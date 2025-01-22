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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп объявил о крупнейшем ИИ-проекте в истории на $500 млрд

Трамп объявил о создании ИИ-компании Stargate силами OpenAI, Oracle и SoftBank
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
OpenAI объединится с SoftBank и Oracle для проекта по развитию искусственного интеллекта в США. Ожидается создание 100 тыс. рабочих мест
Дональд Трамп и Сэм Альтман
Дональд Трамп и Сэм Альтман (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

В США появится компания Stargate для развития инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Об этом объявил президент США Дональд Трамп вместе с руководителями OpenAI Сэмом Альтманом, SoftBank Масаеси Соном и Oracle Ларри Эллисоном, передает CNN.

Stargate станет «крупнейшим проектом инфраструктуры ИИ в истории», рассказал президент. Будет построена «физическая и виртуальная инфраструктура для поддержки следующего поколения ИИ», включая центры обработки данных по всей территории США. Первый объект по обработке данных уже строится в Техасе.

Три компании вложат в проект $100 млрд, в ближайшие годы инвестиции увеличатся до $500 млрд, будут созданы 100 тыс. новых рабочих мест в США.

Альтман выразил уверенность, что проект станет важнейшим в нынешней эпохе и по мере развития этой технологии «мы увидим, как болезни будут излечиваться с беспрецедентной скоростью».

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«[ИИ] требует огромного количества инфраструктуры, мощностей, компьютерных чипов, центров обработки данных, и нам нужно создать все это здесь, и мы должны быть способны иметь лучшую инфраструктуру искусственного интеллекта в мире, чтобы лидировать с помощью технологий и возможностей», — рассказал Альтман в декабрьском интервью.

В январе OpenAI опубликовала отчет, согласно которому США благодаря инвестициям в инфраструктуру ИИ смогут гарантировать победу над китайскими технологиями. В глобальных фондах, по оценке компании, находится $175 млрд, «ожидающих инвестиций в проекты ИИ».

«Если США не привлекут эти средства, они пойдут на проекты, поддерживаемые Китаем, что усилит глобальное влияние Коммунистической партии Китая», — утверждала OpenAI.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп искуственный интеллект OpenAI Сэм Альтман Oracle
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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