Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей

Продажи «умной» колонки от Mail.Ru Group стартуют в первом квартале 2020 года. По прогнозам экспертов, за счет появления новых игроков на рынке голосовых ассистентов рынок «умных» колонок за год вырастет более чем в три раза

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря). «Колонка практически готова, она уже есть у некоторых сотрудников», — сказал он, заметив, что цена гаджета будет конкурентоспособной.

По мнению Добродеева, голос является одним из интерфейсов будущего. Сейчас растет популярность телевизионных платформ (смарт-ТВ), подключенных устройств, голосовых интерфейсов. «Наша задача — эту цифровую среду провязать своими сервисами и удобным способом идентификации, привязки карточки. Люди будут все больше идти в сторону упрощения, в том числе в отношении ввода контента», — пояснил гендиректор Mail.Ru Group.

Голосовой помощник «Маруся», который компания начала тестировать в июне 2019 года, будет встроен в колонку. «Маруся» также будет существовать в виде отдельного приложения, ее можно будет встроить в отдельные колонки партнеров.

Впервые о том, что Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником, а также разрабатывает «умную» колонку, написали «Ведомости» в ноябре 2018 года со ссылкой на собственные источники. Осенью этого года источники «Известий» говорили, что Mail.Ru Group выпустит устройство до конца года.