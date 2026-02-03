SpaceX объявила о присоединении ИИ-стартапа Маска
Компания SpaceX и приобрела основанную Илоном Маском компанию-разработчика чат-бота Grok — xAI, говорится в сообщении.
«SpaceX приобрела xAI, чтобы создать самый амбициозный, вертикально интегрированный инновационный центр на Земле (и за ее пределами), объединяющий искусственный интеллект, ракеты, интернет, прямую связь с мобильными устройствами и ведущую в мире платформу для обмена информацией в режиме реального времени, обеспечивающую свободу слова», — сообщила SpaceX.
Материал дополняется
