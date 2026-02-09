Маск раскрыл долю заказов NASA в выручке SpaceX

Фото: Daniel Cole / Reuters

Доходы SpaceX от выполнения госзаказов Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) составили только 5% общей выручки в этом году, большую часть обеспечивает запуск спутников Starlink.

Об этом основатель SpaceX миллиардер Илон Маск написал в своей соцсети X (бывший Twitter).

«Я люблю НАSА, но в этом году на них будет приходиться всего около 5% выручки SpaceX. Подавляющая часть доходов SpaceX приходится на коммерческую систему Starlink», — сообщил бизнесмен.

SpaceX с момента основания в 2002 году считается не публичной компанией и ее финансовые показатели официально не раскрывались. Маск предложил провести первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX минувшим летом — компания хочет получить $50 млрд при оценке $1,5 трлн и провести крупнейшее IPO в истории.

На прошлой неделе Маск объединил компании xAI и SpaceX. Как писали Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на источники, совокупная капитализация объединенных компаний составила $1,25 трлн.

4 февраля Маск, по данным Forbes, стал первым человеком в истории с состоянием больше $800 млрд.