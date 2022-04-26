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Бизнес ,  
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Эксперты сообщили о падении объемов трансграничной онлайн-торговли вдвое

В результате ухода из России международных платежных систем сегмент трансграничной онлайн-торговли потерял в объемах вдвое, на нем фактически осталась только AliExpress Россия. Параллельно растут покупки на местных маркетплейсах
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Отказ международных платежных систем Visa и Mastercard обслуживать платежи россиян за пределами страны ожидаемо привел к обвалу трансграничной онлайн-торговли. В марте 2022 года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) зафиксировала падение объемов покупок в зарубежных интернет-магазинах на 55% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, до 12,1 млрд руб., следует из ее отчета, с которым ознакомился РБК.

При этом еще в феврале сегмент трансграничной онлайн-торговли показал рост год к году на 28%, до 38 млрд руб. В январе прирост объема составил и вовсе 67%, до 38,4 млрд руб.

Как считали

Проведенное Ассоциацией компаний интернет-торговли исследование рынка онлайн-торговли охватывает только покупки товаров, совершенные в интернет-магазинах. Для внутреннего рынка учитываются платежи пост- и предоплаты, наличные и безналичные расчеты. При оценке покупок в иностранных онлайн-магазинах аналитики исходят из того, что заказы можно осуществить только при полной безналичной предоплате.

Учитываются платежи картами различных банков, транзакции по которым проводились через терминалы Сбербанка.

Что российские банки предлагают клиентам после ухода Visa и Mastercard
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

США, ЕС и Великобритания начали вводить против России экономические и торговые санкции уже в конце февраля. Вслед за этим об уходе из России объявили Visa и Mastercard, что означает для россиян невозможность расплачиваться картами этих платежных систем за рубежом, в том числе оплачивать покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Затем о прекращении доставки товаров в Россию заявили такие крупные маркетплейсы, как Asos, MatchesFashion, Farfetch, Yoox, iHerb.

Прежде иностранные маркетплейсы делали паузу в обработке заказов россиян, причем короткую, единственный раз — в 2014 году, после изменения правил таможенного оформления.

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После того как оплата товаров на подавляющем большинстве международных площадок стала невозможной, фактически вся трансграничная торговля (по оценке аналитиков АКИТ, 98% покупок в марте) сосредоточилась на маркетплейсе «AliExpress Россия», совместном предприятии китайской Alibaba Group, VK, USM и Российского фонда прямых инвестиций. Около 2% пришлись на покупки с помощью сервисов дропшиппинга (посредников) в других странах, включая США.

Объем покупок россиян в зарубежных магазинах снизился, но не исчез
Технологии и медиа
Фото:Matt Cardy / Getty Images

Еще в январе 2022 года доли стран в сегменте трансграничной онлайн-торговли распределялись следующим образом: 75% покупок приходилось на Китай, 11% — на США, почти 6% — на Великобританию и 1,3% — на Италию (на каждую из остальных стран Европы и Азии пришлось менее 1%).

В «AliExpress Россия» отказались от комментариев.

Однако россияне компенсировали невозможность совершать покупки в большинстве зарубежных интернет-магазинов заказами в местной онлайн-рознице, оборот которой рос от месяца к месяцу. За весь первый квартал он вырос на 64%, до 1,16 трлн руб. Сегмент трансграничной торговли за весь первый квартал с учетом положительной динамики в январе и феврале показал рост на 11%, до 88,6 млрд руб.

Весь рынок онлайн-торговли по итогам первого квартала АКИТ оценивает в 1,25 трлн руб., что на 59% больше, чем в том же периоде прошлого года. Доля электронной коммерции в общем обороте розницы превысила исторический максимум ковидного 2020 года: тогда в первом полугодии она перевалила за 10%, сейчас же только за один квартал 2022-го превысила 11%.

В январе—марте 2022 года число заказов на Wildberries выросло в 2,3 раза год к году, пик повышенного спроса пришелся на февраль—март, заявила пресс-служба этого маркетплейса, не приводя абсолютных значений. В Ozon, как уверяет его представитель, зафиксирован двукратный приток новых клиентов. Их точное число собеседник РБК не назвал.

Продукты опередили одежду

В своем исследовании аналитики АКИТ обращают внимание на то, что основные товарные категории при покупке онлайн не изменились. Но продовольствие обошло одежду и обувь и попало на третью строчку в топ-5 (на первом месте цифровая и бытовая техника, на втором — мебель и товары для дома).

Затраты на онлайн-покупки продуктов в марте 2022 года достигли 60,5 млрд руб., что вдвое превышает результаты марта 2021-го. О продолжающемся росте интернет-продаж отчитывается и продовольственная розница. Сеть «Лента» в своем отчете указывает, что интернет-продажи компании выросли в первом квартале почти в три раза, до 10,8 млрд руб. А X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») сообщала, что совокупный оборот «Vprok.ru Перекресток» и сервисов экспресс-доставки за тот же период вырос на 77%, до 20,7 млрд руб.

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Анна Левинская
онлайн-торговля АКИТ зарубежный рынок
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Объем покупок россиян в зарубежных магазинах снизился, но не исчез
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