стоимость размещения у блогеров из-за этого будет постепенно расти. Он приводит оценку BloggerBase, согласно которой видеоблогеры в России в 2020 году заработали 18 млрд руб. «Если учитывать все три основные платформы для блогеров, а это YouTube, Instagram и TikTok, то объем рынка influence-маркетинга с учетом его серой составляющей в 2020 году мог превысить 25 млрд руб.», — считает Черных.

Автор
Арина Садовникова, Дарья Чебакова
Twitter Google блогеры замедление
Материалы по теме
В Роскомнадзоре указали на молчание Twitter в ответ на замедление работы
Общество
Госдеп ответил на замедление Twitter в России словами о свободе слова
Политика
Роскомнадзор замедлил трафик Twitter. Что важно знать об ограничениях
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter