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Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей
Продажи «умной» колонки от Mail.Ru Group стартуют в первом квартале 2020 года. По прогнозам экспертов, за счет появления новых игроков на рынке голосовых ассистентов рынок «умных» колонок за год вырастет более чем в три раза
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря). «Колонка практически готова, она уже есть у некоторых сотрудников», — сказал он, заметив, что цена гаджета будет конкурентоспособной.

По мнению Добродеева, голос является одним из интерфейсов будущего. Сейчас растет популярность телевизионных платформ (смарт-ТВ), подключенных устройств, голосовых интерфейсов. «Наша задача — эту цифровую среду провязать своими сервисами и удобным способом идентификации, привязки карточки. Люди будут все больше идти в сторону упрощения, в том числе в отношении ввода контента», — пояснил гендиректор Mail.Ru Group.

Голосовой помощник «Маруся», который компания начала тестировать в июне 2019 года, будет встроен в колонку. «Маруся» также будет существовать в виде отдельного приложения, ее можно будет встроить в отдельные колонки партнеров.

Впервые о том, что Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником, а также разрабатывает «умную» колонку, написали «Ведомости» в ноябре 2018 года со ссылкой на собственные источники. Осенью этого года источники «Известий» говорили, что Mail.Ru Group выпустит устройство до конца года.

Технологии и медиа
Аналитики оценили российский рынок «умных» колонок

Пока все имеющиеся на российском рынке колонки оснащены голосовым помощником «Алиса», созданным «Яндексом». По оценке разработчика технологий разговорного искусственного интеллекта Just AI, по итогам 2019 года в России будет продано 320 тыс. «умных» колонок с «Алисой», а объем этого рынка составит $33 млн. 62% продаж будет приходиться на собственные устройства «Яндекса» («Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини»), 38% — на партнерские девайсы с «Алисой» (колонки Elari SmartBeat, LG XBOOM, Irbis A, Dexp Smartbox, часы Elari KidPhone).

Аналитики компании отмечали, что в 2020 году количество проданных устройств вырастет до 1,15 млн, а объем рынка «умных» колонок достигнет $100 млн в том числе за счет появления новых игроков. Устройства с «Алисой» будут претендовать на 60% рынка, остальное придется на трех новых вендоров с собственными ассистентами и устройства на базе Google Ассистента, отмечали эксперты, не уточняя, о каких вендорах идет речь.

Над собственной колонкой с «умным» ассистентом работает и Сбербанк. В августе источники РБК, близкие к банку, рассказывали, что колонка будет работать на основе голосового помощника, который разрабатывает Центр речевых технологий (группа компаний ЦРТ, 51% акций принадлежит Сбербанку). В этом году стало известно и о планах Alibaba выпустить на российский рынок свою колонку Tmall Genie.

Автор: Александра Посыпкина
При участии: Анна Балашова, Ирина Парфентьева
Теги: Mail Ru Group, голосовой помощник, искусственный интеллект, Борис Добродеев
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