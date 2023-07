Маск объявил о создании компании xAI для разработок в области ИИ

Илон Маск создал новую компанию под названием xAI. Она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Главная цель xAI — «понять истинную природу вселенной», сообщается на сайте компании

Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Глава Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск представил свою очередную компанию — xAI, которая займется созданием модели искусственного интеллекта.

На сайте компании сказано, что ее цель — «понять истинную природу вселенной». Там же сказано, что компания не входит в X Corp Маска, но будет тесно работать с Twitter, Tesla и другими компаниями, чтобы «достичь прогресса в своей миссии». Отмечается, что Маск больше расскажет про работу xAI в трансляции в Twitter в пятницу.

В штате xAI — разработчики, которые сотрудничали с компаниями DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla, в том числе занимались разработкой чатботов GPT-3.5 и GPT-4 и системы искусственного интеллекта AlphaCode. На сайте также указано, что компания нанимает на работу исследователей и разработчиков.

На странице xAI в Twitter пока только один пост. «Какой самый фундаментальный вопрос, на который пока нет ответа?» — спрашивает компания подписчиков.

О том, что Маск зарегистрировал новую компанию в области искусственного интеллекта, со ссылкой на свидетельство о регистрации в апреле писали The Wall Street Journal, Financial Times и The Verge. По данным FT, миллиардер хочет создать конкурента OpenAI — разработчика ChatGPT и DALL-E. Компания была зарегистрирована в Неваде в начале марта, ее руководителем стал сам Маск, а его секретарем указан Джаред Бирчалл, бывший банкир Morgan Stanley.

Маск был одним из основателей OpenAI в 2015 году, но вышел из проекта в 2018-м. С тех пор бизнесмен неоднократно критиковал компанию. В Twitter он заявлял, что OpenAI создавалась как некоммерческая организация, призванная служить противовесом Google, но превратилась в подконтрольную Microsoft закрытую компанию, стремящуюся максимизировать прибыль.

В конце марта Маск подписал открытое письмо с призывом приостановить как минимум на шесть месяцев обучение систем искусственного интеллекта более мощных, чем языковая модель GPT-4 от OpenAI. Гонка в создании «мощных цифровых умов» грозит тем, что они заменят людей, предупредили авторы обращения. «Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной. Если же подобная приостановка не может быть сделана быстро, правительства государств должны вмешаться и ввести мораторий», — подчеркивается в тексте письма.

Специалисты отрасли считают, что обучение нужно остановить, пока не появятся общие протоколы безопасности. При этом соблюдение перерыва должны контролировать независимые эксперты, отметили в письме. В подписантах документа значатся более 1000 человек — это специалисты и руководители компаний, связанных с этой отраслью.