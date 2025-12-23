 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов

Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kent Nishimura / Reuters)

Пентагон объявил о стратегическом партнерстве с компанией Илона Маска xAI, развивающей искусственный интеллект (ИИ) и нейросеть Grok. Согласно заключенному соглашению, передовые системы компании на основе моделей Grok будут интегрированы в специализированную платформу GenAI.mil, недавно запущенную Министерством обороны, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Этот шаг является продолжением быстрого развертывания передового ИИ среди 3 млн военнослужащих и гражданских сотрудников министерства», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Как ожидается, интеграция начнется в начале 2026 года. Она позволит военным и гражданскому персоналу «использовать возможности xAI на уровне воздействия 5 (IL5), обеспечивая безопасную обработку контролируемой несекретной информации (CUI) в повседневных рабочих процессах», отметили в министерстве.

Кроме того, пользователи получат доступ к глобальным аналитическим данным в режиме реального времени с платформы X (бывший «Твиттер»), что обеспечит сотрудникам Минобороны решающее информационное преимущество, считают в ведомстве.

«Военное министерство продолжит масштабировать экосистему искусственного интеллекта, созданную для обеспечения скорости, безопасности и превосходства в принятии решений», — добавили в пресс-службе. Иными словами, как там утверждают, ИИ станет «повседневным оперативным ресурсом».

Grok от Илона Маска уличили в неумеренном восхвалении своего создателя
Технологии и медиа
Илон Маск

Ранее, в июле 2025 года компания xAI сообщила, что заключила с Министерством обороны США контракт на сумму до $200 млн. В соответствии с ним, она займется разработкой процессов ИИ для решения задач национальной безопасности.

Для работы с государственными клиентами xAI также создала Grok for Government — набор передовых ИИ-продуктов, предназначенных для правительства США. В опубликованном пресс-релизе говорилось, что основой станет модель Grok 4, адаптированная под требования разных правительственных заказчиков.

Кроме того, компания xAI объявила о включении своей продукции в перечень услуг Администрации общих служб (GSA), что означает, что продукты xAI теперь будут доступны для приобретения во всех государственных учреждениях и ведомствах, пояснил журнал Fortune.

Издание напомнило, как незадолго до этого генеральный директор xAI Илон Маск пытался сократить «расточительные расходы» в правительстве через созданное по его инициативе Министерство эффективности государственного управления (DOGE).

Также миллиардер критиковал сотрудников Пентагона за утечку секретной информации в прессу. Речь шла о публикации The New York Times, в которой утверждалось, что Маску собирались представить секретные военные планы США в отношении Китая. Маск и Пентагон эту информацию опровергли.

Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
