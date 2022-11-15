Эксперты оценили почти в ₽800 млрд затраты на развитие микроэлектроники

На развитие российской микроэлектроники в ближайшие десятилетия потребуется до ₽700–800 млрд. Российские власти готовятся потратить сопоставимую сумму, но для создания конечных устройств потребуются дополнительные частные вложения

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

По оценке «Яков и партнеры» (бывшая российская «дочка» McKinsey), на развитие микроэлектроники в ближайшие 17 лет потребуется 700–800 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании компании. В основе оценок — интервью с российскими и международными экспертами, а также аналитические материалы, пояснил РБК представитель компании. Расчеты приводятся с учетом текущих трендов, но могут быть скорректированы в соответствии с фактическим уровнем инфляции.

В частности, на расширение локального производства оборудования для создания кремниевых пластин (являются основой для чипов) и оборудования для фотолитографии (нанесение рисунка схемы на пластины), а также на субсидирование научно-исследовательских работ в этих областях потребуется около 400–500 млрд руб., половину из которых необходимо будет выделить из бюджета. Авторы исследования считают, что наладить локальное производство подобного оборудования получится к 2030 году. «Подобные инвестиции позволят обеспечить базовый уровень развития отрасли, создать фундамент для перехода на более современные технологические процессы и в конце концов отказаться от импорта», — говорится в исследовании.

В долгосрочной перспективе до 2040 года потребуется еще 300 млрд руб. на развитие собственных компетенций в разработке и изготовлении как базовых, так и современных чипов.

Зачем развивать свою микроэлектронику

Объем мирового рынка микрочипов в 2021 году составил $555 млрд, в этом году, как ожидается, должен превысить $600 млрд, а к 2030-му — вырасти до $940 млрд, указывают в «Яков и партнеры». Сейчас доля России на этом рынке составляет менее 1%.

«Микрочипы уже называют «новой нефтью», и крупные экономики наращивают инвестиции в эту отрасль, — пишут авторы исследования. — Ни одно современное производство не может нормально функционировать без микрочипов». Но после начала специальной военной операции на Украине США, ЕС и ряд других стран наложили санкции на высокотехнологичный экспорт в Россию. После этого крупнейшие мировые производители чипов, в том числе американские Intel и Nvidia, отказались от поставки своей продукции в Россию, а тайваньская TSMC — от выпуска продукции российских разработчиков МЦСТ (процессоры «Эльбрус»), «Байкал Электроникс» (Baikal) и др.

Наиболее востребованными сейчас в России являются чипы размером 90 и более нанометров (нм): спрос на них составляет около 30 тыс. пластин в месяц. Меньшим спросом пользуются микрочипы более продвинутого уровня — размером менее 45 нм, которые применяются для персональных и суперкомпьютеров, портативной электроники, серверного оборудования и карт памяти, потребность в них оценена в 1 тыс. пластин в месяц. В ближайшие пять лет совокупный спрос на чипы в России может вырасти в два раза и достигнуть 60 тыс. пластин в месяц, а в 2030–2035 годах — превысить 100–150 тыс. пластин ежемесячно. При этом в исследовании отмечается, что чипы 45–90 нм не имеют широкого применения в промышленности и являются устаревшими для современных процессоров и памяти.

При условии инвестиций в кадры, технологии и оборудование «Россия сможет, вопреки давлению, наладить выпуск микросхем в базовом сегменте в необходимом количестве на рубеже 2027–2028 годов, а к 2030 году полностью обеспечить внутренний спрос по критичной номенклатуре микрочипов», считают авторы исследования.

Хватит ли 800 млрд руб.

В исследовании отмечается, что существующие в России проекты создания оборудования для кремниевых пластин и фотолитографии «значительно отстают от ведущих мировых производителей». «С учетом того, что переход производства микрочипов на новые проектные нормы происходит каждые два-три года, наиболее простым решением может стать закупка бывшего в употреблении оборудования у производителей из стран Юго-Восточной Азии», — указывают авторы исследования.

