Disney вложит $1 млрд в OpenAI и предоставит доступ к своим персонажам

The Walt Disney Company и разработчик чат-бота ChatGPT заключили лицензионное соглашение, которое позволит анимационной студии стать партнером по контенту для Sora, платформы OpenAI для создания коротких видеороликов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Заявления опубликованы на сайте Walt Disney и OpenAI.

Срок действия соглашения — три года. Walt Disney инвестирует $1 млрд в акционерный капитал OpenAI, а также получит варианты на приобретение дополнительных акций. В OpenAI отметили, что Disney станет первым крупным партнером по лицензированию контента для нейросети Sora.

По условиям соглашения нейросеть сможет генерировать видео с персонажами анимационной студии в ответ на запросы пользователей, а Disney — показывать их на своей платформе Disney+. «Sora сможет использовать более 200 анимированных персонажей в масках и живых существ из вселенной Disney, Marvel, Pixar и Star Wars, включая костюмы, реквизит и культовые локации», — уточнили в Walt Disney.

