Власти обсудят ограничение иностранного участия в маркетплейсах

Проект соглашения об электронной торговле в ЕАЭС содержит возможность ограничения долей иностранцев в торговых интернет-площадках. Это способ сохранить контроль над крупнейшими маркетплейсами у национальных акционеров

Фото: Андрей Любимов / РБК

В новой редакции проекта соглашения об электронной торговле в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) предлагается предоставить участникам союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) возможность предъявлять специальные требования или вводить ограничения на работу интернет-площадок с долей иностранцев в капитале более 49% или более 1/3 — в руководящем органе. Требование не будет распространяться на капитал и граждан государств — членов союза.

Возможность таких ограничений следует из текста проекта соглашения (есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель Минэкономразвития). 10 января министерство направило документ в другие профильные ведомства и участникам рынка.

Как появилась идея соглашения В конце 2021 года страны — участницы ЕАЭС утвердили так называемую «дорожную карту» для создания «благоприятных условий развития электронной торговли». В рамках нее были созданы объединения, которые должны разрабатывать правила для своих участников, а также «защищать интересы граждан и предпринимателей», указано на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Предполагалось, что участники этих объединений сформируют свою версию проекта соглашения об электронной торговле, чтобы создать универсальные подходы для работы единого рынка. Новое соглашение должно ввести унифицированные правила электронной торговли среди стран ЕАЭС. Разосланный Минэкономразвития документ должны согласовать внутри России, а затем направить на обсуждение в ЕЭК, где его должны будут подписать все страны-участницы.

Зачем ограничивать иностранные маркетплейсы

В Минэкономразвития не пояснили РБК, зачем в новую версию проекта соглашения об электронной торговле включили пункт про возможность ограничения работы интернет-площадок с долей иностранцев более 49%. Однако один из участников обсуждения указал на то, что площадки электронной торговли относятся к «уязвимой критической инфраструктуре», а предлагаемая норма направлена на то, чтобы сделать «некую страховку, защитить внутренних потребителей».

На российском рынке есть примеры ограничений владения иностранцев в различных активах. Например, с 2016 году вступил в силу закон, по которому иностранцам запрещено владеть более 20% в уставном капитале российских СМИ. Аналогичное требование хотели распространить также на онлайн-кинотеатры, но в ходе обсуждений решили, что оно будет распространяться только на те аудиовизуальные сервисы, для которых Россия не является ключевым рынком — в аудитории которых доля российских пользователей не превышает 50%. Поэтому, например, Netflix несколько лет назад начал работать в России через агента — Национальную медиа группу.

В 2018 году депутат Антон Горелкин предлагал ограничить 20% долю иностранцев в новостных агрегаторах (поправки были приняты только в первом чтении), а в 2019-м — в любых «значимых интернет-ресурсах». К последним он предлагал относить «некоторые сервисы, которые активно используют» в России и которые собирают информацию о пользователях. «Все эти компании аккумулируют огромное количество персональных данных россиян, нам важно понимать, кто стоит за этими компаниями», — объяснял тогда Горелкин, оговариваясь, что в перечень значимых точно попадут «Яндекс» и VK (на тот момент называлась Mail.ru Group). В середине этого года Горелкин предложил ограничить до 20% долю участия иностранных компаний в сервисах для размещений объявлений. Но ни одна из перечисленных инициатив пока не стала законом. РБК направил запрос Антону Горелкину.

Кроме того, обсуждалось введение ограничений для иностранцев на владение сервисами такси, но перед вторым чтением это положение было отозвано его автором — депутатом Евгением Москвичевым (почему — он не пояснял).

По мнению главы «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, пункт о возможном ограничении иностранцев в маркетплейсах выглядит «нацеленным на перспективу», чтобы обеспечить сохранение контроля над крупнейшими мультикатегорийными маркетплейсами за национальными акционерами, так как это крупнейшие и наиболее быстрорастущие игроки на рынке онлайн-продаж. Он напомнил, что единственный маркетплейс в России с иностранным участием — «AliExpress Россия» уже находится под контролем российских акционеров и менеджмента, поэтому не попадет под эти критерии. «Учитывая, что сейчас «AliExpress Россия» сфокусировался на трансграничной торговле для улучшения рентабельности и сократил масштаб и инвестиции в развитие локального бизнеса, а Lamoda стала «российской», ситуация с локальными маркетплейсами выглядит полностью прогнозируемой для государства», — рассуждает Бурмистров. При этом он охарактеризовал предложенную меру как «актуальную»: «например, Европа сильно страдает от того, что Amazon занимает высокую долю на рынке онлайн-продаж, ограничивая конкуренцию». По оценке INFOLine, за девять месяцев 2022 года мультикатегорийные маркетплейсы упрочили лидирующие позиции на рынке России: их доля выросла на 9,3 п.п., до 47,3%. Крупнейшими игроками на рынке электронной коммерции были Wildberries (товарооборот в России без учета услуг — 883,8 млрд руб.); Ozon (536,2 млрд руб.) и онлайн-бизнес группы «Яндекса» («Яндекс Маркет», «Яндекс Лавка», «Яндекс Еда» и Delivery Club с товарооборотом 194,6 млрд руб.).

