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Маск пообещал показать «самый умный ИИ» после отказа в покупке OpenAI

Маск анонсировал новую версию своего ИИ после отказа в покупке разработчика GPT
Свою нейросеть Grok Маск разрабатывает с 2023 года, он считает, что это «самый умный ИИ» на планете. На этой неделе он предлагал купить за $100 млрд OpenAI — своего конкурента и разработчика ChatGPT, но компания ответила отказом
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Бизнесмен Илон Маск анонсировал запуск третьей версии нейросети Grok от своей компании xAI, об этом он написал в Х.

«Самый умный ИИ на Земле» — такой считает он свою нейросеть.

Релиз состоится в 20:00 по тихоокеанскому времени 17 февраля, по московскому времени это будет утро 18 февраля.

Разработка Grok, которая работает с текстами, ведется с 2023 года, тогда же была создана xAI. Чат-бот доступен для премиум-подписчиков соцсети Х, которой владеет Маск.

Бизнесмен отмечал, что его ИИ имеет доступ к «информации в режиме реального времени через платформу Х, что является огромным преимуществом перед другими программами», а также умеет создавать тексты с сарказмом и юмором.

Маск прогнозировал, что к концу 2025 года «появится ИИ, который будет умнее любого человека».

Grok AI: как работает нейросеть Илона Маска
Индустрия 4.0
Фото:Freepik

11 февраля стало известно о предложении Маска к разработчику другой нейросети, ChatGPT, — OpenAI — купить компанию за $97,4 млрд. Глава OpenAI Сэм Альтман ответил в X: «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за $9,74 млрд, если хотите». Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд и переименовал его в X.

В 2015 году Альтман основал OpenAI вместе с Маском. Цель компании формулировалась как «некоммерческие исследования технологий ИИ и адаптация их на пользу человечеству». Но в 2019 году Маск покинул проект, не согласившись с его переходом к коммерческой деятельности, из-за этого бизнесмен даже начал судебное разбирательство в прошлом году. В OpenAI называли печальным факт, что отношения Маска и компании дошли до этого.

Сейчас OpenAI ведет переговоры по привлечению до $40 млрд от японского Softbank. Источники The New York Times говорят, что банк и другие инвесторы оценивают разработчика GPT в $300 млрд, что делает ее одной из самых дорогих компаний в мире — например, на уровне SpaceX Маска.

Кроме того, OpenAI и Softbank вошли в предложенный президентом США Дональдом Трампом проект Stargate, который, по словам политика, станет «крупнейшим в истории» в области ИИ. Инвестиции в него составят до $500 млрд.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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