Они также отметили, что для снижения зависимости российских компаний от внешних поставок чипов помимо запуска собственного производства оборудования нужно также наладить производство расходных материалов необходимого качества (газов, фотошаблонов и др.) и не допустить остановку имеющихся в России высокотехнологичных производств по выпуску чипов с проектными нормами более 90 нм. Сейчас в России подобную продукцию производят «Микрон» и «Ангстрем». Еще у двух компаний — «НМ-Тех» (к ней перешло оборудование «Ангстрем-Т» для производства чипов 90–130 нм, которое так и не было запущено в полноценную эксплуатацию) и Crocus Nano Electronics — есть производственные мощности, на которых пока не налажен выпуск продукции. По оценке «Яков и партнеры», потенциальные производственные мощности для выпуска чипов размером более 90 нм в России составляют 26 тыс. пластин в месяц, но фактически используются только на 8 тыс. пластин.

Еще один способ изменить позиции на мировом рынке микроэлектроники помимо инвестиций, по мнению «Яков и партнеры», — развивать «революционные разработки в сфере новых полупроводниковых материалов»: синтетических алмазов, германена и графена, которые могут либо полностью заменить кремний, либо закрыть ниши, где использовать кремний сложно из-за его физических свойств и характеристик.

Представители Минпромторга, Минцифры, «Байкал Электроникс», МЦСТ и Yadro отказались от комментариев. РБК направил запросы в «Микрон» и Crocus Nano Electronics. Связаться с «НМ-Тех» не удалось.

Как сообщал в мае «Коммерсантъ», профильные министерства и вице-премьеры согласовали с премьером Михаилом Мишустиным последнюю версию нацпроекта по развитию электронной промышленности России, которая предполагала финансирование объемом 2,74 трлн руб. на реализацию планов до 2030 года. Как впоследствии пояснял представитель Минпромторга, из указанной суммы на бюджетное финансирование придется 900 млрд руб., а остальное должны составить внебюджетные источники. В сентябре в обновленной концепции государственной политики по развитию микроэлектроники до 2030 года Минпромторг среди ключевых проблем отрасли называл отставание технологий на 10–15 лет от мирового уровня; трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм; нехватку производственных мощностей; критическую зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий, включая материалы и др.

Директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию цифровой экономики Николай Комлев отметил, что большинство экспертов к числу критически важных, недостающих компонентов для развития производства чипов в России относят литографию и пластины. «Сколько будет стоить разработка альтернативы нидерландской ASML (крупнейший мировой производитель литографического оборудования. — РБК), сказать трудно», — указал Комлев, хотя допустил, что «поскольку речь идет не о выпуске тиражных изделий, а об уникальных установках», то сделать это реально, но процесс будет небыстрым и может занять пять лет. Аналогичные сроки он назвал и для оборудования по производству пластин. Огромные вложения, необходимые для запуска такого производства, по словам Комлева, не окупятся на тех тиражах продукции, которые будут выпускаться для России и соседних стран, но и «космические ракеты не всегда окупаются». Он напомнил, что людям нужны не процессоры, а потребительские устройства: компьютеры, планшеты, смартфоны, дроны, роботы — и для их разработки тоже потребуются средства, которые возможно и нужно будет привлекать через частные инвестиции. «Работа огромная, почти неподъемная, но чем раньше начнем, тем больше шансов для страны, тем более что амбициозных людей в России много», — подчеркнул собеседник РБК. В то же время Комлев отметил, что важно, чтобы эта работа велась открыто, «иначе неизбежно появятся злоупотребления и проект будет дискредитирован».

По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, чтобы российские технологии производства были востребованы внутри страны и в мире, «нужно уходить от лобовой конкуренции инвестиций с Китаем и США в цифровом кремнии и делать ставку на аналоговую, СВЧ и силовую электронику, в том числе некремниевую». «Высокопроизводительные цифровые чипы необходимо разрабатывать самим, а производить в обозримой перспективе придется за рубежом», — констатирует он.