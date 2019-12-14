Первый глава совета директоров Rambler не увидел связи компании с Nginx

По словам Сергея Васильева, в нулевых руководство Rambler никогда не ставило задачу о создании веб-сервера вроде Nginx. Такой или похожий инструмент не фигурировал в списке активов компании, добавил он

Фото: Страница Сергея Васильева в Facebook

Первый председатель совета директоров Rambler Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал уголовное дело против разработчиков веб-сервера Nginx, которое, как писали СМИ, было заведено по жалобе нынешнего руководства компании.

По его словам, руководство Rambler как в начале нулевых, так и после смены акционеров в 2004 и 2006 годах никогда не ставило сотрудникам задачу по разработке «такого или подобного Nginx проекта» и не упоминало его как актив или свою разработку. Во время IPO Rambler в Лондоне в 2005 году компания в первую очередь позиционировалась как медийный холдинг, в документах к размещению создание веб-сервера не фигурировало, уточнил Васильев. По его словам, не упоминался Nginx и в 2006 году, когда контрольный пакет акций получил холдинг «Профмедиа».

«Нужно было одновременно заниматься очень многими проектами, и руководители компании, включая совет директоров, постоянно обсуждали все направления и все проекты, которыми стоило бы заниматься, чтобы не отставать от конкурентов», — пишет Васильев о тех временах.

«Компания «Рамблер» к Nginx не имеет никакого отношения», — заключил он.

Представитель Rambler отказался от комментариев.