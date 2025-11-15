 Перейти к основному контенту
Россияне разделились во мнении, доверять ли ИИ

ВЦИОМ: 43% опрошенных россиян не доверяют ИИ, 45% — доверяют
Около половины опрошенных россиян используют ИИ. Не доверяют «цифровому разуму» 43%, доверяют — 45%. Наиболее массовые пользователи — молодые люди от 18 до 24 лет, лишь около половины их них готовы объяснить, что такое ИИ
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Чуть менее половины опрошенных россиян — 48% — используют искусственный интеллект в своей жизни, следует из совместного исследования АНО «Национальные приоритеты» с ВЦИОМ, поступившего в распоряжение РБК. Чаще всего ИИ используют для работы (20%) и для учебы (18%).

Мнения относительно того, стоит ли доверять искусственному интеллекту, разделились почти поровну — 45% доверяют ему, в то время как 43% не готовы положиться на ИИ.

Наиболее массовые пользователи ИИ — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Их них 79% применяют ИИ в жизни. Чуть больше половины из них (55%) могут объяснить, что это такое.

Среди тех, кто не доверяет ИИ, незначительно больше женщин — 46% против 40% респондентов мужского пола. Почти треть (30%) из тех, кто не доверяют ИИ-сервисам, указывают, что в их работе бывают сбои и ошибки. Также среди причин недоверия названо то, что использование нейросетей «приводит к деградации населения» (26%).

Около трети (31%) респондентов-сторонников считают, что ИИ можно передать опасные для жизни человека виды работ; столько же согласны, что «цифровой разум» упрощает жизнь и работу. 20% опрошенных убеждены, что искусственный интеллект ошибается реже, чем человек.

Мониторинг проводился АНО «Национальные приоритеты» совместно с ВЦИОМ методом телефонного опроса с репрезентативной выборкой по всей России.

Как считает директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов, искусственный интеллект не подчинит себе человечество, выживание ИИ зависит от его сотрудничества с людьми. «Я абсолютно уверен, что искусственный интеллект нас не поработит. Иногда может, конечно, сложиться такое заблуждение, глядя на его прогресс, что у него появятся свои мысли, цели, отличные от тех, которые ему ставят, и он начнет захватывать мир», — сказал он в эфире Радио РБК.

По словам Крайнова, «стратегия выживания для ИИ — сотрудничество с человеком». Кроме этого, он уверен, что у искусственного интеллекта не получится заменить человеческие профессии, но рынок труда в любом случае будет трансформироваться.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Теги
Анастасия Лежепекова
искуственный интеллект Исследование Минцифры Россия нейросети

