Маск предложил почти $100 млрд за контроль над OpenAI

Глава OpenAI Сэм Альтман ответил на это: «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за $9,74 млрд, если хотите»

Илон Маск (Фото: Saul Loeb / Getty Images)

Консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском подал заявку в совет директоров OpenAI на приобретение за $97,4 млрд некоммерческой организации, которая контролирует деятельность разработчика чат-бота ChatGPT, пишет The Wall Street Journal.

Глава OpenAI Сэм Альтман ответил в соцсети X: «Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за $9,74 млрд, если хотите». Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд и переименовал его в X.

Маск, соучредитель OpenAI (покинул совет директоров компании в 2018 году), не согласился с ее переходом к коммерческой деятельности. Он подал в суд на OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации компании. По его мнению, OpenAI была преобразована в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом.

«Пришло время для OpenAI вернуться к открытому исходному коду», — заявил Маск.

Бизнесмена поддержал его ИИ-стартап X.AI. (основан в марте 2023 года), который после сделки может объединиться с OpenAI. Он также заручился поддержкой нескольких инвесторов, в том числе Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC и др.

В январе адвокат бизнесмена Марк Тоберофф направил письмо генеральным прокурорам Калифорнии, где базируется OpenAI, и Делавэра, где она зарегистрирована, с просьбой провести аукцион по продаже доли. OpenAI назвала юридические претензии Маска безосновательными. В декабре компания опубликовала документы, по которым Маск поддерживал превращение OpenAI в коммерческую структуру, но ушел, потому что не мог получить над ней контроль.

На следующий день после инаугурации Дональд Трамп и Альтман представили проект «Звездные врата», предусматривающий инвестирование до $500 млрд в течение следующих четырех лет в американские центры обработки данных. Маск, несмотря на тесные связи с Трампом, не присутствовал. Позднее он назвал Альтмана мошенником. Тот отверг это.