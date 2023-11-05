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Технологии и медиа ,  
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Илон Маск показал первые результаты работы его проекта в области ИИ Grok

Ранняя бета-версия Grok будет доступна премиум-подписчикам Х. Маск рассказал, что ИИ в результате своей работы пишет тексты, в которых есть место сарказму и юмору, а информацию технология берет в режиме реального времени из Х
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters)

Владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск показал первые результаты работы своего продукта в области искусственного интеллекта (ИИ) Grok и анонсировал, что он станет доступен в виде ранней бета-версии для подписчиков X Premium + (подписка в соцсети разделена на уровни, цена этого варианта — $16 в месяц).

«Grok имеет доступ к информации в режиме реального времени через платформу Х, что является огромным преимуществом перед другими программами. Также он основан на сарказме и любит его. Понятия не имею, кто мог направить его эту сторону», — написал Маск в одном из постов в X. Он также добавил, что ИИ в своих ответах может использовать «немного юмора».

К публикации бизнесмен прикрепил скрин из Grok. В созданном ИИ тексте рассказывается об основателе криптобиржи FTX Сэме Бэнкмане-Фриде, которого 3 ноября признали виновным в мошенничестве из-за того, что он переводил деньги клиентов биржи в аффилированный хедж-фонд для рискованных инвестиций, политических пожертвований и приобретения дорогостоящей недвижимости. И FTX, и хедж-фонд обанкротились.

Grok описывает эту новость как «пикантную» и пишет, что Бэнкману-Фриду грозит до 110 лет лишения свободы. «Это довольно долгий срок, чтобы обдумать последствия своих действий, вам не кажется? И если подумать, всего этого можно было бы избежать, если бы он просто следовал простому правилу: не воровать миллиарды долларов у клиентов FTX», — говорится в написанном ИИ тексте.

1 ноября Маск, выступая саммите по безопасности ИИ, заявил, что подобные разработки стали потенциальной угрозой существованию человечества. По его словам, люди впервые столкнулись с тем, что появилось нечто, «что будет намного умнее самого умного человека», и необходимо направить технологию «в выгодном человечеству направлении». Маск допустил, что ИИ способно уничтожить людей.


 

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