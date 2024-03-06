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Технологии и медиа ,  
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OpenAI ответила на иск Маска словами «грустно, что дошло до этого»

OpenAI об иске Маска: подал в суд, когда мы начали добиваться успеха без него
Фото: kovop / shutterstock
Фото: kovop / shutterstock

Компания OpenAI (разработчик системы искусственного интеллекта ChatGPT) сожалеет, что разбирательство с предпринимателем Илоном Маском дошло до судебного иска, говорится в заявлении, опубликованном в блоге корпорации.

«Нам грустно, что до этого дошло с тем, кем мы глубоко восхищаемся, с тем, кто вдохновил нас ставить перед собой более высокие цели, затем сказал нам, что мы потерпим неудачу, основал конкурента, а затем подал на нас в суд, когда мы начали делать значительный прогресс в выполнении миссии OpenAI без него», — сказано в сообщении.

К заявлению OpenAI приложила фрагменты переписки руководства компании с Маском в 2015, 2016 и 2018 годах. В них, в частности, обсуждались вопросы финансирования и конкуренции OpenAI с такими компаниями, как Google и Facebook (ныне — Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Маск был одним из основателей OpenAI. Он входил в совет директоров компании, но покинул ее в 2018 году. В марте 2023 года бизнесмен создал другую компанию, работающую с ИИ, под названием X.AI.

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Сэм Альтман

Ранее Маск подал иск к OpenAI и ее основателю и генеральному директору Сэму Альтману из-за коммерциализации компании. По его мнению, OpenAI была преобразована де-факто в дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом. Новое правление OpenAI совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества», пояснил Маск в исковом заявлении.

OpenAI выразила «категорическое несогласие» с иском Маска. Директор компании по стратегии Джейсон Квон отверг претензии предпринимателя, что OpenAI — «де-факто дочерняя компания» Microsoft. Он предположил, что поводом для иска могли стать «сожаления Илона о том, что он сегодня не участвует в работе компании».

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В отдельной записке Альтман назвал Маска «своим героем», добавив, что скучает по нему. Квон отметил, что миссия OpenAI — обеспечить, чтобы «AGI приносил пользу всему человечеству». По его словам, OpenAI напрямую конкурирует с Microsoft.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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