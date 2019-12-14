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Технологии и медиа ,  
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Первый глава совета директоров Rambler не увидел связи компании с Nginx
По словам Сергея Васильева, в нулевых руководство Rambler никогда не ставило задачу о создании веб-сервера вроде Nginx. Такой или похожий инструмент не фигурировал в списке активов компании, добавил он
Фото: Страница Сергея Васильева в Facebook

Первый председатель совета директоров Rambler Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал уголовное дело против разработчиков веб-сервера Nginx, которое, как писали СМИ, было заведено по жалобе нынешнего руководства компании.

По его словам, руководство Rambler как в начале нулевых, так и после смены акционеров в 2004 и 2006 годах никогда не ставило сотрудникам задачу по разработке «такого или подобного Nginx проекта» и не упоминало его как актив или свою разработку. Во время IPO Rambler в Лондоне в 2005 году компания в первую очередь позиционировалась как медийный холдинг, в документах к размещению создание веб-сервера не фигурировало, уточнил Васильев. По его словам, не упоминался Nginx и в 2006 году, когда контрольный пакет акций получил холдинг «Профмедиа».

«Нужно было одновременно заниматься очень многими проектами, и руководители компании, включая совет директоров, постоянно обсуждали все направления и все проекты, которыми стоило бы заниматься, чтобы не отставать от конкурентов», — пишет Васильев о тех временах.

«Компания «Рамблер» к Nginx не имеет никакого отношения», — заключил он.

Представитель Rambler отказался от комментариев.

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12 декабря в офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела по статье о нарушении авторских прав. Дело было возбуждено по заявлению компании Lynwood Investments CY Ltd, которая, как писал РБК, связана с Александром Мамутом — акционером Rambler.

В Rambler сообщили, что считают веб-сервер Nginx, созданный работавшим в компании в начале нулевых Игорем Сысоевым, своим служебным произведением. «Разработкой [веб-сервера] в рамках трудовых отношений с «Рамблером» занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — заявили в РБК пресс-службе компании.

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Rambler заявил о нарушении своих прав на фоне продажи в 2019 году Nginx за $670 млн американской F5. Сооснователь Nginx Максим Коновалов уточнял, что они с Сысоевым проходят по делу свидетелями, им не предъявлено никаких обвинений. Он счел уголовное дело попыткой рейдерского захвата.

Автор: Артём Губенко
При участии: Анна Балашова
Теги: Rambler Group, уголовное дело
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