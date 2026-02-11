В «Яндексе» рассказали, как ИИ-агенты «атакуют» традиционное ПО

В условиях существенной конкуренции с ИИ-агентами находится весь спектр профессионального софта, который используется в творческих профессиях, указывает директор бизнес-группы поисковых сервисов и ИИ «Яндекса» Дмитрий Масюк

Дмитрий Масюк (Фото: пресс-служба Яндекс)

Директор бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта «Яндекса» Дмитрий Масюк рассказал в эфире программы «Технологии и тренды» на Радио РБК, что активно развивающиеся ИИ-агенты составляют конкуренцию традиционному ПО для работы с текстом и юридическими документами, а также для программирования и дизайна.

«Мы чаще обсуждаем текстовые нейросети, которые могут поискать информацию или сравнить [юридический] договор или программистские инструменты, которые очень активно расцвели. [...] Однако параллельно очень активно идет автоматизация и существенное усиление нейросетей аудиовизуальных. Дизайнер, графдизайнер, например, едва ли может считаться сейчас просто в профессии на актуальном уровне, если он не пользуется нейросетями, соответственно», — отмечает он.

Агент искусственного интеллекта (ИИ) — это программное обеспечение, которое может взаимодействовать со своей средой, собирать данные и использовать их для выполнения задач без постоянного контроля со стороны человека. Такие агенты способны обучаться, адаптироваться и принимать решения на основе полученной информации.

По словам Масюка, в условиях существенной конкуренции с ИИ-агентами находится весь спектр профессиональных инструментов, которыми пользуются люди в прикладных творческих профессиях.

Он рассказал, что у «Яндекса» и «Сбера» есть в портфеле агенты, напрямую связанные с юридической работой. Любому чат-боту можно задать вопрос, но он также способен выполнять более сложные задачи, например взять два договора, сравнить их, внести правки от лица юристов или проанализировать. Подобный инструмент в январе выпустила американская компания Anthropic, спровоцировав падение индекса софт-компаний в США почти на 4% за день. Как писало CNBC, падение индексов было связано с опасениями инвесторов, что ИИ-агенты от Anthropic могут подорвать традиционные бизнес-модели в сфере разработки программного обеспечения.

«Эти агенты в некотором смысле атакуют традиционную область продуктов юридических. Во-вторых, отрасли становится понятно, что юристов, может быть, постепенно становится меньше, поскольку оценка отражает не только текущее состояние бизнеса и не столько текущее состояние бизнеса, а ожидания в будущее. Понятно, что оно меняется. И на те самые 5 или 10% оно вполне может поменяться», — отметил Масюк.

Ранее Bloomberg сообщал, что компания Amazon намерена уволить около 16 тыс. корпоративных сотрудников по всему миру на фоне обострения конкуренции в сфере ИИ. Под сокращение попадут 4,6% из около 350 тыс. человек. С учетом новой волны число уволенных сотрудников за три месяца достигнет 30 тыс., отмечает агентство: в октябре Amazon сократил еще 14 тыс. человек. О сокращениях начале 2026 года объявляли и другие крупные технологические компании, например Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Pinterest.

Одна из крупнейших аудиторских компаний в мире — KPMG — снизила гонорар своему бухгалтеру, сославшись на то, что использование ИИ должно сделать работу дешевле, писала газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. При этом издание утверждает, что ИИ не вызовет «апокалипсиса рабочих мест», поскольку технология пока не оказала заметного влияния на рынок труда и может создать еще больше вакансий.

Согласно докладу Microsoft AI Economy Institute, Россия входит в 20% стран с самыми низкими показателями распространения ИИ — здесь его используют 8% населения, что ставит страну на 119-е место из 147.