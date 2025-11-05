Хабенский оценил угрозу от виртуальных актеров
Пока театру как искусству не угрожает виртуализация — режиссеры и актеры пытаются сохранить его как «то место, в которое виртуальные актеры попадут в самую последнюю очередь». Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский.
По словам Хабенского, сейчас в кино ИИ все больше укрепляет свои позиции, и «это напрягает». В театре же цель художественного руководителя — сохранить первозданную «живость».
«Здесь, в Художественном театре все вживую. Забыл текст — забыл, никакой искусственный интеллект тебе не поможет. Выпал из света — выпал. Сделал хорошо — сделал. Но это все вживую. И только сейчас», — сказал он.
«Как только искусственный интеллект научится выходить за флажки так называемые, фантазировать и размышлять так же, как худо-бедно талантливый художник, тут нас моментально обскочат», — заявил он.
