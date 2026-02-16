 Перейти к основному контенту
Роскомнадзор ответил на сообщения о диалоге с Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор пока не может добавить ничего нового к информации о диалоге с Telegram, несмотря на появившиеся ранее сообщения о том, что мессенджер поддерживает контакт с ведомством. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регулятора.

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сказано в сообщении.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что руководство Telegram контактирует с Роскомнадзором и удаляет часть материалов по требованию. «Я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — добавил депутат.

Telegram за сутки заблокировал более 200 тыс. групп и каналов
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Среди требований законодательства, которые мессенджер не выполняет, Боярский перечислил: локализация данных пользователей на территории России, удаление запрещенной к распространению информации и сотрудничество с правоохранительными органами в раскрытии тяжких преступлений. Он добавил, что Telegram как иностранная сеть «никогда не будет» в «белом списке» ресурсов, работающих при ограничении мобильного интернета.

Прошлым летом в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) ограничили голосовые вызовы — в Роскомнадзоре объяснили это борьбой с мошенничеством. Позже последовали новые ограничения: в ведомстве указали, что руководство мессенджеров проигнорировало требования о противодействии злоумышленникам.

Материал дополняется

Авторы
Егор Алимов
