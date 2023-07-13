Маск объявил о создании компании xAI для разработок в области ИИ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 99,89 (+0,21) Инвестиции, 12 июл, 16:37 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 90,63 (+0,12) Инвестиции, 12 июл, 16:37
Командующий 58-й армии сообщил об отстранении после доклада о проблемах Политика, 03:45
Блогера Хилми Форкса задержали в Москве за распространение порнографии Общество, 03:43
Сальдо сообщил о новых попытках ВСУ высадиться на левый берег Днепра Политика, 03:17
В холдинговой компании «Ростеха» ввели запрет на пользование iPhone Бизнес, 03:00
Рогов заявил о задержании готовивших атаку на ЗАЭС украинских диверсантов Политика, 02:51
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 02:49
Valeurs Actuelles узнал о доставке в Елисейский дворец письма с пальцем Общество, 02:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Маск объявил о создании компании xAI для разработок в области ИИ Бизнес, 02:13
В Туапсе завели дело из-за исчезновения четырех человек после подтоплений Общество, 01:56
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
В Липецкой области воздушный шар зацепился за ЛЭП и загорелся Общество, 01:27
В Киеве и области прогремели взрывы Политика, 01:25
Reuters узнал о плане ЕС подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка Политика, 01:09
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
Бизнес ,  
0 

Маск объявил о создании компании xAI для разработок в области ИИ

Илон Маск создал новую компанию xAI для разработок в области искусственного интеллекта
Илон Маск создал новую компанию под названием xAI. Она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Главная цель xAI — «понять истинную природу вселенной», сообщается на сайте компании
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Глава Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск представил свою очередную компанию — xAI, которая займется созданием модели искусственного интеллекта.

На сайте компании сказано, что ее цель — «понять истинную природу вселенной». Там же сказано, что компания не входит в X Corp Маска, но будет тесно работать с Twitter, Tesla и другими компаниями, чтобы «достичь прогресса в своей миссии». Отмечается, что Маск больше расскажет про работу xAI в трансляции в Twitter в пятницу.

В штате xAI — разработчики, которые сотрудничали с компаниями DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla, в том числе занимались разработкой чатботов GPT-3.5 и GPT-4 и системы искусственного интеллекта AlphaCode. На сайте также указано, что компания нанимает на работу исследователей и разработчиков.

На странице xAI в Twitter пока только один пост. «Какой самый фундаментальный вопрос, на который пока нет ответа?» — спрашивает компания подписчиков.

О том, что Маск зарегистрировал новую компанию в области искусственного интеллекта, со ссылкой на свидетельство о регистрации в апреле писали The Wall Street Journal, Financial Times и The Verge. По данным FT, миллиардер хочет создать конкурента OpenAI — разработчика ChatGPT и DALL-E. Компания была зарегистрирована в Неваде в начале марта, ее руководителем стал сам Маск, а его секретарем указан Джаред Бирчалл, бывший банкир Morgan Stanley.

Маск был одним из основателей OpenAI в 2015 году, но вышел из проекта в 2018-м. С тех пор бизнесмен неоднократно критиковал компанию. В Twitter он заявлял, что OpenAI создавалась как некоммерческая организация, призванная служить противовесом Google, но превратилась в подконтрольную Microsoft закрытую компанию, стремящуюся максимизировать прибыль.

Читайте на РБК Pro
«Маск — антипример лидера»: соосновательница HuffPost — о переработках
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Вырастет ли доллар до 100 рублей
«Вытеснить Sony из бизнеса»: что мы узнали из суда Microsoft против FTC

В конце марта Маск подписал открытое письмо с призывом приостановить как минимум на шесть месяцев обучение систем искусственного интеллекта более мощных, чем языковая модель GPT-4 от OpenAI. Гонка в создании «мощных цифровых умов» грозит тем, что они заменят людей, предупредили авторы обращения. «Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной. Если же подобная приостановка не может быть сделана быстро, правительства государств должны вмешаться и ввести мораторий», — подчеркивается в тексте письма.

Специалисты отрасли считают, что обучение нужно остановить, пока не появятся общие протоколы безопасности. При этом соблюдение перерыва должны контролировать независимые эксперты, отметили в письме. В подписантах документа значатся более 1000 человек — это специалисты и руководители компаний, связанных с этой отраслью.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Илон Маск искусственный интеллект США
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
Материалы по теме
Правительство разработает закон об искусственном интеллекте
Технологии и медиа
Bild начнет сокращения для замены журналистов искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Греф назвал неумение брать взятки преимуществом искусственного интеллекта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter