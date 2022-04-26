Эксперты сообщили о падении объемов трансграничной онлайн-торговли вдвое

В результате ухода из России международных платежных систем сегмент трансграничной онлайн-торговли потерял в объемах вдвое, на нем фактически осталась только AliExpress Россия. Параллельно растут покупки на местных маркетплейсах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Отказ международных платежных систем Visa и Mastercard обслуживать платежи россиян за пределами страны ожидаемо привел к обвалу трансграничной онлайн-торговли. В марте 2022 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) зафиксировала падение объемов покупок в зарубежных интернет-магазинах на 55% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, до 12,1 млрд руб., следует из ее отчета, с которым ознакомился РБК.

При этом еще в феврале сегмент трансграничной онлайн-торговли показал рост год к году на 28%, до 38 млрд руб. В январе прирост объема составил и вовсе 67%, до 38,4 млрд руб.

Как считали Проведенное Ассоциацией компаний интернет-торговли исследование рынка онлайн-торговли охватывает только покупки товаров, совершенные в интернет-магазинах. Для внутреннего рынка учитываются платежи пост- и предоплаты, наличные и безналичные расчеты. При оценке покупок в иностранных онлайн-магазинах аналитики исходят из того, что заказы можно осуществить только при полной безналичной предоплате. Учитываются платежи картами различных банков, транзакции по которым проводились через терминалы Сбербанка.

США, ЕС и Великобритания начали вводить против России экономические и торговые санкции уже в конце февраля. Вслед за этим об уходе из России объявили Visa и Mastercard, что означает для россиян невозможность расплачиваться картами этих платежных систем за рубежом, в том числе оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Затем о прекращении доставки товаров в Россию заявили такие крупные маркетплейсы, как Asos, MatchesFashion, Farfetch, Yoox, iHerb.

Прежде иностранные маркетплейсы делали паузу в обработке заказов россиян, причем короткую, единственный раз — в 2014 году, после изменения правил таможенного оформления.

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После того как оплата товаров на подавляющем большинстве международных площадок стала невозможной, фактически вся трансграничная торговля (по оценке аналитиков АКИТ, 98% покупок в марте) сосредоточилась на маркетплейсе «AliExpress Россия», совместном предприятии китайской Alibaba Group, VK, USM и Российского фонда прямых инвестиций. Около 2% пришлись на покупки с помощью сервисов дропшиппинга (посредников) в других странах, включая США.

Еще в январе 2022 года доли стран в сегменте трансграничной онлайн-торговли распределялись следующим образом: 75% покупок приходилось на Китай, 11% — на США, почти 6% — на Великобританию и 1,3% — на Италию (на каждую из остальных стран Европы и Азии пришлось менее 1%).

В «AliExpress Россия» отказались от комментариев.

Однако россияне компенсировали невозможность совершать покупки в большинстве зарубежных интернет-магазинов заказами в местной онлайн-рознице, оборот которой рос от месяца к месяцу. За весь первый квартал он вырос на 64%, до 1,16 трлн руб. Сегмент трансграничной торговли за весь первый квартал с учетом положительной динамики в январе и феврале показал рост на 11%, до 88,6 млрд руб.

Весь рынок онлайн-торговли по итогам первого квартала АКИТ оценивает в 1,25 трлн руб., что на 59% больше, чем в том же периоде прошлого года. Доля электронной коммерции в общем обороте розницы превысила исторический максимум ковидного 2020 года: тогда в первом полугодии она перевалила за 10%, сейчас же только за один квартал 2022-го превысила 11%.

В январе—марте 2022 года число заказов на Wildberries выросло в 2,3 раза год к году, пик повышенного спроса пришелся на февраль—март, заявила пресс-служба этого маркетплейса, не приводя абсолютных значений. В Ozon, как уверяет его представитель, зафиксирован двукратный приток новых клиентов. Их точное число собеседник РБК не назвал.