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Технологии и медиа ,  
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Илон Маск назвал ИИ одной из самых больших угроз человечеству

Маск: ИИ стал одной из самых больших угроз существованию человечества

Искусственный интеллект стал потенциальной угрозой существованию человечества, заявил бизнесмен Илон Маск в ходе саммита по безопасности ИИ. Его слова приводит газета The Standard.

«ИИ представляет собой одну из самых серьезных угроз [для человечества]. Впервые мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас есть нечто, что будет намного умнее самого умного человека. Неясно, сможем ли мы контролировать это, но я думаю, что нужно стремиться направить [технологию] в выгодном человечеству направлении», — отметил Маск.

По словам предпринимателя, существование искусственного интеллекта влечет «экзистенциальный риск», с которым столкнулось человечество. Маск добавил, что саммит по безопасности ИИ организовали «своевременно».

Маск не в первый раз предупреждает об опасности искусственного интеллекта. 30 марта он пошутил, что ИИ может стать новым богом. Бизнесмен выступил в числе исследователей и бизнесменов в сфере искусственного интеллекта, потребовавших приостановить разработки нейросетей более мощных, чем GPT-4, хотя бы на полгода.

В апреле Маск зарегистрировал организацию в области искусственного интеллекта под названием X.AI. Он отметил, что собирается разработать собственный чат-бот с ИИ под названием TruthGPT в качестве альтернативы «предвзятому» ChatGPT.

Компания OpenAI представила универсальный чат-бот ChatGPT в конце ноября 2022 года. Его создали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот способен вести диалог, спорить, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, давать медицинские советы и т.д. Он доступен всем желающим. Маск — один из основателей OpenAI.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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