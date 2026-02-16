Bloomberg узнал об участии фирм Маска в секретном тендере на рой дронов

Миллиардер прежде выступал против использования ИИ в наступательных вооружениях. Как выяснил Bloomberg, тендер Пентагона подразумевает создание технологии для голосового управления роем беспилотников

Илона Маск (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска и ее «дочка» xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке беспилотников с голосовым управлением, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, эти компании стали одними из немногих отобранных для участия в конкурсе с призовым фондом в $100 млн, объявленном в январе. Соревнование продлится полгода, его цель — создание технологий роевого управления, которые помогут отдавать команды множеству беспилотников с помощью голоса. Команды, отданные голосом, планируется преобразовывать в цифровые инструкции, чтобы управлять беспилотниками, которые смогут двигаться автономно.

Собеседники Bloomberg рассказали, что конкурс будет проходить в пять этапов — от разработки программного обеспечения до тестирования в реальных условиях.

Согласно описанию задачи, представленному американским Минобороны, ПО предназначено для координации действий беспилотников в различных областях, например, в воздухе и на море. Более поздние этапы требуют развития «осведомленности о целях и обмена информацией» и, в конечном счете, «запуск для уничтожения», пишет агентство.

В объявлении о проведении соревнования представитель Пентагона указывал, что полученные дроны будут использоваться в наступательных целях, заявив, что взаимодействие человека и машины «напрямую повлияет на летальность и эффективность этих систем».

Прежде Маск выступал против создания «новых инструментов для убийства людей», несмотря на оборонные подряды SpaceX. Bloomberg отмечает, что участие в таком тендере стало новым и противоречивым шагом бизнесмена. В 2015 году он решил выделить $10 млн на то, чтобы роботы и искусственный интеллект использовались лишь во благо человечеству и не превратились в машин-убийц, а также подписал открытое письмо с призывом запретить автономное оружие. Впоследствии Маск не раз говорил о рисках ИИ для человечества.

По данным Bloomberg, перспектива интеграции нейросетей и команд, преобразующих голос в текст, в оружейные платформы встревожила даже некоторых чиновников Пентагона. Собеседники агентства отметили, что было бы важно ограничить генеративный ИИ трансляцией и не позволять ему управлять поведением беспилотников.

SpaceX является давним оборонным подрядчиком, но она сосредоточена на производстве ракет и спутников. В декабре 2025 года Пентагон подписал соглашение о стратегическом партнерстве с xAI, которое предполагает интеграцию ее технологий в специализированную платформу GenAI.mil.

В начале февраля SpaceX приобрела xAI. Маск говорил, что приоритетной задачей объединенной компании станет запуск с Земли спутников с искусственным интеллектом.

По информации Bloomberg, кроме компаний Маска в конкурсе участвуют фирмы, которые используют технологии OpenAI. Однако их вклад в проект будет ограничен только элементом «управления полетами», который преобразует голосовые команды в цифровые инструкции, говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.