Глава отечественной Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов также отметил, что компании, состоящие в ней, полностью российские и на них эти ограничения распространяться не будут. Соколов предположил, что данный пункт соглашения направлен на «приземление» зарубежных компаний на пространстве ЕАЭС, то есть создание филиалов или представительств на его территории.

Еще один источник РБК на рынке интернет-торговли рассказал, что под действие этой нормы могут попасть отдельные компании из ЕАЭС. Например, «довольно популярный» в Казахстане маркетплейс Kaspi (за девять месяцев 2022 года его товарооборот составил 1,8 трлн тенге, или $3,78 млрд по курсу на конец сентября). На конец третьего квартала (последние доступные данные) 28,67% компании принадлежали фондам Baring Vostok, а 20,54% торговались на Лондонской фондовой бирже, то есть в сумме — 49,21%.

Кроме того, под ограничения могут попасть такие популярные зарубежные маркетплейсы, как Amazon, Asos, Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории России) и другие. Владельцы этих площадок ограничили возможность принимать оплату с российских банковских карт после начала специальной военной операции на Украине. Некоторые из них больше не доставляют продукцию в Россию. Однако это ограничение не было введено для других стран — членов ЕАЭС, чьи жители могут свободно делать заказы.

Представители Ozon, Wildberies, «AliExpress Россия» и «Яндекс Маркета» отказались комментировать пункт проекта соглашения, касающийся иностранного владения.

Что еще предлагается в проекте

В тексте проекта соглашения также предлагается:

создать единый реестр электронных торговых площадок. Если юрлицо или индивидуальный предприниматель не включен в этот реестр и нарушит требования, предъявляемые к электронной торговле, его сайт может быть заблокирован;

создать единый перечень запрещенных или ограниченных к продаже товаров;

установить единые требования к форме и порядку оплаты товара, включая возможность использования национальных платежных систем и расчетов в национальных валютах государств-членов. Члены ЕАЭС смогут в том числе устанавливать максимальное значение размера платы, которую финансовые организации и операторы платежных систем могут взимать при оплате товара электронными деньгами;

сделать свободный доступ к единому перечню открытых данных «во взаимной торговле» (каких именно — не уточняется);

разрешить применение электронных документов в рамках трансграничного взаимодействия и др.

Соглашение не будет распространяться на госзакупки, биржевую торговлю и услуги электросвязи, уточняется в документе.

По словам Артема Соколова, АКИТ положительно оценила проект соглашения и поддерживает его, поскольку он в том числе позволит решить проблемы, когда законы у одних членов ЕАЭС «негативно влияют на электронную торговлю в других странах». В качестве примера он привел постановление Совета министров Белоруссии о запрете увеличения цен на электронных площадках, опубликованное в октябре 2022 года. «Такой подход неприемлем. Мы живем в сложное время, но есть вещи, которые нельзя нарушать: рыночное ценообразование — это основа конкуренции. Конкуренция и свободный рынок внутри ЕАЭС — это двигатель стабилизации и снижения цен», — рассуждает Соколов. Еще один пример — в Казахстане можно делать заказы товаров только в доменной зоне.kz.

Представитель Wildberries сообщил, что компания направила положительный отзыв на проект. «Убеждены, что соглашение позволит устранить бюрократические и законодательные барьеры во взаимной торговле по каналам электронной коммерции. В частности, проект предусматривает установление общих правил оплаты интернет-заказов (в ряде стран законодательство до сих пор обязывает маркетплейсы принимать наличную оплату), а также возможность для интернет-ретейлеров устанавливать единые условия и стоимость доставки и возврата товаров», — отметил представитель Wildberries.

В «Яндекс Маркете» говорят, что соглашение позволит ускорить развитие рынка ЕАЭС «благодаря масштабированию лучших отраслевых практик». Каким был отзыв компании на проект, ее представитель не уточнил.

Представители Минпромторга и ФАС сообщили, что получили проект соглашения и направят позицию по нему.

РБК направил запрос в Минфин, ЕЭК и «AliExpress Россия». Представитель Ozon отказался от комментариев.