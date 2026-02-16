Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Бронзит: ИИ-контента становится все больше, и мир может погрязнуть в нем

Режиссер Константин Бронзит считает, что зритель рискует «погрязнуть» в потоке ИИ-контента и потерять ориентиры. Ранее ByteDance представила модель Seedance 2.0, создающую высококачественное видео со звуком по текстовому запросу

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Наибольшая опасность распространения контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ), заключается в его растущих объемах — мир рискует «погрязнуть» в нем, заявил в эфире Радио РБК российский режиссер Константин Бронзит. По его словам, среднестатистический зритель скоро перестанет ориентироваться в потоках информации, «и это наша общая проблема».

«Профессиональный глаз улавливает всю эту искусственность, пластиковость. Непрофессиональный глаз этого не видит, и он скоро вообще перестанет различать, что такое хорошо, что такое плохо», — считает Бронзит.

При этом в профессиональной среде ИИ пока не вызывает беспокойства, отметил режиссер. Технология используется точечно и скорее напоминает «баловство».

«Все это пока очень несовершенно и эпизодично, используется очень точечно, но понятно, что это быстро развивается. Еще годик пройдет, и действительно мы это активно, может быть, на студиях будем применять», — сказал он.

Бронзит является заслуженным деятелем искусств России и членом Американской академии кинематографических искусств. В январе 2026 года он получил номинацию на «Оскар» за свой короткометражный мультипликационный фильм «Три сестры». В прошлом Бронзит уже дважды был номинирован на «Оскар» («Уборная история — любовная история», «Мы не можем жить без космоса»), а также на французскую премию «Сезар» («На краю земли»). За мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» Бронзит получил премию «Ника».

Накануне китайская компания ByteDance представила нейросеть Seedance 2.0, способную превратить один текстовый запрос в высококачественное видео с сюжетной линией, сменой сцен и узнаваемыми персонажами. Новая модель вызвала ажиотаж в Китае и негативную реакцию в Голливуде из-за проблем с авторскими правами, сообщала The Wall Street Journal. Как пишет Reuters, ByteDance после угроз судебных исков со стороны американских студий, включая Disney, заявила, что предпримет шаги для предотвращения несанкционированного использования интеллектуальной собственности в Seedance 2.0.

Seedance 2.0 не первая подобная ИИ-модель, способная создавать полноценные видеоролики по запросу пользователей. Она конкурирует с Veo от Google и Sora от OpenAI. В декабре 2025 года OpenAI и The Walt Disney Company заключили лицензионное соглашение, которое позволит анимационной студии стать партнером по контенту для Sora. Это позволит нейросети генерировать видео с персонажами анимационной студии в ответ на запросы пользователей.

В январе студия режиссера Даррена Аронофски представила сериал «В этот день… 1776», созданный с помощью ИИ. Сериал, основанный на исторических документах, анимирован художниками с использованием инструментов генеративного искусственного интеллекта. Персонажей озвучили реальные актеры.

Согласно опросу АНО «Национальные приоритеты» и ВЦИОМа, 45% россиян, принявших участие в исследовании, заявили, что доверяют ИИ. Еще 43% респондентов не готовы положиться на эту технологию. Используют ИИ в своей жизни чуть менее половины участников опроса — 48%. Наиболее массовые пользователи ИИ — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Из них 79% применяют ИИ в жизни. Чуть больше половины из них (55%) могут объяснить, что это такое.